O bază militară iraniană, vizată de noi atacuri americane. Potrivit oficialilor SUA, aceasta amenința traficul comercial din Strâmtoarea Ormuz

SUA a lansat noi atacuri în Iran, joi, 28 mai, vizând o bază militară despre care oficialii considerau că reprezintă o ameninţare pentru forţele americane şi traficul maritim comercial din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unui oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a spus că armata SUA a interceptat şi a doborât mai multe drone iraniene care reprezentau o ameninţare similară, scrie News.ro.

Trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraş portuar strategic şi bază navală iraniană situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, transmite agenția de ştiri semi-oficială iraniană Fars.

Explozia a dus la activarea temporară a sistemelor de apărare aeriană iraniene. Incidentul are loc pe fondul unor lovituri americane, în timp ce între cele două ţări există teoretic un armistiţiu şi negocieri pentru oprirea războiului.

Miercuri, președintele SUA, Donald Trump, a convocat de urgență Cabinetul guvernamental la reședința de la Camp David, într-un moment de maximă tensiune pe axa Washington-Teheran.

Decizia vine pe fondul unor noi lovituri „defensive” lansate de forțele americane în sudul Iranului.

Deși oficialii americani și regionali susțin că un acord cu Iranul este aproape, tensiunile au crescut după ce Teheranul a acuzat SUA că a încălcat armistițiul instituit pe 8 aprilie prin atacuri aeriene nocturne.

Potrivit presei americane, o reuniune restrânsă organizată în Maryland va analiza exclusiv criza iraniană și efectele sale asupra economiei SUA.