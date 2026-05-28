Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile primului capitol de aderare la UE în iunie

Deschiderea primului capitol de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea avea loc peste aproximativ două săptămâni. Potrivit publicației Euractiv, care citează surse europene, Comisia Europeană urmează să propună oficial, pe 16 iunie, lansarea primului pachet de negocieri privind integrarea celor două state în UE.

Primul capitol vizează aspectele fundamentale ale aderării: funcționarea instituțiilor democratice, criteriile economice și respectarea principiilor de bază ale Uniunii Europene. Propunerea va fi discutată în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor europene, organizată la Bruxelles, în formatul Consiliului Afaceri Generale.

Sursele citate susțin că acest calendar ar permite liderilor europeni să aprobe decizia două zile mai târziu, în timpul reuniunii Consiliului European.

Celelalte capitole de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea fi deschise în luna iulie, potrivit sursei citate.

Subiectul a fost abordat și în discuția purtată recent de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina este pregătită pentru deschiderea tuturor celor șase clustere de negocieri și speră ca primul — Fundamentals — să fie lansat deja în iunie.

Anterior, vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică, Taras Kacika, afirma că Ucraina ar putea închide majoritatea capitolelor de negociere în următoarele 12-18 luni și ar putea ajunge, în 2027, la etapa semnării tratatului de aderare.

Totuși, experții atrag atenția că ritmul reformelor rămâne o problemă majoră. Într-o analiză intitulată „Aderarea la UE în 2027: promisiuni există, reforme nu”, Tatiana Șevciuk, coordonatoarea programelor internaționale ale Centrului pentru Combaterea Corupției, explică de ce implementarea cerințelor-cheie impuse de Bruxelles avansează greu. Printre restanțele invocate se numără reforma justiției, modificările Codului de procedură penală, reforma Biroului de Investigații de Stat și rolul experților internaționali în procesul de selecție pentru funcțiile-cheie.

Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni în principal de opoziția fostului premier ungar Viktor Orbán. După schimbarea guvernării de la Budapesta, noul executiv ungar a transmis însă semnale privind o abordare mai moderată față de extinderea Uniunii Europene.

Premierul ungar Péter Magyar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocarea fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orbán.

În aprilie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara că negocierile privind primul „cluster” de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase grupuri tematice de negocieri, care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate.

Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an Comisia Europeană și-a emis avizul privind cererea de aderare la UE.

În 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată și a invitat Comisia Europeană să transmită Consiliului un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul blocului comunitar european privind cererea de aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de începere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. În decembrie 2023, liderii statelor UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și au invitat Consiliul să adopte cadrul de negociere, după finalizarea etapelor relevante prevăzute în raportul Comisiei din 8 noiembrie 2023.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024 și, patru zile mai târziu, Uniunea Europeană a organizat prima conferință interguvernamentală cu Republica Moldova pentru a începe negocierile de aderare cu această țară.

Negocierile de aderare au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și ai țării candidate. Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune și legislația comună („acquis-ul UE”) și sunt împărțite în diferite capitole sau grupuri tematice de capitole, care cuprind diferite domenii de politică. Conferințele de aderare pot fi organizate fie la nivel ministerial, fie la nivel de adjuncți.

