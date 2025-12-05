search
Foto Imagini surprinse de un webcam arată cum o alpinistă a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte din Austria de iubitul ei

0
0
Publicat:

Imagini captate de o cameră web au arătat cum o femeie a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte al Austriei, după ce a fost abandonată de iubitul ei, un alpinist experimentat.

Tragedia a fost surprinsă de o cameră web FOTO foto-webcam.eu
Tragedia a fost surprinsă de o cameră web FOTO foto-webcam.eu

Alpinista de 33 de ani din Salzburg a murit în ianuarie, pe muntele Grossglockner, aflat la 3.798 de metri altitudine, după ce a pornit într-un traseu împreună cu partenerul ei, în vârstă de 36 de ani, scrie Daily Mail.

Când mai aveau doar 50 de metri până la vârf, femeia a început să se simtă rău și nu a mai putut continua. Bărbatul ar fi părăsit-o atunci pe munte timp de 6 ore și jumătate pentru a căuta ajutor. Însă în tot acest interval, frigul extrem i-a fost fatal.

Imagini difuzate în presa locală arată clar luminile de urgență ale celor doi alpiniști, aprinse la ora 18.00, pe 18 ianuarie. Doar șase ore mai târziu, bateriile începeau să se descarce, iar luminile se stingeau.

FOTO foto-webcam.eu
FOTO foto-webcam.eu

O imagine surprinsă în jurul orei 02.30 îl arată pe bărbat continuând singur coborârea pe cealaltă parte a muntelui, după ce și-a lăsat partenera în zăpadă, în frig, cu echipament insuficient.

FOTO foto-webcam.eu
FOTO foto-webcam.eu

La ora 07.10, camerele au surprins un elicopter traversând zona, însă misiunea de salvare a fost abandonată din cauza vântului puternic. Aproape trei ore mai târziu, șase salvatori se aflau pe traseu în ascensiune, dar femeia era deja decedată când au ajuns la ea.

FOTO foto-webcam.eu
FOTO foto-webcam.eu

Odată finalizată ancheta privind moartea acesteia, iubitul — un alpinist cu experiență — a fost inculpat pentru omor prin neglijență gravă și riscă până la trei ani de închisoare.

„În jurul orei 2 dimineața, inculpatul și-a părăsit iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful Grossglockner”, a transmis Parchetul.

„Femeia a murit înghețată. Cum inculpatul, spre deosebire de iubita sa, avea deja multă experiență în tururi alpine de mare altitudine și fusese cel care planificase traseul, el trebuie considerat responsabilul tehnic al expediției.”

După analiza rapoartelor medico-legale, a telefoanelor mobile, ceasurilor sportive, fotografiilor, filmărilor și a unei expertize tehnice alpine, procurorii îl acuză pe bărbat de mai multe erori.

Acesta nu ar fi ținut cont de faptul că iubita sa era foarte neexperimentată și nu mai făcuse niciodată o tură alpină de asemenea durată. El a mai fost acuzat că a pornit în traseu cu circa două ore întârziere și că nu avea echipament de urgență adecvat.

Chiar și atunci când a plecat după ajutor, nu ar fi mutat-o într-un loc ferit de vânt și nu ar fi folosit un sac de bivuac sau pături termice din aluminiu. De asemenea, în ciuda gravității situației partenerei sale, bărbatul este acuzat că nu a făcut un apel de urgență înainte de lăsarea nopții.

Deși au rămas blocați în jurul orei 20.50, el nu ar fi transmis semnale de alarmă nici când un elicopter al poliției a survolat zona la 22.50. După numeroase încercări ale Poliției Alpine de a-l contacta, bărbatul a vorbit în cele din urmă cu un ofițer la ora 00.35.

Procesul bărbatului este programat pentru 19 februarie 2026, la Tribunalul Regional din Innsbruck.

