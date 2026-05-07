Kelemen Hunor discută cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni SURSE

Kelemen Hunor discută cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni SURSE0
Liderul UDMR Kelemen Hunor a discutat joi dimineață, 7 mai, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan despre refacerea coaliției de guvernare, susțin surse politice pentru Adevărul.
Miercuri, șeful statului s-a întâlnit și cu președintele USR Dominic Fritz. De asemenea, Nicușor Dan va mai avea discuții personale cu liderul PNL Ilie Bolojan și cu președintele PSD Sorin Grindeanu.