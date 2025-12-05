search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Premierul Ilie Bolojan susține declarații de presă la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan va susține vineri, de la ora 15:00, un briefing de presă la Palatul Victoria, în timp ce Guvernul se confruntă cu o moțiune de cenzură depusă de AUR și PACE și cu o sesizare a Curții Constituționale legată de pensiile de serviciu ale magistraților. 

Premierul Ilie Bolojan susține declarații de presă FOTO: Inquam photos/ George Călin
Premierul Ilie Bolojan susține declarații de presă FOTO: Inquam photos/ George Călin

Biroul de presă al Guvernului a anunțat că premierul Ilie Bolojan va oferi declarații publice vineri, începând cu ora 15:00, la Palatul Victoria. Evenimentul va fi transmis LIVE pe canalele oficiale ale Guvernului, permițând astfel accesul direct al opiniei publice la poziția Executivului.

Contextul declarațiilor premierului vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. 

Guvernul condus de Bolojan se confruntă astăzi și cu o moțiune de cenzură depusă la Parlament de partidele AUR și PACE. Inițiativa opozanților vine ca reacție la politicile actualului Executiv și va fi unul dintre subiectele probabile la briefingul premierului.

