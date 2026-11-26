Un om de afaceri din Adjud, care în urmă cu trei ani își făcea reclamă pe Facebook la o tavernă unde vindea mici, a ajuns să încaseze aproape 28 de milioane de euro din fonduri europene, prin programul RePowerEU, finanțat prin PNRR. Firma sa, specializată în instalații electrice, a primit finanțare pentru renovarea a 1.000 de locuințe din Vrancea și Bacău, deși nu avea experiență în construcții.

Marius Cantaragiu, administratorul Inovativ Electrical Company Foto: Marius Cantaragiu/FB

Potrivit unei investigații publicate de reporteris.ro, lucrările au fost subcontractate unor firme mici și muncitorilor din sate, la prețuri mult sub sumele decontate de stat.

Marius Cantaragiu, administratorul Inovativ Electrical Company, a obținut contracte pentru reabilitarea a 1.000 de locuințe prin programul RePowerEU. Pentru fiecare casă, statul a decontat 20.000 de euro, fără TVA, în timp ce costul real al lucrărilor ar fi fost de aproximativ 5.100 de euro, potrivit calculelor jurnaliștilor.

Investigația arată că firma din Adjud nu a executat direct lucrările de renovare, ci le-a dat mai departe unor subcontractori. Un contract obținut de sursa citată arată că o firmă din Vrancea urma să reabiliteze 34 de gospodării pentru 45.000 de lei pe locuință, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro.

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Diferența dintre suma decontată de stat și cea plătită constructorului rămânea la firma lui Cantaragiu, din care mai trebuiau achitate echipamentele și panourile fotovoltaice.

Potrivit investigației, în acest mod, pentru fiecare locuință, intermediarul putea păstra peste 11.000 de euro fără să execute propriu-zis lucrările de renovare.

Cum a ajuns o firmă de instalații electrice să primească milioane de euro din PNRR

Programul RePowerEU a fost conceput pentru a ajuta gospodăriile vulnerabile să-și reducă facturile la energie. Prin intermediul acestuia, statul finanța integral lucrări de izolare a locuințelor, înlocuirea ferestrelor și instalarea unor panouri fotovoltaice de minimum 3 kW.

Pentru fiecare casă eligibilă, firmele primeau 20.000 de euro, fără TVA, indiferent de costul efectiv al lucrărilor.

Marius Cantaragiu, premiat la Ateneul Român Foto: Marius Cantaragiu/FB

Investigația arată că nu au fost luate în calcul cifra de afaceri, numărul de angajați sau experiența efectivă în executarea lucrărilor de construcții. Astfel, o companie specializată în instalații electrice, care nu avusese anterior contracte publice pentru renovarea unor clădiri, a putut obține finanțare pentru 1.000 de locuințe.

Inovativ Electrical Company a fost înființată în 2015 și avea, înainte de accesarea programului, o cifră de afaceri de aproximativ 1-2,2 milioane de lei anual. Firma lucra în special pentru primării, unde executa instalații electrice, branșamente și lucrări de iluminat public.

În decembrie 2024, compania a intrat în program cu o listă de 1.000 de locuințe din 28 de localități din județele Vrancea și Bacău. A obținut 0,83 puncte și s-a clasat pe locul al șaselea la nivel național, potrivit documentelor analizate de sursa citată.

Primăriile au contribuit la strângerea beneficiarilor

Un element important în obținerea finanțării a fost identificarea persoanelor eligibile și strângerea semnăturilor acestora. Investigația susține că primăriile din zona Adjudului au avut un rol important în adunarea beneficiarilor pentru firma lui Cantaragiu.

În zece comune, Inovativ lucrase deja pentru administrațiile locale prin achiziții directe. În comuna Stănișești, din județul Bacău, de exemplu, Primăria a pus la dispoziția firmei un angajat care să o ajute să identifice locuințele persoanelor vulnerabile.

Primarul Teodor-Bogdan Popa a declarat că firma a venit cu o echipă care a strâns semnăturile, folosind lista persoanelor vulnerabile primită de la Consiliul Județean Bacău. Edilul a susținut că reprezentanții administrației locale s-au ocupat doar de facilitarea contactului cu oamenii.

În Stănișești au fost reabilitate 260 de locuințe în mai puțin de patru luni, cel mai mare număr de case dintr-o singură comună în cadrul programului, potrivit investigației.

Lucrările au fost executate însă de constructori locali și de muncitori din sat. Un localnic a povestit că și-a renovat singur casele părinților și mătușii, după ce a primit materialele de la firmă.

„Eu am făcut-o. Dacă eu lucrez în domeniul construcțiilor, n-am lăsat pe altcineva să facă. Mie mi s-au adus materialele și am lucrat. I-am făcut lui tata, lui mătușa. Prin primar au stabilit, el (primarul -n.r.) a vorbit cu firma din Adjud și le-a spus: avem atâția muncitori, atâtea case putem să facem”, a declarat acesta.

Bărbatul a spus că a cerut 100 de lei pentru metrul pătrat de manoperă. Pentru o locuință obișnuită din comună, costul ajungea la aproximativ 7.000 de lei, iar lucrările durau în jur de o săptămână.

Un alt localnic a reclamat că unele case au început să aibă infiltrații, după ce renovările au fost făcute în grabă pentru respectarea termenelor.

Cât ar fi costat, în realitate, renovarea unei case

Publicația citată a calculat că lucrările pentru o locuință de aproximativ 65-70 de metri pătrați ar fi costat în jur de 5.100 de euro, incluzând materialele și manopera.

Prin comparație, statul deconta 20.000 de euro pentru fiecare locuință, fără TVA.

În cazul contractului pentru cele 34 de case din Vrancea, subcontractorul urma să primească 45.000 de lei pentru fiecare locuință. Contractul prevedea inclusiv că plata constructorului urma să fie făcută la cinci zile după ce firma lui Cantaragiu încasa banii de la stat.

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Foto: Marius Cantaragiu/FB

De la o firmă cu șapte angajați la mașini de lux

Creșterea financiară a companiei a fost spectaculoasă după intrarea în programul finanțat prin PNRR.

În 2025, primul an în care a încasat bani din RePowerEU, Inovativ Electrical Company a raportat o cifră de afaceri de 13 milioane de lei și un profit de 4,3 milioane de lei. Până în septembrie 2026, firma mai încasase din program aproximativ 158,5 milioane de lei.

Pe rețelele de socializare, Marius Cantaragiu se afișează alături de automobile de lux. Printre acestea se numără un Lamborghini Urus portocaliu, evaluat la peste 250.000 de euro, un Mercedes EQS de aproximativ 150.000 de euro și un Ford F-150 modificat. Omul de afaceri mai conduce și un Hummer H2, iar o sursă citată de publicație susține că și-ar fi cumpărat recent un Bentley.

Cantaragiu apare în fotografii și cu un inel masiv pe care sunt reprezentate echerul și compasul, simboluri asociate francmasoneriei. Același inel îl purta și în timpul întâlnirii cu reporterii.

În urmă cu trei ani, acesta își promova pe Facebook propria tavernă din Adjud, unde anunța că vinde mici, pizza, cârnați și bere.

Foto: FB

Contracte publice și înainte de programul RePowerEU

Investigația mai arată că firma lui Cantaragiu a obținut, între 2020 și 2026, 186 de contracte prin achiziții directe de la instituții publice, cele mai multe de la primării din județul Vrancea.

Cel mai important client a fost Primăria Adjud, de la care compania a primit 55 de achiziții directe.

Printre contractele analizate se numără și unul din 2023, în valoare de 205.000 de lei, pentru furnizarea unui cablu de 380 de metri destinat unei grădinițe și bibliotecii orașului. Prețul rezultat era de aproximativ 540 de lei pe metru, în timp ce o altă administrație locală achiziționase un cablu similar cu aproximativ 295 de lei pe metru, potrivit comparației făcute de jurnaliști.

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Premiat la Ateneul Român după creșterea afacerii

Pe 17 noiembrie 2026, Marius Cantaragiu a fost premiat la Ateneul Român, în cadrul Topului Național al Firmelor Private, organizat de IMM România. Clasamentul a fost realizat pe baza bilanțurilor din anul precedent, când compania sa raportase o creștere puternică a cifrei de afaceri, susținută în mare parte de contractele din PNRR.

Marius Cantaragiu, premiat la Ateneul Român în Topul Național al Firmelor Private Foto: Marius Cantaragiu/FB

Ce le-a spus reporterilor când a fost întrebat despre bani

Întrebat despre sumele încasate, numărul caselor renovate de firma sa și banii plătiți subcontractorilor, Cantaragiu a invocat confidențialitatea prețurilor și a documentelor contractuale.

Ulterior, a refuzat să mai răspundă întrebărilor și i-a scos pe reporteri din sediu, însoțind gestul de țipete și îmbrânceli, relatează reportis.

Potrivit publicației, până în octombrie 2026, prin programul RePowerEU fuseseră plătite peste un miliard de euro către 81 de firme. Inovativ Electrical Company se afla pe locul al treilea în clasamentul companiilor care au primit cei mai mulți bani.