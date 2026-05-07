Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, reia apelul pentru colegii din PNL: „Nu aș vrea să dăm guvernarea în brațele PSD”

Președintele PNL Satu Mare și vicepreședinte al Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a afirmat, joi, că PNL a ajuns în situația în care este astăzi din cauza social-democraților, însă a avertizat că partidul său nu poate da „guvernarea în brațele PSD”.

„Noi ne respectăm atribuțiile, fiecare avem rolul nostru. PNL a ajuns în situația asta pentru că de 5 ani e cu PSD la guvernare, eu am cerut o asumare clară a celor care ne-au adus aici, am colegi care au candidat pe liste cu PSD, dar nu e cel mai important azi ce face viitorul PNL, cel mai important e ce facem cu țara”, a declarat Adrian Cozma la Digi24.

El a avertizat, totodată, că viitoarea guvernare nu trebuie să ajungă în tabăra PSD.

„Pe mine ce mă înspăimântă, nu aș vrea să dăm guvernarea în brațele PSD, e nevoie de o consultare mai largă”, a adăugat.

În ceea ce privește primarii liberal, vicepreședintele Camerei Deputaților a afirmat că aceștia „sunt îngrijorați” și „spun ceea ce spun pentru că ei știu cum stau lucrurile acolo”.

„Eu am spus că PSD e responsabil, trebuie să vină cu o soluție, dar nu cred că va veni cu o soluție. PNL mereu a avut responsabilitate și nu ne-am ferit să ne asumăm un rol. Ceea ce vreau e să nu închidem de tot această posibilitate, ar putea să existe un guvern minoritar”, a mai spus Cozma.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, el a răspuns: „Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru, noi nu vorbim de persoane, vorbim de responsabilitatea PNL. Am intrat în această guvernare tot la solicitarea conducerii actuale, acum crizele sunt și mai multe. Avem un lider bun, Ilie Bolojan, îl susținem, vom discuta cu președintele”.

Declarațiile vin după ce, în urmă cu o zi, Adrian Cozma a lansat un mesaj dur la adresa unor lideri liberali care cer delimitarea de PSD, amintindu-le că au fost aleși pe liste comune cu social-democrații. El a susținut că PNL ar trebui să rămână la guvernare, eventual într-un „guvern minoritar cu alte partide pro-europene”, și cere o decizie asumată la nivelul întregului partid.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi.

Partidul Național Liberal a anunțat deja că intenționează să rămână în opoziție, în urma ședinței ținute marți seară. Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.