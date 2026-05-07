Robert Sighiartău: „PNL nu va face o propunere de premier. Predoiu, un scenariu aproape imposibil”

Deputatul Robert Sighiartău a declarat că PNL nu va propune un candidat pentru funcția de premier la consultările cu Nicușor Dan privind formarea unui nou Guvern, susținând că responsabilitatea revine PSD după căderea Executivului.

Liberalul a afirmat că în interiorul partidului există unitate în jurul lui Ilie Bolojan și că scenariul unei schimbări de conducere printr-o alianță internă cu PSD „a căzut”.

„Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi, poate, printr-o fracțiune din PNL a căzut. Partidul Național Liberal are o conducere, are un președinte și PSD trebuie să învețe să-și respecte partenerii”, a declarat Robert Sighiartău, într-o intervenție la RFI România,

Acesta a precizat că decizia ca PNL să nu mai continue coaliția cu PSD și să treacă în opoziție a fost adoptată cu o largă majoritate în partid.

„Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite, însă în final, cu 50 de voturi și patru colegi care nu au votat, decizia PNL de a nu mai face coaliție cu PSD și de a oferi PSD posibilitatea să facă Guvernul, PNL urmând calea Opoziției, a fost votată cu un vot covârșitor”, a spus deputatul.

Referindu-se la grupul din partid asociat cu Cătălin Predoiu, Sighiartău a afirmat că unii colegi au devenit „nostalgici” după colaborarea cu PSD.

„În PNL, din cauza asocierii cu PSD, unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu PSD”, a afirmat el.

Deputatul liberal a mai spus că un Congres al partidului ar putea avea loc chiar în acest an, mai devreme decât termenul prevăzut inițial.

Întrebat despre posibilitatea ca Cătălin Predoiu să fie desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, Sighiartău a catalogat scenariul drept „aproape imposibil”.

„Nu vreau să intru în zona de speculații. Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea PNL”, a declarat acesta.

Potrivit deputatului, la consultările de la Palatul Cotroceni, PNL va merge cu mandatul de a transmite că PSD trebuie să vină cu soluții pentru guvernare după actuala criză politică.

Sighiartău a adăugat că o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier „ar fi poate cea mai bună soluție pentru România”, însă ar presupune ca PSD să își asume responsabilitatea pentru actuala situație politică.