Negocierile informale între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor încep miercuri la Cotroceni - SURSE

Președintele Nicușor Dan va începe miercuri consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare, au declarat surse politice.

Șeful statului a anunțat marți că va demara consultări informale cu partidele politice, urmând apoi consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern, iar surse politice susțin că aceste consultări vor începe chiar miercuri, 6 mai.

Potrivit acestora, sunt așteptați Sorin Grindeanu (PSD) și Ilie Bolojan (PNL), precum și Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR). Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor viza planuri pentru cum ar putea să arate o nouă guvernare.

„Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am în vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan marți.

Amintim că Guvernul a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

Ilie Bolojan rămâne deocamdată premier interimar, însă mandatul acestuia nu poate depăși 45 de zile, potrivit Constituției și Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

Conform Constituției României, un cabinet demis rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, gestionând exclusiv actele necesare funcționării curente a instituțiilor. În această perioadă, prerogativele executive sunt reduse semnificativ, iar Guvernul nu mai poate adopta ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege, ceea ce înseamnă că deciziile cu impact structural sau reformele majore sunt suspendate până la instalarea unui nou executiv.