Trump amenință că va „face praf” Omanul după discuțiile cu Iranul despre Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat miercuri, 27 mai, că va „face praf” Omanul dacă țara „nu se poartă cum trebuie”, în contextul în care Statele Unite încearcă să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Trump a făcut această afirmație după apariția unor informații privind discuții între Iran și Oman despre introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează această rută maritimă strategică, aproape blocată de la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, scrie The Guardian.

„Strâmtoarea va fi deschisă pentru toată lumea. Nimeni nu o va controla. Noi vom supraveghea situația, dar nimeni nu va pune stăpânire pe ea. Asta face parte din negocierile pe care le avem”, a declarat Trump marți.

Iranul menține blocată Strâmtoarea Ormuz din februarie, afectând transportul global de petrol și alimentând temerile privind o criză economică.

Potrivit Associated Press, Teheranul încearcă să obțină sprijinul Omanului pentru introducerea unor taxe asupra navelor care tranzitează zona.

Într-o declarație neobișnuit de dură, liderul american a adăugat: „Oman se va comporta ca toată lumea. Altfel, va trebui să-i facem praf. Ei înțeleg asta. Va fi bine.”

Donald Trump a acuzat Iranul că încearcă să amâne negocierile de pace până după alegerile din noiembrie, în condițiile în care discuțiile pentru un acord nu au produs rezultate.

Între timp, negocierile dintre Statele Unite și Iran au înregistrat o încetinire bruscă, mediatorii internaționali avertizând că discuțiile s-au împotmolit în jurul programului nuclear și al pachetelor de asistență financiară.

Surse politice de la Ierusalim au confirmat pentru Reuters că Trump își menține o poziție extrem de rigidă: nu va semna niciun acord fără dezmembrarea completă a infrastructurii nucleare iraniene și eliminarea totală a uraniului îmbogățit de pe teritoriul Iranului.