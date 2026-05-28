Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Crin Antonescu, despre scenariul „Eugen Tomac premier”: „Este un politician pur sânge, nu un tehnocrat”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat miercuri, 27 mai, că Eugen Tomac, liderul PMP și unul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier, nu are nici profil de tehnocrat, nici susținerea unui partid parlamentar.

Crin Antonescu/FOTO: Inquam photos/George Călin
„Personajul Eugen Tomac, un politician, am spus, rezonabil, cu o carieră rezonabilă, dar care, din punct de vedere politic, pus în fața ipotezei de a forma un guvern, nu are în sine niciuna dintre cele două condiții cerute, cred, pentru o asemenea postură.

Fie postura de tehnocrat, pentru că Eugen Tomac este un politician pur sânge, nu un tehnocrat, doi, ca politician este liderul unui partid care nu a intrat în Parlamentul României. Deci, în acest moment, dacă discutăm despre Eugen Tomac, posibil premier, discutăm ca despre un premier al președintelui”, a spus Crin Antonescu la TVR.

Crin Antonescu spune că expresia „guvernul meu”, asociată cu Klaus Iohannis, avea totuși o bază politică reală, deoarece fostul președinte era susținut de PNL, un partid important aflat în Parlament.

„Un guvern «al meu», din partea lui Nicușor Dan, este mult mai greu de realizat, pentru că n-ar avea decât primul ministru, cu condiția ca o majoritate să-l accepte și iată că asta nu se întâmplă”, adaugă Crin Antonescu.

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat că „țara are nevoie de Guvern”, răspunzând astfel întrebărilor legate de o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de prim-ministru, după ce numele său a fost vehiculat în ultimele zile ca variantă de premier.

Președintele Nicușor Dan a decis să amâne anunțarea unui candidat pentru funcția de prim‑ministru, în condițiile în care nu s‑a conturat încă o majoritate parlamentară care să susțină un nou Executiv.

Potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”, favorit rămâne europarlamentarul Eugen Tomac, însă sprijinul din Legislativ este insuficient în acest moment.  

Tomac ar beneficia în prezent de voturile PSD, UDMR și ale grupului minorităților naționale. În schimb, PNL, USR și AUR resping atât varianta Tomac, cât și ideea unui premier tehnocrat, susțin aceleași surse.

Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
