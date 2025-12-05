Orașul în care a fost inaugurat primul RMN mobil din România. Investigaţiile imagistice ajung direct în sala de operaţie și la Terapie Intensivă

Acest sistem este introdus în premieră în România, investigaţiile imagistice putând fi realizate în sala de operaţie sau în Terapie Intensivă.

Inaugurarea noului RMN Mobil a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi.

”Pentru prima dată în România introducem un sistem RMN mobil. Este o premieră absolută, posibilă printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste un milion de euro, finanţat de Ministerul Sănătăţii. Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigaţii imagistice de înaltă performanţă în timpul intervenţiilor neurochirurgicale, direct în sala de operaţie şi în terapie intensivă. Nu mai plimbăm pacienţii critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează”, a afirmat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a precizat că nu este vorba despre o achiziţie punctuală, ci de o etapă de transformare a spitalului din Iaşi într-un ”reper naţional şi european în neurochirurgie şi chirurgie spinală”.

”În urgenţele medicale nu există mai târziu. Există doar acum. Şi şansa pe care o oferă un diagnostic rapid. Am vrut să văd cu ochii mei cum funcţionează. Aşa că mi-am făcut primul RMN în primul sistem RMN mobil din România: 6 minute. Da, 6 minute, faţă de cele 60 de minute ale unui RMN clasic. Este incredibil unde putem ajunge când investim corect şi cu viziune”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit medicilor ieşeni, noul RMN mobil oferă diagnostic rapid şi precis în cazuri neurologice acute şi postoperatorii, o integrare directă în fluxul operator, facilitând intervenţii mai eficiente. În acelaşi timp, RMN-ul mobil reduce timpul de diagnostic şi oferă creşterea şanselor de recuperare.