search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

PSD vrea guvern minoritar cu UDMR. Propunerea va fi înaintată președintelui Nicușor Dan SURSE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

PSD ar urma să-i propună președintelui Nicușor Dan un guvern minoritar PSD–UDMR, cu premier tehnocrat, dacă PNL trece în opoziție, spun surse politice. Potrivit acestora, UDMR ezită, iar fără susținerea AUR în Parlament, învestirea guvernului rămâne incertă.

Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor FOTO Inquam / Simion Tătaru
Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor FOTO Inquam / Simion Tătaru

Liderii PSD îi vor propune președintelui Nicușor Dan formarea unui guvern minoritar alături de UDMR, în cazul în care PNL își va menține decizia de a trece în opoziție, susțin surse politice pentru Adevărul. Însă premierul va fi un tehnocrat, nu un membru de partid, astfel încât președintele Nicușor Dan să nu poată fi acuzat că a pus umărul la demiterea lui Ilie Bolojan pentru a oferi funcția PSD.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a purtat discuții cu Sorin Grindeanu în acest sens, dar nu a dat un răspuns concret, susțin sursele citate. Pe de o parte, liderii UDMR și-ar dori să rămână la guvernare, dar, pe de altă parte, nu acceptă să fie parte dintr-un guvern votat de AUR. Or, fără sprijinul AUR în Parlament, un guvern minoritar nu poate fi învestit.

Informațiile vin în contextul în care Guvernul a fost demis marți cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

Tot marți, președintele a anunțat că va demara consultări informale cu partidele politice, urmând apoi consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern, iar surse politice susțin că aceste consultări vor începe chiar miercuri, 6 mai.

Scopul acestor negocieri este identificarea unui candidat capabil să consolideze o nouă majoritate în legislativ. Prin urmare, acesta nu poate fi Ilie Bolojan. Totuși, în eventualitatea în care prima propunere este respinsă de Parlament, șeful statului are posibilitatea de a-l desemna ulterior pe Ilie Bolojan.

Odată desemnat prin decret prezidențial, candidatul pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului echipa ministerială și programul de guvernare. Obținerea votului de încredere reprezintă condiția esențială pentru instalarea noului executiv.

Partidul Național Liberal a anunțat deja că intenționează să rămână în opoziție, în urma ședinței ținute marți seară. Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Daniel Dăianu, apel pentru politicieni după explozia euro
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
CTP, atac la Nicușor Dan, după căderea Guvernului Bolojan: „ Mesajele lui sunt nule. Cum să ne spună să stăm liniștiți, când leul se duce dracului?”
gandul.ro
image
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
mediafax.ro
image
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
libertatea.ro
image
„Mai bine mi-aș tăia mâna decât să îl votez pe Predoiu premier”. Cristian Ghinea (USR) vorbește despre un puci în PNL
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Avocatul Poporului cu mandatul expirat de 2 ani. Are 2.400€ salariu și 5.000€ pensie națională și de la UE
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce avere are Cătălin Predoiu. A fost de trei ori premier interimar, veniturile sale sunt considerabile
playtech.ro
image
După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
E gata! Real Madrid a spus "DA" pentru transferul lui Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Și-a dat demisia! Nu a mai rezistat!
romaniatv.net
image
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
Două zodii primesc „jackpotul” astral la final de săptămână: noroc, bani și vești neașteptat de bune
click.ro
image
Rețeta de maioneză cu usturoi ca la restaurant. E foarte gustoasă și simplu de făcut
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Kendall Jenner la Met Gala 2026 foto Profimedia jpg
„Sfârcul fals”, trendul care a făcut furori la Met Gala 2026. Cine e vedeta sexy de pe covorul roșu?
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”