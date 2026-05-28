search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O bază militară iraniană, vizată de noi atacuri americane. Potrivit oficialilor SUA, aceasta amenința traficul comercial din Strâmtoarea Ormuz

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

SUA a lansat noi atacuri în Iran, joi, 28 mai, vizând o bază militară despre care oficialii considerau că reprezintă o ameninţare pentru forţele americane şi traficul maritim comercial din Strâmtoarea Ormuz.

Trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas
Strâmtoarea Ormuz/FOTO: Shutterstock

Potrivit unui oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a spus că armata SUA a interceptat şi a doborât mai multe drone iraniene care reprezentau o ameninţare similară, scrie News.ro.

Trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraş portuar strategic şi bază navală iraniană situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, transmite agenția de ştiri semi-oficială iraniană Fars.

Explozia a dus la activarea temporară a sistemelor de apărare aeriană iraniene. Incidentul are loc pe fondul unor lovituri americane, în timp ce între cele două ţări există teoretic un armistiţiu şi negocieri pentru oprirea războiului.

Miercuri, președintele SUA, Donald Trump, a convocat de urgență Cabinetul guvernamental la reședința de la Camp David, într-un moment de maximă tensiune pe axa Washington-Teheran.

Decizia vine pe fondul unor noi lovituri „defensive” lansate de forțele americane în sudul Iranului.

Deși oficialii americani și regionali susțin că un acord cu Iranul este aproape, tensiunile au crescut după ce Teheranul a acuzat SUA că a încălcat armistițiul instituit pe 8 aprilie prin atacuri aeriene nocturne.

Potrivit presei americane, o reuniune restrânsă organizată în Maryland va analiza exclusiv criza iraniană și efectele sale asupra economiei SUA. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Roșii în ghiveci, în strat înălțat sau în grădină? Unde să le plantezi pentru o recoltă bogată
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
cancan.ro
image
Informații noi despre Mica Recalculare a pensiei și trecerea la PLV continuă? Ce trebuie să știe pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Statul mărește indemnizația de însoțitor. Câți bani vor primi beneficiarii din iulie 2026
playtech.ro
image
Care e legătura dintre contractul de lobby de 3,4 milioane de dolari cu o firmă americană și dorința lui Nicușor Dan de a se întâlni cu Donald Trump
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Rugăciunea de mulțumire pe care o poți spune oricând simți nevoia. Îți aduce liniște sufletească
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Pregătiri de război cu rușii la ”Poarta Focșani”. Trupele sunt gata să lupte ”chiar din această noapte”
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu