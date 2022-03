UPDATE 07.54 Televiziunea ucraineană şi instituţiile de presă au raportat explozii în două oraşe care nu s-au mai confruntat cu bombardamente până acum. Este vorba de Luţk, oraş din nord-vestul Ucrainei, precum şi în Nipro, un oraş din centrul ţării, situat pe râul Nipru şi un punct important al rezistenţei ucrainene, relatează BBC.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk . Presumably the Motor plant. There is also information about explosions in #Dnipro , #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6

UPDATE 07.07 Imaginile din satelit arată că anumite părţi ale convoiuliui au fost repoziţionate în păduri şi în zonele de lizieră de lângă Lubianka, potrivit Maxar. Imaginile prin satelit au fost preluate la 11:37 a.m. ora Kievului.



Convoiul militar rus a fost dispersat şi redesfăşurat în apropiere de Lubianka FOTO EPA-EFE

La nord de baza aeriană Antonov, din Gostomel, vehicule militare ruseşti se află pe şosele şi în zonele rezidenţiale ale oraşului Ozera, situat la aproximativ 27 de kilometri nord-vest de Kiev.



În Berestianka, lansatoare de rachete şi camioane cu combustibil sunt poziţionate pe un câmp FOTO EPA-EFE

În Berestianka — 16 kilometri vest de baza aeriană — cisterne cu combustibil şi ceea ce Maxar spune că par a fi lansatoare multiple de rachete sunt poziţionate pe un câmp în apropierea copacilor. La sud-est de Ivankiv — capătul a ceea ce pare a fi convoiul de 64 de kilometri — mai multe camioane şi echipamente pot fi văzute pe şosea.



Convoiul rusesc care se apropia de Kiev s-a dispersat în oraşele şi pădurile de lângă capitală FOTO EPA-EFE



Fum deasupra unui depozit din cadrul bazei Antonov FOTO EPA-EFE



Numeroase locuinţe din Bordianka au fost distruse FOTO EPA-EFE

UPDATE 02.40 Un înalt responsabil al Ministerului rus al Apărării, Mihail Mizinţev, a declarat că Rusia va deschide coridoare umanitare zilnice pentru cetăţenii ucraineni care vor să plece din zonele afectate de război, pentru a ajunge pe teritoriul său.

UPDATE 02.19 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îi acuză pe ruşi că au atacat un coridor umanitar împiedicând evacuarea civililor din Mariupol şi Volnovakha.

Acesta a precizat că trupele ruseşti nu au oprit atacurile, chiar dacă se stabilise să existe un convoi umanitar către Mariupol asupra căruia ruşii să nu aibă nicio acţiune militară. Cu toate acestea, Zelenski a trimis un convoi de vehicule către Mariupol cu alimente şi alte bunuri necesare cetăţenilor.

UPDATE 02:00 Muzeul Holocaustului din Israel a decis să suspende parteneriatul strategic cu Roman Abramovic, în contextul conflictului militar din Ucraina.

Guvernul suedez a anunţat că războiul va afecta şi Suedia. Acesta măreşte bugetul pentru armată la 2% din PIB-ul ţării de la 1.5% cât era stabilit în 2020.

"Războiul din Europa va afecta poporul suedez. Trebuie să continuăm să consolidăm capacităţile de apărare ale Suediei", a declarat prim-ministrul Suediei Magdalena Andersson.

UPDATE 01:24 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că trupele ruseşti au provocat mai multe decese în rândul civililor decât soldaţi ucraineni, relatează Kyev Independent.

UPDATE 23:50 Peste 80.000 de persoane au fost evacuate din regiunea Sumî şi din apropierea Kievului în ultimele zile.

Viceprimarul ucrainean Irina Vereşciuk a postat pe Telegram un video în care spune că au fost evacuate peste 60.000 de persoane în ultimele două zile din regiunea Sumî, Trostianets şi Krasnopillia, iar 20.000 de persoane au fost evacuate din apropierea Kievului.

UPDATE 23:25 Armata rusă a înaintat cu aproximativ 5 kilometri spre Kiev, conform unui oficial american.

„Vedem că forţele ruseşti continuă să-şi avanseze trupele, se află într-adevăr pe două feluri de linii paralele acolo şi evaluăm că cea mai nordică a acestor două linii, cea mai apropiată linie a ajuns la aproximativ 40 de kilometri est de Kiev”, relatează un oficial american al apărării, conform CNN.

Autorităţile de Harkov spun că se confruntă cu un incediu în apropierea institutului de Fizică şi Tehnologie Harkov. Încă nu a fost confirmată cauza incendiului.

UPDATE 22:50 Ucraina va crea un program prin care să ajute reconstruirea oraşelor afectate de invazia rusă.

„După război, după victoria noastră, vom reconstrui tot ce a fost distrus. Foarte rapid şi cu o calitate foarte înaltă. Se va crea un program de stat special pentru reconstrucţie pentru fiecare oraş afectat. Am însărcinat deja guvernului să înceapă elaborarea.”, a declarat Zelenski, într-un comunicat.

Ministrul rus al Apărării a declarat că Rusia va deschide coridoare umanitare în fiecare zi, de la ora 10:00. Aceste coridoare vor permite ucrainenilor să părăsească în siguranţă zonele de conflict militar.

Premierul britanic Boris Johnson se teme că Rusia ar putea utiliza arme chimice în invazia din Ucraina.

''Ei (ruşii) încep prin a spune că există arme chimice care au fost stocate de adversarii lor sau de americani. Şi atunci când ei înşişi desfăşoară arme chimice, aşa cum mă tem că o fac, au un fel de maskirovka'', a declarat premierul britanic.

UPDATE 20.57 Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat, joi, că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina, precizând că acest lucru face parte „direct din regulile lor de joc”, relatează CNN.

„Lucrurile pe care le auziţi despre armele chimice sunt direct scoase din regulile lor de joc”, a spus Johnson într-un interviu pentru postul britanic Sky News.

UPDATE 20.02 Rusia este dispusă să discute despre garanţii pentru securitatea Ucrainei, dar împreună cu garanţii de securitate pentru Rusia şi pentru „statele europene”, a declarat joi ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, după întâlnirea avută joi în Turcia cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba.

UPDATE 19:48 Fostul cancelar german Gerhard Schroeder se întâlneşte la Moscova cu Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta pe tema încheierii războiului în Ucraina.

Întâlnirea dintre Schroeder şi Putin survine după convorbiri avute de fostul cancelar german la Istanbul cu un politician ucrainean care este membru al delegaţiei ţării sale pentru convorbirile de pace cu Rusia, au declarat surse pentru Politico.

Gerhard Schroeder este considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, fostul cancelar făcând parte din Consiliul de conducere al gigantului petrolier rus Rosneft şi fiind preşedinte al comitetului de acţionari al companiei care se ocupă de gazoductul Nord Stream 2.

Mai mulţi politicieni germani i-au cerut lui Schroeder să renunţe la aceste posturi.

UPDATE 19:15 Volodimir Zelenski se va adresa în curând printr-o legătură video Knessetului, forul legislativ al Israelului, relatează Zerkalo Nedeli.

„Preşedintele Knessetului şi ambasadorul Ucrainei în Israel au convenit să programeze o dată pentru o adresare a lui Zelenski în Knesset”, a anunţat joi după-amiază jurnalistul Amichai Stein.

Un eventual discurs al lui Zelenski în Parlamentul israelian ar fi o modalitate importantă de contestare a abordării lui Vladimir Putin precum că duce o „operaţiune militară specială” pentru „denazificarea” Ucrainei.

De la începutul atacurilor armatei ruse împotriva Ucrainei, la 24 februarie, Zelenski s-a adresat prin legături video Parlamentului European, Congresului SUA şi Parlamentului britanic.

UPDATE 17:51 Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a calificat joi drept o „crimă odioasă de război” bombardarea unei clădiri din Mariupol care găzduia o maternitate şi un spital de pediatrie.

Oraşul „Mariupol este sub asediu. Bombardarea de către Rusia a unui spital care includea o maternitate este o crimă odioasă”, a reacţionat Borrell pe Twitter.

Trei persoane, între care o fetiţă, au fost ucise, iar alte 17 rănite în urma bombardamentului de miercuri asupra clădirii din Mariupol care găzduia o maternitate şi un spital de pediatrie, notează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat acest atac drept o „crimă de război”, „dovada că un genocid împotriva ucrainenilor este pe cale să se producă”.

Cinic peste măsură, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov nu vede nicio problemă în acest bombardament, susţinând că respectiva clădire era goală şi servea ca bază de operaţiuni pentru Batalionul Azov, format din naţionalişti ucraineni.

Potrivit autorităţilor de la Kiev, 71 de copii au fost ucişi, iar alţii 100 răniţi în cele 15 zile de atacuri ale armatei ruse împotriva Ucrainei.

Curtea Penală Internaţională a decis să deschidă o anchetă asupra unor posibile crime de război în Ucraina.

UPDATE 17:27 Ministerul rus al Energiei a anunţat joi că specialiştii din Belarus au restabilit alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, transmite Reuters.

Furnizarea energiei către această centrală a fost întreruptă miercuri din cauza luptelor între trupele ruse şi cele ucrainene.

UPDATE 16.58 Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a asigurat joi că ţara sa este dispusă să rămână în afara NATO dacă membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, şi toate ţările vecine îi garantează un „sistem de garanţii similar celui al NATO”, relatează agenţia EFE.

UPDATE 16:58 Volodimir Zelenski a transmis joi un mesaj propagandiştilor lui Putin, în care a subliniat că cetăţenii ruşi îi vor urî pentru minciunile lor şi pentru consecinţele acestora.

„Cetăţenii ruşi vă vor urî pentru că i-aţi minţit în mod constant timp de mulţi ani. Când vor simţi consecinţele minciunilor voastre, le vor simţi în portofelele lor, în oportunităţile lor în scădere, în viitorul furat al copiilor ruşi. Războiul nu este niciodată izolat. Întotdeauna dăunează victimei, dar şi agresorului. Doar agresorul înţelege asta mai târziu, dar întotdeauna înţelege şi suferă”, a spus şeful statului ucrainean.

„Ne apărăm ţara pentru a 15-a zi. Ne-am ridicat. Armata ucraineană ripostează atacurilor în zonele cheie. Datorită militarilor noştri, gărzii naţionale, grănicerilor, poliţiştilor şi tuturor celor care s-au alăturat apărării. Nu am devenit sclavi şi nu o vom face niciodată, pentru că acesta este spiritul nostru şi acesta este destinul nostru”, a subliniat Zelenski.

Privind în perspectivă, el a afirmat că, după război, totul va fi reconstruit la cel mai înalt standard, iar Guvernul ucrainean deja are un plan în acest sens.

„Nu va mai rămâne nicio urmă din invazia rusă”, a declarat Volodimir Zelenski.

UPDATE 16:45 Tancurile ruse erau joi la marginea de nord-est a capitalei ucrainene Kiev, pe care trupele ruse încearcă să o încercuiască după ce au intrat în suburbiile sale de la nord şi vest, transmite France Presse.

Autorităţile ucrainene mai au acum acces doar la şoselele către sud pentru evacuarea civililor şi aprovizionarea oraşului.

Potrivit lui Danilov, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a crezut că trupele sale vor mărşălui pe Kreşciatik, bulevardul principal al Kievului, în două-trei zile de la lansarea invaziei, dar a eşuat şi a fost nevoit să-şi regândească strategia.

„Nu s-a întâmplat şi nici nu se va întâmpla. Dimpotrivă, au adoptat o altă tactică. Au schimbat conducerea. Au demis vreo 8 generali pentru că nu şi-au îndeplinit sarcinile. Au numit alţii în locul lor”, a spus Oleksii Danilov, citat de Zerkalo Nedeli.

Hristo Grozev, de la site-ul de investigaţii Bellingcat, crede că Rusia va încerca să „îngheţe” războiul din Ucraina în următoarele în 7-10 zile.

El afirmă că s-ar putea ajunge într-o perioadă de incertitudine, în care nu va fi clar dacă războiul este încheiat sau nu.

„Poziţiile Rusiei slăbesc. Ei înţeleg acest lucru şi le va fi mai convenabil să nu declare încheierea războiului, pentru că atunci vor fi obligaţi să admită că au pierdut”, a spus Hristo Grozev într-un interviu acordat jurnalistei Olesia Baţman.

UPDATE 15:49 Ministrul bielorus al Apărării, Viktor Khrenin, a reasigurat, joi, că Forţele Armate ale Belarusului sunt implicate în misiuni desfăşurate exclusiv în interiorul graniţelor ţării, informează agenţia de presă rusă, Interfax.

„Noi, toţi militarii (belaruşi), suntem în ţara noastră de origine şi ne asumăm singura misiune de a asigura securitatea ţării noastre. Am făcut-o înainte, o facem acum şi o vom face în viitor. Indiferent cât de mult încearcă cineva să insinueze ceva, nu se va întâmpla acest lucru”, a declarat ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, joi, după o întâlnire cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, la Minsk, citat de postul Telegram al Ministerului Apărării din Belarus.

„Vreau să repet încă o dată mesajul transmis de şeful statului când au fost aprobate rezultatele referendumului: ne vom zbate, vom lupta şi vom muri pe pământul nostru. Pentru noi, aceasta sună a fi o misiune”, a mai spus Khrenin.

UPDATE 15:33 Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a declarat joi că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar trebui să dea socoteală pentru bombardamentele efectuate sistematic de armata rusă împotriva unor oraşe din Ucraina.

Armata rusă „bombardează sistematic oraşe ucrainene”, lucru pe care „ştie să-l facă bine”, aşa cum a demonstrat-o la Alep, în Siria, sau la Groznîi, în Cecenia, a denunţat şeful diplomaţiei europene într-un interviu acordat postului France Info.

În opinia lui Borrell, ruşii nu sunt în stare să învingă rezistenţa trupelor ucrainene.

Josep Borrell a exclus implicarea NATO în apărarea Ucrainei, întrucât acest lucru ar însemnarea un „al treilea război mondial, un război nuclear”.

Şeful diplomaţiei europene a calificat drept „extrem de iresponsabile” ameninţările dinspre Rusia cu apăsarea „butoanelor nucleare” şi a subliniat că Europa nu va intra în acest joc.

UPDATE 15:03 Federaţia Rusă continuă livreze informaţii false despre Ucraina. De această dată, Ministerul rus al Apărării a declarat că în unele „laboratoare biologice” care se presupune că se aflau pe teritoriul Ucrainei s-au făcut experimente, pe cheltuiala Statelor Unite, cu o probă de coronavirus de la lilieci.

Potrivit unuia dintre canalele de propagandă ale armatei ruse, TV Zvezda, „scopul acestei cercetări biologice finanţate de Pentagon în Ucraina a fost de a crea un mecanism pentru răspândirea sub acoperire a agenţilor patogeni mortali”.

Propaganda rusă a spus că va publica în curând un alt „pachet de documente” din acele laboratoare biologice foarte misterioase.

UPDATE 14:36 O deputată din Consiliul Regional Zaporojie şi reprezentantă a tătarilor ar fi fost răpită de soldaţi ruşi. Leila Ibraghimova, membră a Consiliului Regional Zaporojie, ar fi fost răpită din propria casă din Melitopol.

„Astăzi, la Melitopol, la ora 6 dimineaţa, bărbaţi înarmaţi purtând uniforme militare ruseşti au pătruns în casa Leilei Ibraghimova, adjunctă a Consiliului Regional Zaporojie, reprezentantă a poporului indigen tătar din Crimeea, directoarea Muzeului Regional Melitopol. Leila Ibraghimova a fost dusă într-o direcţie necunoscută”, a declarat Eskender Bariev, membru al Uniunii Tătarilor din Crimeea, penisulă anexată de Rusia în 2014.

UPDATE 14:25 Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Olaf Scholz i-au cerut joi preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o convorbire la telefon, un armistiţiu „imediat” în Ucraina.

Orice soluţie în Ucraina este necesar să fie negociată între Rusia şi Ucraina, subliniază într-un comunicat preşedinţia franceză, înaintea unui summit UE la Versailles.

UPDATE 14:19 Forţele Armate ale Ucrainei susţin că l-au omorât pe comandantul unui regiment rusesc de tancuri.

Colonelul A. Zaharov a fost ucis în luptele din districtul Brovarî, din regiunea Kiev, transmite agenţia de presă Ukrinform.

UPDATE 13:00 Conform unei noi legi, civilii din Ucraina pot să deschidă focul asupra soldaţilor identificaţi ca fiind forţe ostile.

Noua lege, intrată în vigoare luni, mai stipulează că străinii şi apatrizii care trăiesc legal în Ucraina pot la rândul lor să facă rost de arme şi să le folosească împotriva soldaţilor care atacă ţara.

UPDATE 12:38 Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, după întâlnirea cu omologul său ucrainean Dimitro Kuleba, în Antalya, Turcia, că ţara sa nu plănuieşte să atace alte ţări. Mai mult, şeful diplomaţiei ruse susţine că ţara sa nu a atacat nici Ucraina.

„Nu plănuim să atacăm alte ţări. Noi nu am atacat nici Ucraina”, a declarat Lavrov după întrevederea avută cu Kuleba. Pe de altă parte, Lavrov a avertizat că cei care trimit arme şi mercenari în Ucraina trebuie să fie conştienţi că vor răspunde pentru acţiunile lor. La rândul său, Dmitro Kuleba şi-a exprimat regretul faţă de lipsa unor progrese în vederea unui armistiţiu în Ucraina. „Am evocat un armistiţiu, însă nu s-a realizat niciun progres în acest sens”, a precizat şeful diplomaţiei ucrainene. El a anunţat că a decis, împreună cu Lavrov, „să continue negocierile în acest format”. Discuţiile dintre Lavrov şi Kuleba au avut loc în prezenţa omologului lor turc Mevlut Cavusoglu.

UPDATE12:23 Rusia şi-a retras navele din regiunea Odessa către porturile din Crimeea ocupată, a declarat în cursul dimineţii Serghei Bratciuk, un reprezentant al Cartierului General Operaţional al Administraţiei Militare Regionale Odessa.

„Navele de război ruseşti s-au mutat în Crimeea. Acest lucru indică faptul că nu intenţionează încă să debarce trupe pe coasta regiunii Odessa, pentru că ştiu cum se va termina pentru ei”, a spus Serghei Bratciuk.

El a adăugat că noaptea a trecut cu calm în Odessa şi regiune, iar sistemele de apărare aeriană au funcţionat eficient.

UPDATE 10:42 Discuţiile între miniştrii de externe rus şi ucrainean, privind încetarea agresiunii ruse asupra Ucrainei au început la Antalia, Turcia, anunţă pe Twitter purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Oleg Nikolenko, care publică şi o primă fotografie de la negocieri.

Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022

UPDATE 10:31 Patru persoane ar fi fost ucise - dintre care doi copii - după ce o clădire rezidenţială din apropierea oraşului Harkov a fost bombardată în timpul nopţii de forţele ruse, anunţă Serviciile de Stat de Urgenţă (SES) din Ucraina.

Atacul ar fi avut loc în satul Slobojanske, din sud-estul Ucrainei.

SES a adăugat că o fetiţă de cinci ani care a fost rănită a fost transportată de urgenţă la spital pentru îngrijiri.

Salvatorii sunt aşteptaţi să continue operaţiunile de căutare astăzi pentru a scoate cadavrele din dărâmături, au adăugat autorităţile, potrivit BBC.

Foto Serviciile de Urgenţă Ucrainene via BBC

Separat, un centru comercial a fost incendiat de asemenea în urma bombardamentelor din inima oraşului Harkov - totuşi nu au fost raportate victime.

UPDATE 10:29 Viceprim-ministrul Ucrainei Irina Vereşciuk a anunţat deschiderea a şapte coridoare umanitare, transmite Nexta.

Vicepremierul ucranean Irina Vereşciuk, însărcinată cu Reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, anunţă într-o postare pe Facebook că trei culoare conduc la Poltava - de la Sumî, Trosteaneţ şi Krasnopillea.

Alt coridor umreaz să să fie deschis de la Izium (est) la Lozova, în regiunea Harkov.

Vereşciuk anunţă, de asemenea, că Kievul vrea să deschidă un culoar de evacuare de la Mariupol la Zaporojia.

Ea anunţă totodată că un culoar urmează să fie deschis din oraşele Bucea, Borodianka, Irpin şi Gastomel, situate la nord de Kiev. Evacuări parţiale au avut loc miercuri din aceste oraşe.Trei culoare urmează să fie deschise joi în regiunea Sumî, a anunţat, anterior, joi, într-o postare pe Telegram, şi şeful administraţiei militare a regiunii Dmitro Jiviţki.

Aceste „coridoare verzi” urmează să asigure evacuarea civililor din oraşe bombardate de ruşi în regiuni mai sigure, precizează el.

UPDATE 10:28 Trei persoane - inclusiv un copil - au fost ucise într-un bombardament rus al unui spital pediatric, la Mariupol, anunţă joi primăria acestui oraş portuar, relatează AFP.

„Trei persoane au fost ucise, inclusiv o fetiţă”, anunţă într-o postare pe Telegram Primăria din Mariupol.

Un bilanţ anterior anunţa 17 răniţi.

UPDATE 10:08 Sub bombardamentul constant al ruşilor, muncitorii din oraşul Mariupol din sudul Ucrainei îngroapă în grabă mii de civili şi soldaţi morţi într-o groapă comună.

Morgile din oraş sunt pline, iar multe alte cadavre care nu au fost ridicate se regăsesc încă în locuinţe. În această situaţie, autorităţile au decis că nu pot aştepta să organizeze înmorântări individuale.

Astfel, a fost săpat un şanţ cu o adâncime de aproximativ 27 de metri, într-un cimitir vechi, unde sunt amplasate cadavrele colectate de asistenţii sociali municipali de la morgi şi din case.

Autorităţile învelesc corpurile oamenilor în covoare sau pungi de plastic. Patruzeci de cadavre au fost aduse marţi şi 30 au fost aduse miercuri. Printre acestea se numără victimele civile ale bombardamentelor asupra oraşului şi soldaţii, precum şi civilii care au murit din cauza bolilor sau a cauzelor naturale, scrie AP News.

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

UPDATE 10:03 Popaganda rusă îşi continuă campania de denigrare a Ucrainei. Ocupanţii ruşi au lansat miercuri noi ştiri false despre organizarea unor pogromuri împotriva evreilor din Ucraina. Propaganda rusă a fabricat şi a difuzat ştiri false potrivit cărora locuitorii din regiunea Jîtomir, din Ucraina, ar organiza pogromuri împotriva evreilor. Informaţiile sunt dezminţite atât de Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, cât şi de rabinul şef al regiunii Jîtomir din Ucraina, Shlomo Wilhelm.

UPDATE 9:47 De la începutul războiului declarat de Rusia împotriva Ucrainei, pe data de 24 februarie, şi până în momentul de faţă, invadatorii ruşi au lansat în total asupra Ucrainei peste 710 rachete, potrivit unui raport remis de Pentagon. Aproape toate rachtele ruseşti lansate asupra Ucrainei au fost îndreptate spre regiunile de est ale ţării, anunţă surse de la Pentagon.

UPDATE 9:42 La Berdiansk, oraş ucrainean ocupat recent de ruşi, invadatorii au anunţat, la postul local de radio, că localnicii vor putea obţine paşapoarte ruseşti în două zile, scrie Ukrainska Pravda.

„De asemenea, ocupanţii promit că vor şterge toate datoriile pe care oamenii le au la furnizorii de utilităţi. La radio, răsună imnul Rusiei şi sunt transmise informaţii de la propagandişti”, a declarat un ucrainean din Berdiansk, citat de Ukrainska Pravda.

Între timp, la Melitopol, oraş aflat la 120 de kilometri de Berdiansk, invadatorii ruşi anunţă la radio că a început campania de semănat şi că fermierii vor avea acces pe piaţa rusă. Oleksandr Staruh, şeful administraţiei militare regionale din Zaporijjia, a declarat că jurnaliştii din Berdiansk sunt nevoiţi să transmită propagandă rusă, fiind ameninţaţi de către invadatori.

UPDATE 9:39 SUA avertizează că Rusia ar putea folosi arme chimice sau biologice în Ucraina sau va crea o operaţiune cu fals pretext pentru a le folosi. Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a acuzat Moscova de răspândirea de acuzaţii false că SUA dezvoltau arme chimice în Ucraina.

Psaki a făcut declaraţiile după ce ministrul apărării rus a pretins că forţele ucrainene au transportat aproximativ 80 de tone de amoniac la o localitate din Harkov, fără a aduce dovezi

Multe dintre acuzaţiile aduse de Rusia sunt de fapt o justificare a acţiunilor lor militare în faţa propriului popor, căruia i se prezintă motive pentru care ar fi intrat în Ucraina.

Este posibil ca ruşii să pregătească terenul pentru a folosi astfel de arme neconvenţionale în Ucraina – relatează corespondentul BBC.

UPDATE 9:34 Rusia respinge joi drept „fake news“ acuzaţiile potrivit cărora a bombardat un spital pediatric la Mariupol, relatează AFP.

Clădirea în care se află spitalul pediatric este o fostă maternitate, ocupată în prezent de trupe ucrainene, susţine un reprezentat rus la ONU, Dmitri Polianski.

„Iată cum se nasc fake news“, apreciază el.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

UPDATE 9:29 Cel puţin 35.000 de civili au fost evacuaţi miercuri din mai multe oraşe ucrainene asediate, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, potrivit News.ro.

Şeful statului ucrainean a anunţat, într-un mesaj video, miercuri seara, că locuitorii oraşelor Sumî şi Enerhodar şi din zone situate in apropiere de Kiev au fost evacuai prin trei culoare umanitare.

El şi-a exprimat speranţa că aceste evacuări vor continua joi, prin deschiderea altor trei culoare umanitare, din oraşele Mariupol, asediat de nouă zile, Volnovaha (sud-est) şi Izium (est).

Peste 10.000 de persoane au fost evacuate miercuri din oraşe din jurul Kievului, a anunţat joi la televizor guvernatorul regiunii.

UPDATE 9:06 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov şi omologul său ucrainean Dmitro Kuleba au sosit în Turcia, la o primă întâlnire, joi, la acest nivel, de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie, relatează AFP.

Oficiali de la Kiev şi Moscova s-au întâlnit deja, în mai multe rânduri, însă este pentru prima oară când Rusia trimite un ministru la negocieri. Dmitro Kuleba a sosit la Antalia (sud) „la negocieri în vederea unei încetări a ostilităţilor şi sfârşitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a anunţat pe Twitter, miercuri noaptea, un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe. Un oficial turc a confirmat AFP sosirea lui Serghei Lavrov.

UPDATE 8:16 Armata ucraineană a lansat un contraatac împotriva forţelor ruse pentru a apăra capitala Kiev, a anunţat postul public al Ucrainei Suspline, citând un consilier al ministrului de Interne, transmite BBC.

„Noaptea a fost destul de grea, dar în general putem spune că armata ucraineană a contraatacat lângă Kiev”, a spus Vadim Denisenko.

"Am aliniat cinci tancuri. Dimineaţa s-au auzit focuri de artilerie la Kiev, la periferia de vest. Acum sunt bătălii. Nu există încă informaţii detaliate", a adăugat el.

UPDATE 8:13 Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei şi-a postat actualizarea zilnică, spunând că înaintarea Rusiei în anumite părţi ale Ucrainei a încetinit, transmite BBC.

Iată, pe scurt, ce susţin ucrainenii că s-a întâmplat:

Avansul Rusiei în direcţia Kiev a fost încetinit

În estul Ucrainei, forţele de apărare continuă să descurajeze ofensiva rusă din Doneţk, Slobojanschi şi părţi din districtele operaţionale Tavria. Ei apără oraşele Harkov şi Ohtîrka

În sud, apărarea oraşului-port Mariupol continuă.

De asemenea, forţele ucrainene au respins ofensiva rusă în direcţiile oraşelor Krivîi Rih, Mîkolaiv, Voznesensk şi aşezarea Novovoronţovka (regiunea Herson)

În ultimele două zile, avioane de luptă ucrainene şi unităţi de rachete antiaeriene au distrus patru avioane de atac Su-25 şi două elicoptere ruseşti.

Ritmul ofensivei ruse a încetinit. Numărul cazurilor de dezertare şi jaf a crescut semnificativ, susţine Armata ucraineană

UPDATE 7:26 Estimarea SUA pentru numărul de soldaţi ruşi ucişi în primele două săptămâni de război este de aproximativ 5.000 până la 6.000, afirmă surse oficiale pentru CBS News, transmite News.ro.

Potrivit BBC, numărul soldaţilor ruşi răniţi este estimat la aproximativ 15.000 până la 18.000, pornind de la ipoteza că rata răniţilor este de obicei de trei ori mai mare decât cea a celor ucişi.

Ucraina a susţinut că 12.000 de soldaţi ruşi au murit în luptă. Săptămâna trecută, Rusia a declarat că mai puţin de 500 dintre soldaţii săi au murit în Ucraina.

UPDATE 7:22 „Wali“, un informatician franco-canadian, considerat cel mai bun lunetist din lume, a sosit în Ucraina, pentru a lupta contra forţelor ruse, anunţă presa internaţională, potrivit News.ro.

Între 2009 şi 2011, el şi-a câştigat porecla „Wali” în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2.

El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

Parte a Regimentului Royal Canadian 22, „Wali” şi-a dobândit reputaţia în tururi în Afrganistan, Siria şi Irak.

Deşi un lunetist bun ajunge la 5-6 ucideri pe zi, „Wali” poate ajunge chiar la 40 şi de aceea a devenit o „legendă” în rândul armatei mondiale. El a apărut la diverse emisiuni televizate, iar numele său adevărat nu a fost dat publicităţii.

„Wali” este căsătorit şi are un băieţel de un an.

„Trebuie să ajut pentru că oamenii de aici sunt bombardaţi doar pentru că vor să fie europeni şi nu ruşi”, a spus "Wali".

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

UPDATE 7:20 Atacurile ruse din cursul nopţii de miercuri spre joi, din oraşul Ohtîrka, din nord-estul regiunii Sumî, s-au soldat cu moartea unui băiat de 13 ani şi a două femei, potrivit oficialilor regionali ucraineni, citaţi de The Guardian, informează News.ro.

„Aviaţia inamică a lovit case. Din dărâmături au fost salvate 5 persoane, dintre care 2 copii. De asemenea, a fost distrus parţial departamentul de poliţie”, a declarat şeful administraţiei regionale de stat Sumî, Dmitro Jiviţki, citând un raport al administraţiei militare regionale Sumî.

Jiviţki a spus că imediat după miezul nopţii, ora locală, joi, au fost lovite zone rezidenţiale şi o conductă de gaz.

„Artileria inamică a tras în fosta uzină Electrobutprilad. Au fost ucise trei persoane, între care un minor. Liniile electrice sunt rupte, întinse pe pământ. Un băiat de 13 ani şi 2 femei au fost ucişi în urma unui bombardament de artilerie”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, trei coridoare umanitare pentru evacuarea civililor sunt aşteptate să se deschidă de la ora locală 09.00.

Miercuri, aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate din Sumî, care se află de câteva zile sub un puternic bombardament rusesc.

UPDATE 06:44 Ministerul Apărării de la Moscova a recunoscut că a folosit sistemul de armament TOS-1A în Ucraina, care foloseşte rachete termobarice, potrivit ministerului Apărării din Marea Britanie.

„Ministerul rus al Apărării a confirmat că a folosit sistemul de armament TOS-1A în Ucraina. TOS-1A foloseşte rachete termobarice, având efecte incendiare şi explozive”, arată un mesaj al ministerului britanic publicat pe contul său oficial de Twitter.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

Proiectilele termobarice absorb oxigenul din aer pentru a mări presiunea exploziei: înainte să-şi atingă ţinta, proiectilele ating o temperatură uriaşă şi se transformă în bombe de foc.

Cunoscute şi ca explozivi combustibil-aer, aceste proiectile sunt muniţii în doi timpi. Primul stadiu constă în detonarea unor aerosoli formaţi din materiale foarte fine - de la combustibil bazat pe carbon la infime particule metalice.

În al doilea stadiu, aceste particule fine se aprind într-un nor, care ia forma unei mingi de foc, generând o enormă undă de şoc şi acumulând vid pe măsură ce absoarbe tot oxigenul din aerul din jurul său.

Arme termobarice au fost folosite în Cecenia, cu consecinţe îngrozitoare, potrivit Human Rights Watch. Utilizarea lor a fost condamnată de mai multe organizaţii neguvernamentale.

Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a acuzat Rusia că foloseşte în Ucraina arme interzise prin Convenţia de la Geneva.

UPDATE 6:40 Statele Unite au respins definitiv propunerea Poloniei de a livra avioanele sale MiG armatei americane pentru a le trimite apoi Ucrainei, a anunţat miercuri Pentagonul.

După o discuţie, miercuri, între secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, şi omologul său polonez, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat într-o conferinţă de presă că Washingtonul „nu sprijină la ora actuală transferul suplimentar de avioane de luptă către forţele aeriene ucrainene“, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Considerăm că adăugarea de aeronave la inventarul ucrainean nu este de natură să schimbe în mod important eficacitatea forţelor aeriene ucrainene în raport cu capacităţile ruseşti” în aer, a adăugat el.

În plus, „serviciile de informaţii sunt de părere că transferul avioanelor MiG-29 Ucrainei ar putea fi perceput ca o deversare a conflictului şi ar putea antrena o reacţie importantă a Rusiei care ar creşte perspectiva unei escaladări militare cu NATO”, a declarat John Kirby. Polonia a propus marţi să-şi trimită toate avioanele de tip MiG-29 la baza aeriană Ramstein din Germania şi să le pună la dispoziţia SUA şi a cerut şi altor state membre ale NATO care deţin aparate de zbor de acest tip să facă acelaşi lucru. SUA au considerat că propunerea nu este viabilă deoarece o astfel de organizare a acordării de asistenţă militară Ucrainei, confruntată cu invazia rusă,„trezeşte motive semnificative de îngrijorare pentru NATO în întregul său”, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. Rusia s-a declarat miercuri îngrijorată de un astfel de „scenariu deloc de dorit şi potenţial periculos”, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP.

UPDATE 03:35 Producătorul auto Lada opreşte producţia în fabricile din Rusia. Compania a precizat că nu mai poate continua momentan producţia din cauza sancţiunilor occidentale care nu îi mai permit să primească piesele şi materialele necesare.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, a ajuns în Turcia pentru noi negocieri de pace cu Rusia. Discuţiile urmează să aibă loc în Antalya. Miercuri a ajuns în Turcia şi Serghei Lavrov, reprezentant din partea Rusiei.

Un gigant din industria mineritului îşi întrerupe legăturile cu Rusia. Un purtător de cuvânt al companiei Rio Tinto a declarat pentru Reuters că este „în proces de încetare a tuturor relaţiilor comerciale pe care le are cu orice afacere rusă”.

UPDATE 01:10 FMI aprobă un ajutor de urgenţă în valoare de 1.4 miliarde de dolari pentru Ucraina.

Zelenski a precizat că atacul Rusiei asupra unei maternităţi din Mariupol este o crimă de război.

„Europeni! Ucraineni! Locuitori ai Mariupolului! Astăzi trebuie să ne unim pentru a condamna această crimă de război a Rusiei, care reflectă tot răul pe care invadatorii l-au făcut ţării noastre”, a declarat preşedintele ucrainean.

UPDATE 00:25 Primăria de la Mariupol a declarat că 1.207 civili ar fi fost ucişi în oraş în cele 9 zile de asediu rusesc.

„Nouă zile. Nouă zile de blocare a Mariupolului. (...) Nouă zile - 1207 civili ai Mariupolului ucişi. Nouă zile de genocid al populaţiei civile”, a fost postat pe contul primăriei din Mariupol, relatează Hotnews.

Primarul Mariupolului cere ajutor comunităţii globale. Acesta cere să se interzică zborurile deasupra Ucrainei, după atacul ruşilor asupra unei maternităţi.

„Astăzi cer ajutor comunităţii globale. Închideţi cerul deasupra Ucrainei. Voinţa noastră nu a fost încălcată, ne vom lupta până la capăt. Am motivat soldaţi şi ofiţeri care ne apără patria. Dar astăzi avem nevoie de sprijin.”, a postat primarul Boichenko pe Telegram.