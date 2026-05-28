search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cea mai căutată femeie din Germania a fost condamnată după 30 de ani în care a fugit de autorități. Cum se ascundea „la vedere”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După mai bine de 30 de ani, Daniela Klette, considerată ani la rând cea mai căutată femeie din Germania și fostă membră a Facțiunii Armata Roșie (RAF), a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru jafuri armate comise după destrămarea organizației teroriste.

Daniela Klette, pe vremea când făcea parte din RAF. FOTO: Profimedia
Daniela Klette, pe vremea când făcea parte din RAF. FOTO: Profimedia

Timp de peste 30 de ani, Daniela Klette a fost una dintre cele mai căutate persoane din Germania, reușind să trăiască sub o identitate falsă chiar în Berlin, sub nasul autorităților. Era suspectată că a comis cel puțin 10 jafuri armate și cel puțin o tentativă de crimă între 1999 și 2016.

Daniela Klette, fostă militantă a Facțiunii Armata Roșie (RAF), cunoscută și drept gruparea Baader-Meinhof, după numele membrilor săi fondatori, Andreas Baader și Ulrike Meinhof,  a fost condamnată de un tribunal german la 13 ani de închisoare, după ce judecătorii au stabilit că a participat la mai multe jafuri armate comise în perioada în care se ascundea de autorități.

Considerată ani la rând cea mai căutată femeie din Germania, Daniela Klette a reușit să evite capturarea timp de peste trei decenii, până când poliția a localizat-o în februarie 2024, într-un apartament din Berlin.

Verdictul a fost pronunțat de tribunalul regional din Verden, după un proces care s-a întins pe durata a 14 luni și s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate. În cele din urmă, instanța a găsit-o vinovată de șase capete de acuzare pentru jaf calificat, asociate cu răpire în scop de răscumpărare și deținere de armament militar.

În vârstă de 67 de ani, Klette a fost condamnată pentru infracțiuni comise între 1999 și 2016, la ani buni după dizolvarea oficială a RAF. Potrivit procurorilor, jafurile aveau un scop precis: finanțarea traiului clandestin al ultimilor membri fugari ai rețelei teroriste, notează The Guardian.

„Și-au comis jafurile printr-o diviziune clară a sarcinilor și într-un mod extrem de conspirativ”, a declarat judecătorul Lars Engelke, care a prezidat procesul, explicând modul în care grupul și-ar fi organizat operațiunile.

Potrivit relatărilor din presa germană, Daniela Klette a primit verdictul imperturbabilă, fără să trădăze nicio emoţie, însă tensiunea a crescut rapid în sala de judecată după ce mai mulți simpatizanți ai fostei militante au huiduit completul de judecată și au scandat „Libertate pentru Daniela”, în timp ce, în fața tribunalului, susținătorii săi afișau pancarte cu mesajul „Solidaritate cu Daniela”.

Ce s-a găsit la percheziții

Timp de peste 30 de ani, cea mai căutată femeie din Germania, Daniela Klette, a reușit să se sustragă urmăririi penale, trăind discret în capitala Germaniei sub o identitate falsă. În cele din urmă, a fost identificată şi arestată în februarie 2024.

În apartamentul său din cartierul berlinez Kreuzberg, unde locuia de aproximativ două decenii, polițiștii au descoperit arme, documente de identitate falsificate, peruci, obiecte din aur și aproximativ 240.000 de euro cash, bani despre care procurorii cred că proveneau din jafurile investigate. Printre obiectele găsite s-a aflat și un lansator de rachete fals.

Atentat terorist în Franţa. Cea mai căutată femeie din lume: Hayat Boumeddiene, „înarmată şi periculoasă“, se află în Turcia sau în Siria
După arestare, s-au ridicat probe din apartamentul în care trăia de 20 de ani. FOTO: Profimedia
După arestare, s-au ridicat probe din apartamentul în care trăia de 20 de ani. FOTO: Profimedia

Procurorii, care ceruseră pedeapsa maximă de 15 ani, au susținut că Daniela Klette a acționat împreună cu Burkhard Garweg, în vârstă de 57 de ani, și Ernst-Volker Staub, de 72 de ani, ambii încă dați în urmărire. Cei trei ar fi atacat vehicule de transport de bani și supermarketuri din trei landuri germane, reușind să fugă cu peste două milioane de euro.

Anchetatorii afirmă că, după arestarea lui Klette, au găsit urme ADN ale celor doi complici în apartamentul acesteia, inclusiv pe o periuță electrică de dinți, un element considerat important pentru continuarea investigațiilor.

Daniela Klette acuză un proces politic

Avocații Danielei Klette au cerut achitarea acesteia, argumentând că nu există probe suficiente care să demonstreze implicarea directă a clientei lor în jafuri și susținând că acuzațiile privind armamentul descoperit nu justificau decât o pedeapsă cu suspendare.

În martie 2025, la începutul procesului, Daniela Klette a respins acuzațiile, susținând că este victima unui proces cu motivație politică. Fosta militantă, acum căruntă, a afirmat că va rămâne fidelă luptei împotriva „capitalismului și patriarhatului”.

Problemele sale judiciare nu se încheie însă aici. Procurorii germani o acuză separat de implicare în trei atacuri cu motivație politică din anii 1990, perioadă în care RAF era încă activă, dosare aflate acum pe rolul unei instanțe din Frankfurt.

Cu toate acestea, Daniela Klette nu mai poate fi judecată pentru apartenența la o organizație teroristă, întrucât termenul de prescripție pentru această infracțiune a expirat în 2018, la două decenii după dizolvarea oficială a grupării.

Cum a reușit să se ascundă la vedere

Ani de zile, Daniela Klette a dus o existență aparent banală în Berlin, implicându-se activ într-un centru cultural brazilian, unde practica capoeira, arta marțială afro-braziliană care îmbină dansul cu tehnicile de luptă.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, identificarea sa ar fi fost posibilă după descoperirea unor fotografii surprinse la Carnavalul Culturilor din Berlin, în care apărea alături de grupul de capoeira zâmbitoare, purtând o bandană albă și aruncând confetti din petale, o imagine greu de asociat cu una dintre cele mai căutate persoane din țară.

Facțiunea Armata Roșie, cunoscută și ca gruparea Baader-Meinhof, după numele fondatorilor Andreas Baader și Ulrike Meinhof, a desfășurat în Germania de Vest, în anii 1970 și 1980, o campanie violentă de atentate, răpiri și asasinate.

Gruparea radicală anticapitalistă susținea că luptă împotriva imperialismului american și a unui stat german pe care îl considera „fascist” și influențat încă de foști naziști. RAF este considerată responsabilă pentru moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor aproximativ 200.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Va bloca Nicușor Dan legea transparentizării ONG-urilor? Fost activist de carieră, președintele încă își ține la secret donatorii din campania electorală/„Va trimite legea la CCR”
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că facem fraudă fiscală”
fanatik.ro
image
Șefa serviciilor secrete britanice dezvăluie câți soldați a pierdut Rusia în războiul contra Ucrainei
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Unde să mergi de Ziua Copilului în București. Concerte, spectacole, târguri și activități gratuite pentru întreaga familie
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
Informații noi despre Mica Recalculare a pensiei și trecerea la PLV continuă? Ce trebuie să știe pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Grecia înăsprește regulile pentru turiști pe plaje. Turiștii vor fi supravegheați cu drone și riscă amenzi între 2.000 și 60.000 de euro
playtech.ro
image
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Crimă în Târgu Jiu. O femeie și doi bărbați, nepoții acesteia, găsiți morți în apartament
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Un virus tropical care provoacă epidemii, tot mai aproape de Europa. Simptomele infecției cu chikungunya
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
A doua regină europeană cardiacă a ajuns de urgență la spital! E în stare gravă, îngrijorările sunt MAXIME la Palat

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică