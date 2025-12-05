Bolojan anunță o nouă ordonanță „trenuleț”, „foarte probabil” în decembrie. Ce măsuri ar putea viza: „Nu putem fugi de acest lucru”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că este „foarte probabil” ca Guvernul să adopte în luna decembrie o nouă ordonanță de urgență de tip „trenuleț”, similară celor emise în anii trecuți pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Măsurile ar putea viza inclusiv salariul minim, punctul de amendă și indemnizațiile primarilor.

Întrebat dacă va fi emisă o „ordonanță trenuleț”, premierul a confirmat că anumite prevederi care expiră la finalul anului necesită o intervenție legislativă urgentă.

„Foarte probabil, luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță..., pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a subliniat că Guvernul nu are posibilitatea financiară de a introduce în plată drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru primari.

„Cu siguranță nu există capacitate financiară să, nu știu, introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primar și așa mai departe. Acest lucru cu siguranță nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță, pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru. Le vom anunța în așa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”, a declarat acesta.

Totodată, Bolojan a afirmat că anumite prevederi care nu mai sunt „normale” trebuie eliminate definitiv, nu doar amânate de la un an la altul.

„Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate. În așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu an de an să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace, în așa fel încât să le anuleze de totul”, a punctat premierul.

Salariul minim, creștere limitată

În privința salariului minim din România, premierul a anunțat că decizia va fi luată săptămâna viitoare, în cadrul unui consiliu tripartit, dar a avertizat că spațiul pentru majorări este redus.

„Din punctul meu de vedere, pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere, datorită realităților economice și bugetare pe care le avem. Dar, după câte rețin, săptămâna viitoare, miercuri, este convocat, sau joi, un consiliu tripartid care va avea, cred, pe ordinea de zi aceste aspecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat despre punctul de amendă, dacă va rămâne înghețat, premierul a precizat că informația va fi comunicată oficial în zilele următoare.

De curând, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent asupra necesității unei „precauții sporite” privind o eventuală majorare a salariului minim în 2026.