Sorin Grindeanu: „Apocalipsa economică” anunțată de Ilie Bolojan nu s-a produs. „Piețele au dat un verdict exact opus”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că evoluțiile economice din ultimele zile contrazic avertismentele lansate de Ilie Bolojan privind o posibilă criză economică. „Investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înțeleagă și să-l aplice urgent”, a spus acesta.

Într-o postare publicată pe Facebook, președintele social-democraților afirmă că piețele financiare au reacționat pozitiv după schimbările politice recente. „În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, indicatorii economici arată o evoluție favorabilă. Acesta a precizat că Bursa de Valori București a înregistrat creșteri pentru a patra zi consecutiv, în timp ce dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani au început să scadă.

„De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor - exact opusul celui anunțat pe toate canalele: Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv. Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând. Cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD consideră că reacția piețelor arată o revenire a încrederii investitorilor și pune această evoluție pe seama renunțării la măsurile de austeritate.

„Aceasta NU este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor. Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbește prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă”, a mai declarat liderul social-democrat.

În mesajul său, Sorin Grindeanu a cerut reluarea investițiilor publice și accelerarea proiectelor de infrastructură.

„Investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înțeleagă și să-l aplice urgent. Aceasta înseamnă reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze. Repornirea economiei și stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorități ale României post-Bolojan!”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.