Lider PNL: „Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru”. Decizia CCR care permite acest scenariu

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat, joi, 7 mai, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul condus de acesta a căzut prin moțiune de cenzură.

Liberalul a explicat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, deoarece o decizie a Curții Constituționale din 2020 nu interzice acest lucru.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă: Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită”, a scris Gabriel Andronache.

Potrivit acestuia, o altă condiție este coagularea, de către candidatul desemnat, a unei noi majorități parlamentare care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură.

„Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD”, a precizat liberalul.

De asemenea, spune el, este nevoie ca „desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică „să treacă o perioadă rezonabilă de timp” de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”. „Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.

„Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”, a conchis Gabriel Andronache.

Criza politică de la București se adâncește după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în condițiile în care scenariile privind formarea unui nou executiv rămân încă neclare. O variantă aflată în discuție la Palatul Cotroceni ar presupune constituirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, susținut de un premier tehnocrat, în ipoteza în care PNL ar intra în opoziție.

Președintele Nicușor Dan a demarat consultări informale cu partidele politice, urmând și consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și vizează planuri pentru cum ar putea să arate o nouă guvernare.