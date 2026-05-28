Inter Milano înflorește sub comanda lui Cristian Chivu și depășește 2 miliarde de euro ca valoare

Inter Milano, deținătoarea titlului și a Cupei Italiei, are o valoare de 2,1 miliarde de euro, potrivit raportului Football Benchmark privind evaluările corporative ale cluburilor europene, depășindu-le pe rivalele Juventus Torino și AC Milan. Topul este condus de Real Madrid, cu 7,7 miliarde de euro.

Gruparea milaneză, condusă de pe bancă de românul Cristian Chivu (45 de ani), a crescut cu 25% prin combinarea rezultatelor sportive și a sustenabilității financiare. În ultimii șase ani, Inter a câștigat trei titluri, două locuri doi și un loc trei, precum și două finale ale Ligii Campionilor. Rămânerea constantă în fruntea ligii interne și în Europa le-a permis nerazzurrilor să își afirme o poziție de lider sportiv și economic în Italia. Certificarea vine în urma celei de-a 11-a ediții a analizei „Evaluarea cluburilor de fotbal: Elita europeană”, studiul anual al Football Benchmark privind cluburile.

Inter Milano a urcat în fruntea campionatului italian, dar a atins și o valoare a companiei de 2,1 miliarde de euro (2.137 milioane de euro), depășind pentru prima dată pragul de 2 miliarde de euro și creând un decalaj față de celelalte.

Juventus și AC Milan sunt la egalitate cu 1,8 miliarde de euro (1.837 milioane de euro pentru bianconeri, 1.807 milioane de euro pentru rossoneri), urmate de Napoli cu 967 de milioane de euro, AS Roma cu 730 de milioane de euro, Atalanta cu 638 de milioane de euro și Lazio cu 519 milioane de euro. Acestea sunt cluburile italiene care alcătuiesc primele 32 de cluburi europene, top dominat de Real Madrid cu o evaluare de 7,7 miliarde de euro. Pe locul 2 se află rivala Barcelona, 5.9 miliarde de euro. Anglia urmează cu 3 cluburi, Manchester City, Manchester United și Arsenal Londra. Campioana Europei este doar pe 8, cu 4,5 miliarde de euro.