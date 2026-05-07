Riscuri mari pentru Bolojan şi soluţii pentru rezolvarea crizei politice

După cum se derulează evenimentele post-moțiune de cenzură, se prevăd următoarele intenţii ale principalilor actori politici.

Preşedintele Nicușor Dan se leapădă de soluţionarea crizei şi aruncă sarcina în spatele şefilor principalelor partide politice. Nu se grăbeşte să invite partidele la consultări oficiale, aşteptând să găsească şefii partidelor soluţia, iar el să o oficializeze. Nici nu-l obligă Constituţia la un termen anume pentru soluţionarea crizei.

Are şi de pregătit Summitul B9, care are loc pe 13 mai la Bucureşti, şi unde vin şefi de stat şi de guvern din Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia. De asemenea, la Summitul care va avea loc la București au fost invitați Secretarul General NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei.

România se află în plină criză politică şi este aproape exclus să se rezolve până în 13 mai.

Riscurile pentru Ilie Bolojan sunt multe, dar două sunt mai importante.

România este în pierdere accelerată de încredere a pieţelor şi instituţiilor financiare internaţionale. O demonstrează cursul de schimb leu/euro, dobânzile la împrumuturi, avertismentele care vin sfoară de la oficialii europeni. Noi nu eram pregătiţi, cu un buffer de exemplu, să facem faţă la crize interne politice şi fiscale. La care se adaugă şi crizele internaţionale legate de războaiele din Ucraina şi din Golf și criza petrolului.

Preşedintele Nicușor Dan şi conducerea PSD intenţionează să-l lase pe Bolojan să primească direct în figură trecerea României în categoria „junk”, urmată de oprirea împrumuturilor pentru România şi lipsa banilor pentru pensii şi salarii bugetare. Şi atunci PSD va spune: v-am avertizat că Bolojan este incapabil, uite unde am ajuns. Discuţiile despre cine e la originea acestor evenimente trec în plan secund. Singurul care va încasa injuriile şi criticile va fi Bolojan.

Contracararea acestui plan

În opinia mea Bolojan ar trebui să adopte următoarea strategie:

Să ceară o întâlnire cu Nicușor Dan imediat, la care să convină asupra următorului plan:

-Presedintele convoacă la consultări oficiale PSD şi îl desemnează pe Grindeanu să facă următorul guvern, pentru că el a fost cel care a dărâmat guvernul precedent. Dar fără AUR la guvernare, pentru că ne facem de râs în Europa.

-Daca în zece zile Grindeanu reuşeşte să obţină vot de învestire de la parlament, foarte bine. Să convingă el agenţiile de rating să nu ne trimită în „junk” şi să facă rost de împrumuturi pentru pensii şi salarii bugetare.

-Daca nu reuşeşte, Nicușor Dan să-l desemneze a doua oară pe Ilie Bolojan să formeze un guvern, fie şi minoritar, cu USR-UDMR-minoritati. De data aceasta sigur guvernul va trece, pentru că parlamentarii nu vor alegeri anticipate care să-i trimită acasă cu 2 ani şi jumătate înainte de sfârşitul mandatului. Este posibilă şi susţinerea PSD pentru programe importante precum PNRR, SAFE şi altele.

-Dacă președintele nu este de acord cu acest plan, Bolojan să-și prezinte imediat demisia.

Aşteptarea e boală lungă şi moarte sigură. Nu ne putem permite să ajungem „gunoiul” Europei, să luăm locul Ungariei lui Orban, în aplauzele şi bucuria ruşilor.

România avea un prestigiu şi un loc binemeritat în lume, în Europa mai ales, înaintea moţiunii de cenzură. E uşor de pierdut acest loc şi foarte greu de recâştigat. Toţi actorii politici importanţi trebui să reflecteze la acest adevăr şi să acţioneze înainte de a fi prea târziu.