Comisarul european pentru apărare solicită statelor UE să renunțe la rachetele „haute couture”

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, cere statelor Uniunii Europene să renunțe la producția de armament „de lux” și să accelereze livrările de arme către Ucraina, avertizând că Europa riscă să rămână în urma Rusiei și chiar a Kievului în capacitatea de producție militară.

Într-un interviu acordat Financial Times, oficialul european a declarat că guvernele europene trebuie să își deschidă depozitele de armament pentru a furniza Ucrainei echipamentele de care are nevoie urgentă pe front.

„Guvernele trebuie să deschidă arsenalele pentru a oferi Ucrainei ceea ce îi este necesar”, a spus Kubilius.

Potrivit acestuia, consolidarea armatei ucrainene devine cu atât mai importantă cu cât, în capitalele europene, se discută tot mai des despre posibilitatea reluării negocierilor oficiale cu Rusia.

„Singura formulă care poate aduce pacea este pacea prin forță. Iar forța trebuie să fie de partea Ucrainei”, a subliniat fostul premier al Lituaniei.

Kubilius a criticat dur modelul european de producție militară, pe care l-a comparat cu industria haute couture. În opinia sa, companiile europene dezvoltă sisteme extrem de sofisticate și costisitoare, imposibil de produs rapid în cantități mari.

„Europenii produc ceea ce poate fi numit armament de înaltă modă: tehnologic foarte complex, foarte avansat și foarte scump. Problema este că nu poate fi fabricat suficient de repede. Ucrainenii, în schimb, produc ceea ce industria europeană numește «suficient de bun»”, a explicat el.

Oficialul european, care coordonează eforturile Bruxellesului pentru consolidarea industriei de apărare a UE, consideră că Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei și să se orienteze către sisteme mai ieftine, simplificate și ușor de produs la scară largă.

Kubilius a oferit și exemplul noii rachete de croazieră Flamingo, produsă de Ucraina. Potrivit acestuia, Kievul ar urma să fabrice aproximativ 700 de unități în acest an. Prin comparație, statele UE produc mai puțin de 300 de rachete similare, în timp ce Rusia ajunge la aproximativ 1.200.

Comisarul european a mai declarat că Ucraina ar putea achiziționa armament direct din depozitele europene folosind circa 60 de miliarde de euro din noul pachet de credite de 90 de miliarde de euro aprobat recent la nivel european. Țările care transferă arme ar putea utiliza ulterior aceste fonduri pentru reînnoirea stocurilor sau extinderea capacităților de producție.

Declarațiile lui Kubilius vin în contextul pregătirilor pentru lansarea unor noi inițiative europene destinate creșterii producției de armament și reducerii fragmentării industriei de apărare din UE.

Bruxellesul urmează să prezinte un plan pentru crearea unei piețe europene de apărare mai integrate

În luna iulie, Bruxellesul urmează să prezinte un plan pentru crearea unei piețe europene de apărare mai integrate. Proiectul vizează eliminarea numeroaselor reguli și proceduri naționale care, potrivit comisarului, blochează cooperarea dintre statele membre și transformă piața europeană într-un sistem închis.

„În realitate, nu există o piață unică. Există doar foarte multe bariere”, a spus Kubilius.

El a acuzat marile state europene că își protejează excesiv propriii producători de armament. Potrivit acestuia, Franța și Germania cumpără aproximativ 70% din producția propriilor industrii de apărare, în timp ce doar 10% ajunge pe piețele altor state membre ale UE.

Reformele pregătite la Bruxelles ar urma să elimine barierele tehnice, inclusiv prin recunoașterea reciprocă a certificărilor și simplificarea licențelor pentru transferul componentelor militare în interiorul Uniunii.

Kubilius susține, de asemenea, consolidarea industriei europene de apărare și a cerut sprijin pentru proiectul Bromo — alianța planificată între Airbus, Thales și Leonardo pentru crearea unui gigant european în domeniul spațial și al sateliților, capabil să concureze cu SpaceX, compania lui Elon Musk.

„Pentru a concura la nivel global ai nevoie de dimensiune și de masă critică. Exact asta ar trebui să ofere proiectul Bromo”, a declarat oficialul european.

El a admis că problema concurenței pe piața internă va rămâne sensibilă, însă a insistat că Europa trebuie să își creeze propriii „campioni industriali” pentru a putea face față competiției globale.