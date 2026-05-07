AUR îi cere lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un premier: „Este principalul vinovat pentru criza politică”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru, după ce după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu o moțiune de cenzură PSD-AUR.

Într-un comunicat transmis joi, 7 mai, AUR afirmă că România „nu poate funcționa pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice”, criticând totodată modul în care au fost organizate consultările de la Palatul Cotroceni.

„AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea”, a declarat George Simion, președintele AUR.

„România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip „consultări informale”. În Constituție nu există acest termen. Articolul 103, alineatul 1 din Constituția României prevede foarte clar că, pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele REPREZENTATE în Parlament. Dacă întâlnirile convocate de președinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre așa ceva”, a transmis AUR.

Formațiunea susține că președintele a discutat cu lideri politici precum Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, urmând să aibă consultări și cu Kelemen Hunor, iar în spațiul public au apărut speculații privind posibile întâlniri și cu alți lideri din partide parlamentare.

„Nicușor Dan apelează la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, președintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuții nu doar cu președinții de partide, ci și cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuțiile constituționale”, a mai precizat AUR.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.