Vineri, 5 Decembrie 2025
Superliga se revoltă: Rotaru, Șucu, Stoica și Varga i-au transmis o scrisoare clară lui Nicușor Dan. Cer anularea imediată a legii

Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul PNL, Ionuț Stroe, a transmis Președintelui României, Nicușor Dan, o petiție susținută de reprezentanții principalelor cluburi sportive din Superliga.

Superliga se revoltă Foto/Colaj Preşedinţia României, Mediafax, DigiSport, Sport Pictures
Superliga se revoltă Foto/Colaj Preşedinţia României, Mediafax, DigiSport, Sport Pictures

Scopul documentului este clar: oprirea unei legi considerate discriminatorie, care ar afecta competitivitatea echipelor românești în funcție de cetățenia jucătorilor.

Legea, cunoscută sub numele de „Legea Novak”, a fost aprobată de Parlament pe 19 noiembrie 2025 și obligă toate cluburile din România să folosească cel puțin 40% sportivi români în echipă. În practică, în sporturile de echipă, inclusiv fotbalul din Superliga, acest lucru înseamnă că minimum cinci titulari trebuie să fie români la fiecare meci.

Dincolo de argumentele juridice pe care se întemeiază solicitarea mea, vă rog să țineți cont de faptul că această lege distorsionează competiția sportivă, lovește cluburile, sportivii şi suporterii şi transformă sportul românesc într-un experiment în care pașaportul devine criteriu de selecție, în locul valorii şi meritului sportiv.

Autonomia sportivă devine o ficțiune: echipele nu mai sunt făcute în vestiar, ci de politic, prin lege. În loc să investească în copii, juniori, infrastructură şi antrenori, inițiatorii acestui proiect de lege aleg calea cea mai greşită şi populistă, aceea de a scrie cu procentul în lege cine are voie să joace, sub pretextul interesului național!, spune Stroe.

„Există riscul ca echipele să fie forţate să renunțe la sportivi cu contracte valide!”

„Textul ridică întrebări esențiale la care nu oferă niciun răspuns clar: cine este exact „sportiv român” în sensul articolului, contează doar cetățenia, contează cetățenia multiplă, contează rezidenta de lungă durată? Această neclaritate nu este un detaliu tehnic, ci o sursă sigură de litigii.

Cluburile, federațiile şi sportivii au nevoie de reguli previzibile, însă legea intră în coliziune cu regulamentele deja existente, generează insecuritate juridică în privința contractelor multianuale şi creează riscul ca echipele să fie forțate să renunțe la sportivi cu contracte valide doar pentru a „îndeplini procentul”.

Acest lucru va scădea valoarea şi competitivitatea echipelor românești. Cu alte cuvinte, statul dă o lege, iar cluburile sunt lăsate să plătească nota de plată, atât financiar, cât şi juridic!, încheie Ionuţ Stroe.

Printre cei care semnează petiția se numără:

- Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova;

- Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj;

- Andrei Nicolescu, președinte Dinamo;

- Mihai Stoica, Președinte CA FCSB;

- Cristian Munteanu, președinte Oțelul Galați;

- Valeriu Iftime, patron FC Botoșani;

- Dan Șucu, acționar majoritar Rapid;

- Iulian Pâslaru, director general CSM București.

