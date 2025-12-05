search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Tudor Chirilă înainte de alegeri: „Am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în ChatGPT și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Tudor Chirilă își exprimă frustrarea față de lipsa unui scrutin în două tururi pentru alegerea primarului Capitalei și explică modul în care își analizează opțiunea electorală. Artistul subliniază că nu s-a hotărât încă cu cine va vota și îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă la urne pe 7 decembrie.

Tudor Chirilă încă nu s-a hotărât cu cine va vota duminică. FOTO: Facebook
Tudor Chirilă afirmă că, dacă ar fi existat alegeri în două tururi, ar fi luat în calcul votul pentru Ana Ciceală, pe care o descrie ca fiind probabil cea mai integră dintre candidați.

„Eu fac parte din generația care a votat mereu răul cel mai mic. Atenție, nu spun că Ciceală e un "rău". Din contră. Dar noi am dat mereu votul împotrivă pentru că alegeam între "rele". Așa că îi înțeleg foarte bine pe tinerii care nu se gândesc la răul cel mai mare și la votul util. Între 18 și 25 de ani trebuie să fii idealist. Și e important că un om fără legături discutabile cu "establishment"-ul sau clasa politică coruptă, candidează. Probabil că la capitolul integritate Ana stă cel mai bine”, a scris acesta vineri seară pe Facebook, precizând că mandatul viitorului primar va avea doar doi ani.

Artistul își exprimă opoziția față PSD: „N-am să votez niciodată, la primărie și nici altminteri, PSD, adică Băluță - 8 apartamente - și nici PSD pe rit vechi adică, adică Anca Alexandrescu, aka "marș", ex Dragnea, ex Năstase, ex Ponta și care s-a vopsit "antisistem", dar care evident chiar nu are nicio competență pentru primărie că nu a făcut o zi de administrație sau minister la nivel executiv. Și care e susținută de un partid extremist care n-a fost în stare să găsească un candidat.”

Pentru a-și decide votul, Chirilă spune că a comparat programele principalilor cinci candidați folosind inteligență artificială, mai exact Chat GPT și Gemini:

„Am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în Chat Gpt și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător - ce contează pentru mine în orașul ăsta, am împărțit în procente de importanță experiența administrativă versus integritate și alte valori, am introdus segmentarea demografică de la alegerile din 2020, adică cine a ieșit la vot, ce categorii de vârstă și am obținut niște răspunsuri. Apoi am mai formulat niște întrebări, am mai definit niște variabile și încerc să mă decid. Și cred că fiecare om care gândește și altfel decât în termeni exclusiv emoționali trebuie să facă asta. Pentru că sunt destul de mulți nehotărâți ca mine. De care depinde poate soarta orașului.”

Chirilă estimează că există „mulți nehotărâți” care pot influența rezultatul alegerilor și avertizează că, indiferent cine câștigă, „cultura va fi pe ultimul loc” în prioritățile viitoarei administrații.

Mesajul său se încheie cu un apel la mobilizare: „Deci, ieșiți la vot. Bucureștiul va avea primarul pe care locuitorii lui și-l doresc cel mai mult. Cine stă acasă probabil că e mulțumit cu orice rezultat. Într-un final vorbim de faptul că oricine iese primar nu exprimă cu adevărat preferințele bucureștenilor.”

Chirilă speră ca, după alegeri, presiunea publică să elimine „aberația” unui singur tur la următorul scrutin: „Și poate că după alegeri nu mai lăsăm aberația asta cu un singur tur să ne prindă și în 2028.”

