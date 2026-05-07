Ilie Bolojan anunță separarea definitivă a apelor în PNL: „Am văzut în ochii colegilor demnitatea recâștigată”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis joi, 7 mai, un mesaj adresat membrilor partidului, în care susține că decizia recentă de ieșire din coaliția cu PSD și intrarea în opoziție reprezintă un moment de resetare pentru formațiunea liberală.

Bolojan afirmă că hotărârea luată în ședința extinsă a conducerii PNL a redat partidului „respectul de sine”, pe care îl consideră esențial pentru recâștigarea încrederii electoratului.

„PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor”, a transmis liderul liberal, într-o postare publicată pe Facebook.

Bolojan a făcut o paralelă între două momente din istoria recentă a partidului: ședința conducerii din 2021, când s-a decis alianța cu PSD sub conducerea lui Florin Cîțu, și reuniunea din 2026, în urma căreia PNL a decis ruperea colaborării cu social-democrații.

Potrivit acestuia, în 2021 decizia alianței cu PSD ar fi fost luată netransparent, în afara forurilor statutare, în timp ce votul recent a fost unul clar și asumat politic.

„Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche...

A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri. După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție. După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat. Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor. Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți. Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun”, a subliniat premierul interimar.

Liderul liberal a precizat că este membru PNL de peste 30 de ani și că partidul a reprezentat pentru el „a doua familie”, amintind atât victoriile, cât și momentele dificile prin care a trecut formațiunea.

Bolojan a reiterat convingerea că România nu poate fi modernizată fără „o bună guvernare și o amprentă liberală”, invocând experiența administrativă acumulată la Oradea și în alte proiecte publice.

În finalul mesajului, acesta a transmis că urmează o perioadă dificilă pentru liberali, dar și-a exprimat încrederea că partidul poate redeveni o forță politică relevantă.

„Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung. Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor. Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României”, a concluzionat Ilie Bolojan.