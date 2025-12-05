search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Daniel Băluță acuză un „blat AUR–PNL” în ultimele sondaje. Dorește un București administrat „fără ambiții politice” și un festival tip Untold

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a contestat, vineri seară, ultimele sondaje de opinie, despre care afirmă că ar reprezenta „o manipulare” și chiar „un blat între AUR și PNL”. Băluță a vorbit și despre cum ar putea deveni Capitala o opțiune mai atractivă pentru turiști.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. FOTO: EPA-EFE
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. FOTO: EPA-EFE

„Aș putea să spun că este vorba de o manipulare, un blat între AUR și PNL. (...) Contează voința bucureștenilor, contează ca bucureștenii să vină într-un număr cât mai mare să voteze, iar tot ceea ce vedem, sondaje, calibrări și alte lucruri de genul ăsta, nu fac altceva decât să îmi întrească o convingere și anume că singurul rezultat care contează este rezultatul de duminică”, a spus Băluță, vineri seară, invitat la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că obiectivul său pentru traficul infernal din București este reducerea timpului de traversare a orașului pe axa Nord–Sud la 50 de minute, măsură pe care o vede ca pe un simbol al fluidizării circulației.

Întrebat de ce crede că alte administrații, precum cele ale lui Nicușor Dan, Gabriela Firea sau Traian Băsescu, au eșuat, Băluță a declarat că „a existat prea multă componentă politică și prea puțină componentă administrativă”.

„Ăsta este și motivul pentru care candidez, pentru că am demonstrat că sunt un manager bun. Și ceea ce am promis, am și făcut, chiar mai mult decât atât. În acest oraș a existat mult prea multă componentă politică și mult prea puțină componentă administrativă. Scopul pentru care eu vreau să fiu primar este acela de a rezolva problemele Bucureștiului, nu de a folosi postul de primar pentru a accede în alte tipuri de funcții. Asta face diferența, din punctul meu de vedere. Să știți că am decis să intru în acest fenomen și îmi doresc să devin primar pentru că, în calitate de locuitor al Sectorului 4, nu mai puteam să suport subdezvoltarea în care trăiam”, a spus el.

Băluță propune reabilitarea muzeelor, salvarea Parcului Herăstrău și un festival tip Untold

Întrebat cum ar putea deveni Capitala un oraș atractiv pentru turiști, Daniel Băluță a afirmat că principalul motiv pentru care acest lucru nu s-a întâmplat până acum este lipsa de implicare a administrațiilor anterioare.

„Avem muzeele pe care trebuie să le reabilităm, nu s-a ocupat nimeni de foarte mulți ani de ele. Avem parcuri simbol: Parcul Herăstrău, Parcul Carol, de-asemenea, niște locuri absolut senzaționale în București care trebuiesc reabilitate”, a declarat candidatul PSD.

El susține că muzeele mari ale orașului trebuie reabilitate, la fel și parcurile simbol precum Herăstrău și Carol. Băluță a vorbit și despre starea clădirilor vechi, pe care o consideră „jalnică”, subliniind că unele dintre ele reprezintă un pericol pentru trecători.

În ceea ce privește Bulevardul Magheru, acesta spune că poate fi salvat prin proceduri de expropriere în cazul clădirilor aflate în ruină. Mai mult, Băluță a propus organizarea unui festival „similar cu Untold” chiar în București.

La întrebarea legată de posibile obstacole, în cazul în care ar ajunge primar, Daniel Băluță a afirmat că este „extrem de optimist” și nu vede piedici majore în implementarea proiectelor.

„Sunt extrem de optimist, extrem de determinat. Nu cred că sunt obstacole în a implementa lucrurile pe care mi le-am propus. Timpul mi-a demonstrat, în comunitatea pe care o conduc, că pot face acest lucru”, a conchis el.

