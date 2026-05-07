search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tudorel Toader explică de ce Ilie Bolojan nu ar mai putea fi numit premier după moțiunea de cenzură: precedentul Orban, invocat

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul judecător constituțional Tudorel Toader susține că o eventuală repropunere a lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, după o moțiune de cenzură, ar putea încălca logica deciziilor Curții Constituționale și voința Parlamentului.

Tudorel Toader, fost judecător constituțional FOTO: Arhivă, adevărul
Tudorel Toader, fost judecător constituțional FOTO: Arhivă, adevărul

Toader explică faptul că efectul unei moțiuni de cenzură este unul politic și instituțional clar:

„Adoptarea unei moțiuni de cenzură înseamnă un vot de blam la adresa premierului și a echipei guvernamentale. Este un vot de blam în sensul că Parlamentul își exprimă neîncrederea în capacitatea premierului și a Guvernului de a pune în aplicare programul de guvernare”, a declarat acesta pentru Digi24.

În opinia sa, o eventuală nouă desemnare imediat a aceleiași persoane ar ridica probleme de constituționalitate. „Dacă propui același premier, același candidat, înseamnă că președintele care face propunerea nu ține cont de voința Parlamentului. Or, în echilibrul puterilor în stat, Parlamentul este suveran”, a mai spus Tudorel Toader.

Toader invocă Decizia CCR nr. 85/2020, legată de desemnarea lui Ludovic Orban după demiterea guvernului său: „Există Decizia CCR nr. 85/2020, cu referire la Ludovic Orban, pe care Klaus Iohannis voia să îl redesemneze premier, iar CCR a spus că nu poate fi desemnată aceeași persoană care a făcut obiectul unei moțiuni de cenzură”, a precizat Toader.

Fostul judecător admite însă că au existat reveniri în funcție, dar în contexte excepționale.

„Între timp fusese desemnat Florin Cîțu, care și-a depus mandatul. A intervenit pandemia, s-au schimbat condițiile socio-economice, iar contextul în care Orban a fost învestit a doua oară era diferit”.

El a mai făcut referire și la cazul lui Emil Boc. „Da, dar Boc a fost reinvestit după ce Traian Băsescu a fost reales. Avem, așadar, două exemple de premieri care au fost demiși prin moțiune de cenzură și ulterior reinvestiți, însă de fiecare dată a intervenit un eveniment care a schimbat contextul în care fusese adoptată moțiunea”, a explicat fostul judecător. 

Lider PNL: „Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru”

Pe de altă parte, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat, joi, 7 mai, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul condus de acesta a căzut prin moțiune de cenzură.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă: Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită”, a scris Gabriel Andronache, pe FB.

Potrivit acestuia, o altă condiție este coagularea, de către candidatul desemnat, a unei noi majorități parlamentare care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură.

„Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD”, a precizat liberalul.

De asemenea, spune el, este nevoie ca „desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică să treacă o perioadă rezonabilă de timp de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”„Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„După Bolojan, prăpădul” pare să fie mesajul pe care PNL îl transmite, după votul de retragere în opoziție. Cum explică sociologii sacrificarea coaliției „pro-occidentale” pentru un singur om și virajul brusc de discurs al liberalilor
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
fanatik.ro
image
Energie electrică gratuită, pentru mii de români, de la o mare companie. Cum poți să te înscrii în program
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
CCR are de judecat 3600 dosare pe legea pensiilor. Pensionarii cer creșterea punctului de pensie. Cu ce șanse?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Scumpiri în lanț. Cu cât vor plăti în plus românii pentru gaze, energie şi carburanţi ca urmare a crizei politice. Tabel estimativ
playtech.ro
image
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Sinecuristul arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Reapare marca Oltcit în România. Unde se va produce
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”