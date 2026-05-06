PSD vrea guvern minoritar cu UDMR. Propunerea va fi înaintată președintelui Nicușor Dan SURSE

PSD ar urma să-i propună președintelui Nicușor Dan un guvern minoritar PSD–UDMR, cu premier tehnocrat, dacă PNL trece în opoziție, spun surse politice. Potrivit acestora, UDMR ezită, iar fără susținerea AUR în Parlament, învestirea guvernului rămâne incertă.

Liderii PSD îi vor propune președintelui Nicușor Dan formarea unui guvern minoritar alături de UDMR, în cazul în care PNL își va menține decizia de a trece în opoziție, susțin surse politice pentru Adevărul. Însă premierul va fi un tehnocrat, nu un membru de partid, astfel încât președintele Nicușor Dan să nu poată fi acuzat că a pus umărul la demiterea lui Ilie Bolojan pentru a oferi funcția PSD.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a purtat discuții cu Sorin Grindeanu în acest sens, dar nu a dat un răspuns concret, susțin sursele citate. Pe de o parte, liderii UDMR și-ar dori să rămână la guvernare, dar, pe de altă parte, nu acceptă să fie parte dintr-un guvern votat de AUR. Or, fără sprijinul AUR în Parlament, un guvern minoritar nu poate fi învestit.

Informațiile vin în contextul în care Guvernul a fost demis marți cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

Tot marți, președintele a anunțat că va demara consultări informale cu partidele politice, urmând apoi consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern, iar surse politice susțin că aceste consultări vor începe chiar miercuri, 6 mai.

Scopul acestor negocieri este identificarea unui candidat capabil să consolideze o nouă majoritate în legislativ. Prin urmare, acesta nu poate fi Ilie Bolojan. Totuși, în eventualitatea în care prima propunere este respinsă de Parlament, șeful statului are posibilitatea de a-l desemna ulterior pe Ilie Bolojan.

Odată desemnat prin decret prezidențial, candidatul pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului echipa ministerială și programul de guvernare. Obținerea votului de încredere reprezintă condiția esențială pentru instalarea noului executiv.

Partidul Național Liberal a anunțat deja că intenționează să rămână în opoziție, în urma ședinței ținute marți seară. Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.