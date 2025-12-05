eMAG MultiDeals 2025: Ghid complet pentru extra reduceri de până la 20% și cele mai populare 11 produse de cumpărat

Campania eMAG MultiDeals revine în forță în perioada 5 decembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, cu reduceri suplimentare de până la 20%, aplicate automat atunci când combini minimum două produse din selecția specială.

Cu un portofoliu impresionant — aproximativ 700.000 de articole participante — MultiDeals este una dintre cele mai ample promoții de iarnă, acoperind practic orice categorie: electrice și gadgeturi, igienă personală, accesorii auto, smartphone-uri și accesorii, decorațiuni și articole pentru casă, produse pentru animale, beauty & wellbeing, bricolaj, sport, papetărie, mobilier, articole pentru bucătărie și multe altele.

Conceptul campaniei este simplu și convenabil: „Oferte ai combinat, extra ai activat”. După selectarea a cel puțin două produse eligibile, reducerea extra se aplică automat în coș, peste discounturile deja existente - din care unele pot ajunge la până la 90%.

În cadrul acestui Ghid de shopping, am selectat în mod special cele mai apreciate produse din campania MultiDeals. Ele sunt însoțite de casete dedicate fiecărui produs recomandat, cu descrieri pe scurt, plus linkuri afiliate care duc pe pagina oficială a produsului selecționat pentru verificarea prețului actual, a stocului, a valabilității promoției și, desigur, pentru achiziția online. Topul servește și ca sursă de inspirație pentru idei de cadouri de sărbători populare și de încredere, cu reduceri suplimentare de până la 20%.

Atenție: perioadele promoționale diferă în funcție de produs. Deși campania MultiDeals se desfășoară până pe 12 ianuarie 2026, unele articole au reduceri eMAG valabile pentru intervale scurte — cum este cazul produselor aflate și în campania ElectroWeekend, valabilă 5–8 decembrie — în timp ce altele, precum cardurile de memorie, rămân la preț promoțional până la finalul anului, în limita stocului. De aceea, este recomandat să verifici disponibilitatea fiecărei oferte direct pe pagina produsului și să activezi voucherul înainte de a ajunge la coșul de cumpărături.

Cum am selectat Top 10: criteriile de evaluare ale celor mai apreciate produse din campania eMAG MultiDeals

Din cele aproximativ 700.000 de articole din MultiDeals, am analizat sute dintre cele mai accesate produse și am selectat în final 10 dintre cele mai apreciate. Criteriul central:

Rating minim 4,5 din 5;

Peste 200 de recenzii autentice;

În proporție de 80% – produse cu mii de review-uri;

Dintre variantele aceluiași produs (ex.: Ariel, căști BT), am ales modelul cu cel mai bun raport recenzii / rating / preț;

Toate produsele beneficiază de voucher MultiDeals între 10% și 20% extra.

Acesta este, practic, Top 10 cele mai apreciate produse pe baza opiniilor reale ale utilizatorilor.

În plus, includem și un capitol separat pentru cel mai popular produs al campaniei conform algoritmilor eMAG — un produs care bifează simultan popularitate și fiabilitate, oferind un raport bun calitate-preț.

Top 10 cele mai apreciate produse din campania eMAG MultiDeals – selecția bazată pe recenzii reale

Acest Top 10 reunește cele mai apreciate produse din campania MultiDeals eMAG, selectate exclusiv pe baza popularității lor reale în rândul cumpărătorilor. Am ales articole cu rating peste 4,5 și un număr foarte mare de recenzii, opt dintre ele depășind deja câteva mii de evaluări, iar două apropiindu-se de pragul de 1.000.

Scopul acestui top nu este compararea reducerilor, ci evidențierea produselor care au convins deja un număr semnificativ de clienți prin calitate, fiabilitate și performanță.

În cazul unuia dintre produsele selectate, am optat pentru varianta cu capacitate de stocare mai mare, deoarece beneficiază de o reducere consistentă și un preț competitiv față de modelul cu capacitate mai mică afișat inițial în algoritmii eMAG, fiind în același timp la fel de bine evaluat în serie.

Iată cele 10 produse din campania MultiDeals care se detașează în mod autentic în preferințele utilizatorilor:

Irigator bucal portabil Zoopie® FLOSS – 4,91 ⭐ (4115 recenzii) – Voucher MultiDeals 10% extra Noul irigator bucal portabil Zoopie® FLOSS îndepărtează bacteriile și placa dentară din zonele greu accesibile, între dinți și sub linia gingiilor, acolo unde periajul și ața dentară nu ajung. Cu 4 programe, 8 viteze și 6 capete incluse, oferă igienă dentară completă, albire, masaj gingival și protecție împotriva supraîncălzirii. Vezi prețul și alte detalii

Card de memorie Kingston Canvas Select Plus MicroSDHC, 512 GB, Class10 – 4,63 ⭐ (2608 recenzii) – reducere 47% + Voucher 10% Kingston Canvas Select Plus oferă capacitate mare și viteze rapide de citire/scriere, ideale pentru fotografii și videoclipuri Full HD sau pentru aplicații care cer performanță ridicată. Fiabil și durabil, acest card microSD este compatibil cu dispozitive Android și asigură protecția fișierelor chiar și în condiții dificile. Vezi prețul și alte detalii

Ceas smartwatch Qualtec by Koppel® OmniFit, unisex – 4,90 ⭐ (2582 recenzii) – Voucher 10% Smartwatch-ul OmniFit urmărește pașii, somnul și pulsul, oferind peste 20 de funcții pentru fitness, notificări și apeluri Bluetooth, totul cu ecran mare de 1,91" și meniu în limba română. Rezistent la apă și ușor de folosit, este companionul ideal pentru antrenamente, stil de viață activ și cadouri inspirate. Vezi prețul și alte detalii

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 65 spălări – 4,82 ⭐ (2363 recenzii) – Voucher 10% Capsulele Ariel All in One PODS oferă curățare eficientă de la prima spălare, chiar și la temperaturi scăzute sau programe scurte, protejând culorile și eliminând petele. Ușor de utilizat, cu înveliș solubil rapid, sunt alegerea recomandată pentru haine impecabile de fiecare dată. Vezi prețul și alte detalii

Căști wireless ROTTER® In-ear, Bluetooth 5.4 – 4,90 ⭐ (2296 recenzii) – Voucher 15% Căștile ROTTER® oferă sunet clar cu izolare activă a zgomotului, autonomie de până la 42 de ore și latență ultra-scăzută de 45 ms, fiind ideale pentru muzică, gaming și apeluri. Rezistente la apă (IPX4) și compatibile cu orice dispozitiv Bluetooth, combină confortul, tehnologia premium și designul ergonomic. Vezi prețul și alte detalii

Stylus pen Zoopie® pentru iPad 2018-2025 – 4,91 ⭐ (1842 recenzii) – Voucher 20% Stylus-ul Zoopie® transformă scrisul, notițele și desenul pe iPad într-o experiență precisă, fără lag, cu funcție palm rejection și tilt. Construit din aluminiu, cu penițe anti-zgârieturi și încărcare rapidă USB-C, este accesoriul ideal pentru școală, muncă sau creativitate digitală. Vezi prețul și alte detalii

Periuță de dinți electrică sonică Zoopie® SEAGO, 40.000 pulsații/min, pentru întreaga familie – 4,93 ⭐ (1283 recenzii) – Voucher 10% Periuța electrică sonică Zoopie® curăță eficient dinții și gingiile, eliminând până la 7x mai multă placă bacteriană decât periuțele manuale. Are 5 programe, smart timer și 8 capete incluse. Rezistentă la apă (IPX7) și cu încărcare rapidă USB-C, oferă un zâmbet mai alb și sănătate orală completă pentru întreaga familie. Vezi prețul și alte detalii

Încărcător rețea Timebox 65W, 5 porturi (3 USB + 2 Type-C) – 4,82 ⭐ (1245 recenzii) – Voucher 20% Încărcătorul Timebox 65W oferă încărcare rapidă multiport cu USB-C și QC 3.0, fiind compatibil universal cu telefoane, smartwatch-uri și accesorii. Compact și elegant, permite alimentarea simultană a până la 5 dispozitive, economisind timp și prize în birou, acasă sau în călătorii. Vezi prețul și alte detalii

Filtru de apă Aquaphor Modern 2, cu montare pe chiuvetă – 4,71 ⭐ (996 recenzii) – Voucher 15% Filtrul Aquaphor Modern 2 purifică apa potabilă eliminând clor, metale grele, pesticide și alte impurități, îmbunătățind gustul și mirosul. Ușor de montat pe chiuvetă, cu comutator integrat și capacitate de filtrare 4000 L, oferă apă curată și sigură direct de la robinet. Vezi prețul și alte detalii

Mașină de tuns animale Zoopie® TRIM Series 6010 – 4,98 ⭐ (988 recenzii) – Voucher 10% TRIM Series 6010 oferă tuns rapid și precis pentru câini și pisici, cu două viteze, lame ceramice și titan, autonomie de 120 de minute și display LED pentru monitorizarea bateriei. Silențioasă, fără fir și complet echipată cu accesorii și ghid de tuns, este soluția ideală pentru îngrijirea eficientă și sigură a animalelor de companie. Vezi prețul și alte detalii

Cele mai populare produse MultiDeals: baterii externe, huse și carduri de memorie

În cadrul campaniei MultiDeals, anumite categorii de produse se remarcă constant prin popularitate și cerere: bateriile externe, folii și huse pentru telefoane, precum și cardurile de memorie sunt cele mai căutate de către cumpărători. Popularitatea lor se explică prin utilitatea zilnică și necesitatea tehnologică: telefoanele și tabletele sunt folosite constant, iar protecția și extinderea funcționalității lor devin priorități; în același timp, stocarea rapidă și fiabilă a datelor este esențială pentru fotografii, videoclipuri și aplicații moderne.

Pentru a ilustra aceste tendințe și preferințele reale ale utilizatorilor, am ales să evidențiem cel mai popular produs al campaniei, conform algoritmilor eMAG — un articol care combină vizualizările ridicate, adăugările în coș, conversiile, ratingul și recenziile autentice.

Astfel, cititorii pot vedea ce produse performează cel mai bine în MultiDeals și pot profita rapid de reducerile extra oferite pentru aceste categorii extrem de populare.

Baterie externă wireless MagSafe iCharge Ronic X – 10.000 mAh – 4,69 ⭐ (241 recenzii) – Voucher 10% Power bank slim cu încărcare wireless MagSafe 15W și încărcare rapidă Type-C până la 20W. Compatibil cu iPhone 12–15 Pro și Android, oferă o aliniere magnetică precisă, portabilitate ridicată și protecție avansată împotriva supratensiunii și supraîncălzirii. Designul subțire și indicatorii LED îl fac ideal pentru utilizarea zilnică și călătorii. Vezi prețul și alte detalii

Perioada reducerilor MultiDeals eMAG 2025: la ce oferte să fii atent și valabilitatea lor

Deși campania MultiDeals rulează oficial până la 12 ianuarie 2026, o parte dintre reduceri:

sunt valabile doar în weekendul 5–8 decembrie (ex.: încărcătoare, gadgeturi – incluse și în ElectroWeekend);

expiră la sfârșitul anului pentru categorii precum carduri de memorie, accesorii smartphone sau produse casă & curățenie;

depind de stocurile disponibile, care se pot epuiza rapid în primele zile.

Recomandare: verifică disponibilitatea și valabilitatea voucherului MultiDeals pentru fiecare produs pe pagina oficială înainte de a comanda.

Ghid practic MultiDeals: cum să activezi extra reducerea și să economisești

Campania eMAG MultiDeals 2025 este una dintre cele mai atractive promoții de final de an, reunind sute de mii de produse cu extra reduceri de până la 20%, valabile atunci când combini minimum două produse din selecția dedicată. Găsești în ofertă însă tot ce ai nevoie, de la tehnologie și gadgeturi, electrocasnice mici, articole auto și accesorii smartphone, până la produse pentru casă & grădină, petshop, sport, fashion, mobilă, jucării și beauty.

Dacă vrei să profiți la maximum de această campanie și să economisești bani reali:

Combină oricare două produse din MultiDeals — extra reducerea se aplică automat la checkout.

— extra reducerea se aplică automat la checkout. Optimizează-ți bugetul pentru cadouri de sărbători: de Moș Nicolae sau de Crăciun ori de Anul Nou sau cumpărături de sezon.

Beneficiază de prețuri deja reduse și de voucherul MultiDeals pentru discount suplimentar.

Pașii simpli pentru a activa reducerile:

Accesează pagina oficială MultiDeals eMAG 2025. Selectează minimum două produse din campanie. La checkout, extra reducerea se aplică automat, peste eventualele discounturi deja existente.

Nu uita: stocurile sunt limitate și unele oferte sunt valabile doar până la sfârșitul anului sau chiar până pe 12 ianuarie 2026. Profită acum pentru a nu rata cele mai populare produse și cele mai bune prețuri din sezon!