search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan anunță o nouă ordonanță „trenuleț”, „foarte probabil” în decembrie. Ce măsuri ar putea viza: „Nu putem fugi de acest lucru”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că este „foarte probabil” ca Guvernul să adopte în luna decembrie o nouă ordonanță de urgență de tip „trenuleț”, similară celor emise în anii trecuți pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Măsurile ar putea viza inclusiv salariul minim, punctul de amendă și indemnizațiile primarilor.

Premierul Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Premierul Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Întrebat dacă va fi emisă o „ordonanță trenuleț”, premierul a confirmat că anumite prevederi care expiră la finalul anului necesită o intervenție legislativă urgentă.

„Foarte probabil, luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță..., pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a subliniat că Guvernul nu are posibilitatea financiară de a introduce în plată drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru primari.

„Cu siguranță nu există capacitate financiară să, nu știu, introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primar și așa mai departe. Acest lucru cu siguranță nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță, pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru. Le vom anunța în așa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”, a declarat acesta.

Totodată, Bolojan a afirmat că anumite prevederi care nu mai sunt „normale” trebuie eliminate definitiv, nu doar amânate de la un an la altul.

„Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate. În așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu an de an să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace, în așa fel încât să le anuleze de totul”, a punctat premierul.

Salariul minim, creștere limitată

În privința salariului minim din România, premierul a anunțat că decizia va fi luată săptămâna viitoare, în cadrul unui consiliu tripartit, dar a avertizat că spațiul pentru majorări este redus.

„Din punctul meu de vedere, pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere, datorită realităților economice și bugetare pe care le avem. Dar, după câte rețin, săptămâna viitoare, miercuri, este convocat, sau joi, un consiliu tripartid care va avea, cred, pe ordinea de zi aceste aspecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat despre punctul de amendă, dacă va rămâne înghețat, premierul a precizat că informația va fi comunicată oficial în zilele următoare.

De curând, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent asupra necesității unei „precauții sporite” privind o eventuală majorare a salariului minim în 2026.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director. Cum s-a ajuns în această situație
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
playtech.ro
image
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima