Vineri, 5 Decembrie 2025
Video O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul”

0
0
Publicat:

O tânără ucraineancă din Nardò, dispărută pe 24 noiembrie, a fost găsită ascunsă în mansarda unui român de 30 de ani. Cei doi neagă ipoteza unei răpiri.

Tatiana Tramacere și Dragoș Gheormescu FOTO Corriere della Sera
Tatiana Tramacere și Dragoș Gheormescu FOTO Corriere della Sera

Tatiana Tramacere, tânără ucraineancă din Nardò, dispărută pe 24 noiembrie, a fost găsită aseară în mansarda românului Dragoș Gheormescu, ultima persoană care o văzuse. Ambii susțin că nu a fost vorba de sechestru, ci de o plecare voluntară.

„Ea a fost cea care a organizat totul și mi-a cerut să o ajut, pentru că mi-a spus că sunt singura persoană în care are încredere. Mi-a spus că se simte deprimată și că vrea să se izoleze de lume pentru o vreme — doar câteva zile, apoi urma să meargă acasă.” Aceasta este versiunea oferită poliției joi seară de Dragoș Ioan Gheormescu, audiat înainte și după ce Tatiana Tramacere, tânăra dată dispărută din 24 noiembrie, a fost găsită în locuința lui din Nardò.

Aceeași versiune a fost confirmată și de Tatiana însăși, care s-a întors acasă în noaptea dintre 4 și 5 decembrie, după verificări medicale la spitalul „Vito Fazzi” din Lecce, scrie Corriere della Sera.

„Sentimentul puternic, reciproc, dintre mine și Tatiana, consolidat prin coabitarea noastră de facto, nu m-a lăsat să conștientizez pe deplin consecințele, inclusiv cele publice, care au rezultat din aventura noastră — repet, asumată mutual”, a declarat el într-un comunicat public, cerând ulterior scuze părinților fetei, anchetatorilor și întregii comunități din Nardò.

Dragoș a mai dezvăluit că a încercat să o convingă pe Tatiana să pună capăt întregii situații, având în vedere scandalul provocat. Când carabinierii au intrat aseară în casa lui, nu au găsit-o pe Tatiana imediat, deoarece, potrivit informațiilor, nu era în apartament, ci se ascunsese pe întuneric într-o mansardă accesibilă din terasa clădirii. Conform datelor obținute de unitatea de investigații a carabinierilor, în ancheta declanșată după dispariția fetei din 24 noiembrie, între Dragoș și Tatiana exista o relație.

Cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere sărutându-se în Parcul Raho — unde Dragoș lucrează într-un bar — apoi intrând în clădirea în care locuiește tânărul. Tatiana nu a mai fost văzută ieșind de acolo. Tânărul ar fi declarat carabinierilor că fata trecea printr-o perioadă dificilă, inclusiv din motive de sănătate. „Nu mi-a făcut nimic”, le-ar fi spus Tatiana anchetatorilor, speriată, în momentul în care a fost găsită.

Dispariția și descoperirea

Tatiana Tramacere, studentă la psihologie, foarte activă pe rețelele sociale — în special pe profilul „Parole in evoluzione”, cu aproape 60.000 de urmăritori, unde publica poezii — fusese dată dispărută de părinții ei, Ornella și Rino, la patru zile după ultimul lor contact cu ea. Investigația i-a condus imediat pe carabinieri către Dragoș Gheormescu, ultima persoană care o văzuse în viață, în seara de 24 noiembrie.

Invitat în direct în emisiunea Rai „Chi l’ha visto?”, tânărul de 30 de ani a anunțat că anchetatorii i-au confiscat telefonul. Tot în cadrul emisiunii, părinții Tatianei au vorbit despre dorința ei de a merge la Brescia pentru a încerca să se împace cu Mino, fostul ei iubit, de care se despărțise cu câteva zile înainte. Dragoș a afirmat la rândul său că se oferise să o ajute. Însă Tatiana, deși își cumpărase bilete spre Lombardia, nu a mai plecat.

În acel moment, Parchetul din Lecce deschisese un dosar pentru instigare la sinucidere împotriva unor persoane necunoscute — pas necesar pentru efectuarea anumitor acte de urmărire penală, precum confiscarea telefonului. Punctul de cotitură a venit în seara zilei de 4 decembrie: în timp ce Dragoș era la secția carabinierilor, audiat timp de mai multe ore, anchetatorii au mers să-i percheziționeze locuința. Mandatul de percheziție indica faptul că Gheormescu era vizat pentru omor calificat și ascunderea unui cadavru. Acuzațiile au fost retrase imediat după ce fata a fost găsită.

Când carabinierii au ajuns la fața locului, o mulțime furioasă se adunase în fața apartamentului, convinsă că tânărul o ucisese. La scurt timp însă, a venit vestea că Tatiana fusese găsită, ascunsă în pod și în stare bună. Părinții și fratele ei se aflau și ei acolo. „Pentru noi este ca un cadou de Crăciun venit mai devreme”, a declarat tatăl ei jurnaliștilor.

