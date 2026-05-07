Cătălin Predoiu neagă că ar vrea să fie propunerea PNL pentru Palatul Victoria: „Răspunsul scurt este nu”. El anunță consultări interne în PNL

Partidul Național Liberal trebuie să decidă, în urma unor consultări interne, dacă își menține rolul în actuala formulă de guvernare, a declarat prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu. Acesta a mai subliniat că responsabilitatea politică față de România trebuie să primeze în fața calculelor electorale. Întrebat dacă ia în calcul să devină propunerea de premier a PNL, Predoiu a răspuns: „Răspunsul scurt este nu”.

Predoiu a explicat că rezoluția votată în partid, prin care a fost condamnat politic gestul PSD de a iniția și susține moțiunea, a fost una „firească și logică”, reprezentând un semnal de solidaritate internă.

„Ceea ce ne preocupă, în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernăriei”, a afirmat liderul liberal joi, 7 mai, citat de Antena 3.

Acesta a susținut că, în actualul context politic, poziția de premier reprezintă un element esențial pentru relevanța strategică a PNL pe scena politică.

„Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scenă politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta este punctul-cheie al relevanței noastre strategice”, a declarat Predoiu jurnaliștilor.

Prim-vicepreședintele liberal a insistat că dezbaterea din interiorul partidului este una normală și nu există riscul unei scindări.

„Este zero risc să se ajungă la o împărțire a partidului în două facțiuni. Este o dezbatere de idei, a fost o ședință foarte bună, în care mulți colegi și-au exprimat punctele de vedere”, a spus acesta.

Predoiu a precizat că, în eventualitatea în care PNL ar decide să intre în opoziție, va respecta hotărârea partidului, inclusiv în ceea ce privește funcția sa guvernamentală.

„Niciodată nu se pune problema să nu respect decizia partidului”, a subliniat liderul liberal.

El a reiterat că soluția optimă, în opinia sa, este continuarea participării la guvernare, însă decizia finală trebuie luată în urma unor consultări extinse în interiorul partidului și în dialog cu conducerea formațiunii.