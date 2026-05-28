Fost ofițer CIA, acuzat că a furat sute de lingouri de aur în valoare de milioane de dolari

Un fost ofițer de rang înalt al CIA este acuzat că a furat și ascuns în locuința sa milioane de dolari în lingouri de aur, susținând că avea nevoie de bani pentru „cheltuieli legate de muncă”.

NBC News scrie că David Rush, care ocupa o funcție de conducere, a fost acuzat de furt de fonduri publice într-o plângere penală depusă săptămâna trecută în Districtul de Est al statului Virginia. Avocatul său nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

„După ce o investigație internă a CIA a identificat posibile încălcări ale legii, directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis informațiile către FBI pentru o anchetă penală”, se arată în comunicatul scris.

„FBI colaborează îndeaproape cu partenerii noștri de la CIA și Departamentul de Justiție în timp ce continuăm investigarea completă a acestui caz. Suntem dedicați stabilirii adevărului, asigurării răspunderii și aplicării justiției în conformitate cu legea.”

Cazul lui David Rush ridică semne de întrebare privind eficiența sistemului american de verificare a angajaților cu acces la informații secrete. Autoritățile americane monitorizează constant activitatea financiară și istoricul personal al ofițerilor din servicii pentru a preveni riscurile de șantaj sau spionaj.

Anchetatorii încearcă acum să afle cum a reușit Rush să treacă verificările, în condițiile în care ar fi falsificat informații despre studiile și experiența sa profesională pentru a obține un post în structurile guvernamentale.

Rush a aplicat de trei ori pentru a lucra în structurile guvernamentale. În prima aplicație a susținut că a absolvit Universitatea Clemson în anul 2000. În a doua aplicație a adăugat că deține și o diplomă postuniversitară de la Institutul Politehnic Rensselaer.

La a treia încercare, în 2009, a fost acceptat, prezentând aceleași diplome și afirmând că a urmat cursurile Școlii Navale de Piloți de Test din SUA, potrivit documentelor instanței. În cererile pentru promovări, el a declarat că a fost coordonator de lucrări de diplomă la Institutul de Tehnologie al Forțelor Aeriene. Rush le-a mai spus angajatorilor că a fost pilot în Marina SUA.

Potrivit acuzațiilor, nimic din toate acestea nu era adevărat. El nu a absolvit instituțiile respective, iar anchetatorii spun că Administrația Federală a Aviației nu are înregistrat pe numele său niciun certificat sau licență de pilot.

Anchetatorii susțin că David Rush a solicitat fonduri pentru activități de serviciu, inclusiv zeci de milioane de dolari în lingouri de aur și valută străină, dar ar fi păstrat o parte dintre acestea pentru uz personal.

În urma perchezițiilor, agenții federali au găsit în locuința sa aproximativ 300 de lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari.