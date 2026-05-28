Ilie Bolojan merge în Republica Moldova. Ce va discuta cu Maia Sandu și premierul moldovean

Premierul interimar Ilie Bolojan, se va afla vineri, 29 mai, într-o vizită în Republica Moldova, unde se va întâlni președintele țării, Maia Sandu, și cu șeful Guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu.

Potrivit unui anunț al Guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune şi cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova, scrie Agerpres.

Premierul român va participa, în aceeași zi, la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate", în cadrul căruia va susţine o alocuţiune şi, totodată, va vizita Centrul Educaţional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum și Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici".

De asemenea, cei doi şefi de Guvern vor vizita Alianţa Franceză în Republica Moldova/Camera de comerţ şi industrie Franceză în Republica Moldova.

Şeful Executivului de la București va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.