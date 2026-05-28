Cea mai căutată femeie din Germania a fost condamnată după 30 de ani în care a fugit de autorități. Cum se ascundea „la vedere”

După mai bine de 30 de ani, Daniela Klette, considerată ani la rând cea mai căutată femeie din Germania și fostă membră a Facțiunii Armata Roșie (RAF), a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru jafuri armate comise după destrămarea organizației teroriste.

Timp de peste 30 de ani, Daniela Klette a fost una dintre cele mai căutate persoane din Germania, reușind să trăiască sub o identitate falsă chiar în Berlin, sub nasul autorităților. Era suspectată că a comis cel puțin 10 jafuri armate și cel puțin o tentativă de crimă între 1999 și 2016.

Verdictul a fost pronunțat de tribunalul regional din Verden, după un proces care s-a întins pe durata a 14 luni și s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate. În cele din urmă, instanța a găsit-o vinovată de șase capete de acuzare pentru jaf calificat, asociate cu răpire în scop de răscumpărare și deținere de armament militar.

În vârstă de 67 de ani, Klette a fost condamnată pentru infracțiuni comise între 1999 și 2016, la ani buni după dizolvarea oficială a RAF. Potrivit procurorilor, jafurile aveau un scop precis: finanțarea traiului clandestin al ultimilor membri fugari ai rețelei teroriste, notează The Guardian.

„Și-au comis jafurile printr-o diviziune clară a sarcinilor și într-un mod extrem de conspirativ”, a declarat judecătorul Lars Engelke, care a prezidat procesul, explicând modul în care grupul și-ar fi organizat operațiunile.

Potrivit relatărilor din presa germană, Daniela Klette a primit verdictul imperturbabilă, fără să trădăze nicio emoţie, însă tensiunea a crescut rapid în sala de judecată după ce mai mulți simpatizanți ai fostei militante au huiduit completul de judecată și au scandat „Libertate pentru Daniela”, în timp ce, în fața tribunalului, susținătorii săi afișau pancarte cu mesajul „Solidaritate cu Daniela”.

Ce s-a găsit la percheziții

În apartamentul său din cartierul berlinez Kreuzberg, unde locuia de aproximativ două decenii, polițiștii au descoperit arme, documente de identitate falsificate, peruci, obiecte din aur și aproximativ 240.000 de euro cash, bani despre care procurorii cred că proveneau din jafurile investigate. Printre obiectele găsite s-a aflat și un lansator de rachete fals.

Procurorii, care ceruseră pedeapsa maximă de 15 ani, au susținut că Daniela Klette a acționat împreună cu Burkhard Garweg, în vârstă de 57 de ani, și Ernst-Volker Staub, de 72 de ani, ambii încă dați în urmărire. Cei trei ar fi atacat vehicule de transport de bani și supermarketuri din trei landuri germane, reușind să fugă cu peste două milioane de euro.

Anchetatorii afirmă că, după arestarea lui Klette, au găsit urme ADN ale celor doi complici în apartamentul acesteia, inclusiv pe o periuță electrică de dinți, un element considerat important pentru continuarea investigațiilor.

Daniela Klette acuză un proces politic

Avocații Danielei Klette au cerut achitarea acesteia, argumentând că nu există probe suficiente care să demonstreze implicarea directă a clientei lor în jafuri și susținând că acuzațiile privind armamentul descoperit nu justificau decât o pedeapsă cu suspendare.

În martie 2025, la începutul procesului, Daniela Klette a respins acuzațiile, susținând că este victima unui proces cu motivație politică. Fosta militantă, acum căruntă, a afirmat că va rămâne fidelă luptei împotriva „capitalismului și patriarhatului”.

Problemele sale judiciare nu se încheie însă aici. Procurorii germani o acuză separat de implicare în trei atacuri cu motivație politică din anii 1990, perioadă în care RAF era încă activă, dosare aflate acum pe rolul unei instanțe din Frankfurt.

Cu toate acestea, Daniela Klette nu mai poate fi judecată pentru apartenența la o organizație teroristă, întrucât termenul de prescripție pentru această infracțiune a expirat în 2018, la două decenii după dizolvarea oficială a grupării.

Cum a reușit să se ascundă la vedere

Ani de zile, Daniela Klette a dus o existență aparent banală în Berlin, implicându-se activ într-un centru cultural brazilian, unde practica capoeira, arta marțială afro-braziliană care îmbină dansul cu tehnicile de luptă.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, identificarea sa ar fi fost posibilă după descoperirea unor fotografii surprinse la Carnavalul Culturilor din Berlin, în care apărea alături de grupul de capoeira zâmbitoare, purtând o bandană albă și aruncând confetti din petale, o imagine greu de asociat cu una dintre cele mai căutate persoane din țară.

Facțiunea Armata Roșie, cunoscută și ca gruparea Baader-Meinhof, după numele fondatorilor Andreas Baader și Ulrike Meinhof, a desfășurat în Germania de Vest, în anii 1970 și 1980, o campanie violentă de atentate, răpiri și asasinate.

Gruparea radicală anticapitalistă susținea că luptă împotriva imperialismului american și a unui stat german pe care îl considera „fascist” și influențat încă de foști naziști. RAF este considerată responsabilă pentru moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor aproximativ 200.