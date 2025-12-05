Horoscop sâmbătă, 6 decembrie. O zodie află lucruri dureroase, iar alt nativ face pași pentru a avansa în carieră

Horoscop sâmbătă, 6 decembrie. Astrologul Lorina spune că este o zi a conștientizării, a ajustărilor fine și a pașilor mici, dar importanți.

Berbec

Iubire - Analizați sensul relațiilor în care sunteți implicat, precum și bagajul emoțional și mental de care vă puteți elibera.

Sănătate - Ziua este stimulantă, interesantă dar, dacă vă pierdeți în amănunte, vă puteți simți cam zăpăciți.

Bani - Fiți activi, munciți din greu și întăriți legăturile de colaborare cu partenerii profesionali.

Taur

Iubire - Renunțați la rutina zilnică și planificați activități care vă scot din zona de confort. Fiți creativi în alegerea lor, apoi invitați perechea!

Sănătate - Emoțiile sunt prea intense și vă copleșesc. Ajutați-i pe ceilalți și nu vă concentrați asupra voastră.

Bani - Interacționați cu colegii mai tineri,mai optimiști și activi, și împrumutați din entuziasmul lor.

Gemeni

Iubire - Aceia singuri, să aibă grijă la persoana cu care își doresc să conviețuiască. Ea e înșelătoare, iar nativii au tendința de a o ridica pe un piedestal iluzoriu.

Sănătate - Sunteți cuprinși de toane la aflarea unor informații că persoane din imediata apropiere doresc să vă facă rău.

Bani - Verificați-vă cu atenție toate situațiile bancare și facturile!

Rac

Iubire - Relațiile cordiale de la locul de muncă vă fac bine. Aveți spirit de echipă, tact și puteți să creșteți în ochii colegilor și ca respect.

Sănătate - Petreceți timp cu voi, organizați-vă gândurile și conștientizați stările prin care treceți. Somatizați.

Bani - Faceți pași mici pentru a avansa în carieră. Statutul profesional este supus negocierii și e important să acționați rațional.

Leu

Iubire - Preferați discuțiile cu subiecte serioase, pragmatice și evitați pe cât posibil frivolitățile. Cu partenerii chiar aveți lucruri de revizuit.

Sănătate - Nu lăsați lucruri nespuse. Duc la fenomene digestive mai puțin plăcute-aciditate la stomac și chiar dureri acute.

Bani - Abordați rațional bugetul și cheltuielile necesare. Impuneți-vă cu autoritate dar fără a intra în conflict.

Fecioara

Iubire - Concentrați-vă pe relațiile aflate la început de drum sau pe persoanele care abia intră în viața voastră!

Sănătate - Reacționați bazat pe emoțiile voastre, iar starea psihică nu e la cotă maximă. Fiți cu băgare de seamă!

Bani - Cunoașteți persoane care să vă ajute profesional doar prin intermediul grupurilor de prieteni din care faceți parte. Fiți deschis!

