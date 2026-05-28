search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Suspectul dublei crime din Târgu Jiu își tatuase „Lucifer” pe piept. Ce au aflat anchetatorii despre trecutul său întunecat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Surse din anchetă susțin că autorul crimei din Târgu Jiu ar fi fost internat în trecut într-un spital de psihiatrie. Tragedia a avut loc miercuri, 28 mai, când un bărbat și-a ucis bunica și fratele, după care și-a pus capăt zilelor.

Alexandru Marinescu, suspectul în cazul crimei din Târgu Jiu/FOTO: AS în Gorj
Alexandru Marinescu, suspectul în cazul crimei din Târgu Jiu/FOTO: AS în Gorj

Miercuri seară, o femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi, în vârstă de 39 și 40 de ani, au fost găsiți morți în apartamentul lor din Târgu Jiu. După ce și-ar fi ucis bunica și fratele mai mare, bărbatul și-ar fi tăiat gâtul, spun surse din anchetă. 

Crima a fost descoperită după ce reprezentanții asociației de locatari au alertat autoritățile, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce a dus la tragedia din cartierul Olari.

Anchetatorii au descoperit în apartament trupurile mutilate ale victimelor, într-o scenă descrisă drept șocantă.

AS în Gorj scrie că vecinii spun despre Alexandru Marinescu că avea un comportament extrem de ciudat de mai mult timp și că era cunoscut în zonă ca fiind consumator de substanțe interzise. Pe piept avea tatuat cuvântul Lucifer.

Mai mult, numele său ar apărea și într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Impact în Gorj precizează că Alexandru mai era cunoscut și pentru talentul său de pictor și tatuator. Acesta a absolvit Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar în ultimii ani ar fi suferit de depresie, după divorțul de soția sa.

Publicația citată adaugă că fratele său, Vlad Marinescu, în vârstă de 40 de ani, era cunoscut în oraș și lucra la un magazin din municipiu. Acesta încerca adesea să calmeze conflictele din familie, spun vecinii.

Cei trei locuiau împreună de mai mulți ani, iar potrivit surselor din anchetă, în locuință au fost găsite urme care susțin ipoteza ca au avut loc violențe.

Poliția continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Va bloca Nicușor Dan legea transparentizării ONG-urilor? Fost activist de carieră, președintele încă își ține la secret donatorii din campania electorală/„Va trimite legea la CCR”
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că facem fraudă fiscală”
fanatik.ro
image
Șefa serviciilor secrete britanice dezvăluie câți soldați a pierdut Rusia în războiul contra Ucrainei
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Două zodii primesc un semn neașteptat în acest weekend. O decizie amânată nu mai poate fi evitată
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
Informații noi despre Mica Recalculare a pensiei și trecerea la PLV continuă? Ce trebuie să știe pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cum poți deveni chef în România. Cât costă cursurile și cât poți câștiga în această meserie
playtech.ro
image
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Tudor Chirilă a împlinit 52 de ani. Povestea de viață emoționantă a marelui artist. „Nu prea m-am integrat acolo”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Pregătiri de război cu rușii la ”Poarta Focșani”. Trupele sunt gata să lupte ”chiar din această noapte”
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
A doua regină europeană cardiacă a ajuns de urgență la spital! E în stare gravă, îngrijorările sunt MAXIME la Palat

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică