Declarațiile tot mai frecvente ale emisarului special al lui Donald Trump, Jared Kushner, oferă indicii despre modul în care Washingtonul încearcă să accelereze negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. În timp ce îl descrie pe Vladimir Putin drept o personalitate politică remarcabilă, reprezentantul american critică poziția lui Volodimir Zelenski și a liderilor europeni. Experții avertizează însă că abordarea administrației Trump simplifică excesiv o formulă de pace care presupune rezolvarea unor probleme mult mai complexe decât cedările teritoriale.

Jared Kushner, Kirill Dmitriev, și Steve Witkoff la Moscova Foto: X

De ce intensificarea contactelor diplomatice nu înseamnă neapărat că pacea este aproape și de ce Ucraina ar trebui să se pregătească pentru un război de durată, a analizat publicația Focus.

Emisarul special al președintelui american, Jared Kushner, a devenit tot mai prezent în spațiul public, unde a făcut în ultimele zile o serie de declarații despre războiul ruso-ucrainean și stadiul negocierilor. Ginerele lui Donald Trump a prezentat cinci teme principale ale discuțiilor de pace, a identificat ceea ce consideră a fi principalul obstacol în calea unui armistițiu, i-a criticat pe europeni și i-a reproșat anumite atitudini președintelui ucrainean. În schimb, despre Vladimir Putin a vorbit în termeni elogioși, numindu-l o „personalitate istorică”.

Într-un interviu acordat podcastului MD Meets, publicat pe 25 noiembrie, Kushner a afirmat că negocierile au ajuns într-un impas din cauza chestiunii teritoriale. El a susținut însă că au fost înregistrate progrese în dosarele umanitare și că este pregătit un nou schimb de amploare de prizonieri de război.

Potrivit emisarului american, agenda negocierilor cuprinde cinci teme principale: viitoarea arhitectură de securitate a Europei după război, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dezvoltarea economiei ucrainene, perspectivele economiei ruse și problemele umanitare.

Kushner a mai declarat că Statele Unite lucrează la un mecanism de garanții de securitate pentru Ucraina inspirat de articolul 5 al Tratatului NATO.

În același timp, el a criticat statele europene, afirmând că, deși acestea furnizează arme Ucrainei, au cheltuit în timpul războiului mult mai mulți bani pentru achiziția de resurse energetice rusești decât pentru sprijinirea Kievului.

Emisarul a susținut că Donald Trump nu exercită presiuni asupra lui Volodimir Zelenski, dar i-a reproșat președintelui ucrainean lipsa de respect față de liderul american. În opinia sa, Zelenski ar trebui să manifeste mai multă considerație față de Trump și să evite criticile publice la adresa acestuia.

Kushner a dat asigurări, totodată, că Statele Unite nu vor lua decizii privind viitorul Ucrainei și al Europei fără participarea celor două părți.

Referindu-se la Putin, reprezentantul american l-a descris drept un „maestru al politicii”. El a vorbit și despre ceea ce a numit reținerea liderului de la Kremlin, susținând că acesta ar fi asigurat Washingtonul că nu intenționează să folosească arme nucleare. Kushner a adăugat că Rusia consideră extinderea NATO o amenințare.

Kushner este tot mai prezent în presă, dar principalul semnal pentru Ucraina a venit de la Trump

Politologul Volodimir Fesenko atrage atenția asupra faptului că Jared Kushner a devenit principalul comunicator al Statelor Unite în ceea ce privește negocierile de pace. Expertul recomandă însă prudență în interpretarea evaluărilor optimiste făcute de emisarul american.

Potrivit lui Fesenko, nu este clar cu cine anume comunică Kushner în cadrul Kremlinului: cu Kirill Dmitriev sau cu Iuri Ușakov. Dacă interlocutorul său este Dmitriev, contactele ar avea o importanță limitată, în timp ce discuțiile cu Ușakov ar indica un nivel diplomatic mai relevant.

Politologul observă, de asemenea, o diferență evidentă între declarațiile lui Kushner și mesajele transmise public de reprezentanții Kremlinului.

„Asistăm la o nouă blocare a procesului de negocieri. Nici măcar data următoarei runde de discuții nu a fost stabilită. În locul negocierilor propriu-zise, vedem o intensificare a confruntării tactice din jurul acestora”, a explicat Fesenko.

Potrivit expertului, disputa se concentrează în prezent asupra mai multor subiecte: formatul și condițiile participării europene la negocierile privind Ucraina, agenda viitoarelor discuții, garanțiile de securitate pentru Kiev și echilibrul intereselor de securitate dintre Ucraina, Rusia și Europa.

„Din păcate, tema încetării focului lipsește din această listă”, a adăugat el.

Politologul Oleksii Koșel, doctor în istorie, consideră că Jared Kushner nu trebuie privit ca un actor independent în procesul diplomatic, ci ca un reprezentant al poziției lui Donald Trump.

Faptul că apare frecvent în mass-media nu înseamnă automat că este principalul negociator american, a declarat expertul pentru Focus. Potrivit acestuia, declarațiile publice pot avea mai multe obiective, inclusiv promovarea unei anumite teme, transmiterea unor semnale către liderii internaționali sau exercitarea de presiuni asupra adversarilor.

„Poate exista o strategie de transmitere a unui mesaj către anumiți lideri mondiali, de exemplu către Europa sau Rusia. Un alt motiv ar putea fi încercarea Statelor Unite de a exercita presiuni, de a-și dezechilibra adversarul sau de a-l provoca să acționeze într-un anumit fel”, a explicat Koșel.

Expertul a amintit și declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a justificat abordarea elogioasă a lui Trump față de Putin prin dorința președintelui american de a-l determina pe liderul rus să participe la negocieri.

În opinia lui Koșel, aceste explicații trebuie analizate cu atenție, având în vedere abordarea pragmatică demonstrată de-a lungul timpului de șeful NATO.

Politologul consideră că declarațiile care par ofensatoare sau inacceptabile pentru Ucraina nu reprezintă neapărat o dovadă a exercitării unor presiuni directe asupra Kievului.

El atrage însă atenția că un semnal mult mai important pentru Ucraina a venit chiar de la Donald Trump.

Recent, întrebat de un jurnalist despre afirmația lui Zelenski potrivit căreia Statele Unite ar putea face tot posibilul pentru obținerea unui armistițiu până în ianuarie, liderul american a reacționat sceptic. Trump a întrebat ce ar trebui să facă pentru a obține acest rezultat și ce anume se așteaptă de la el.

În opinia lui Koșel, această reacție sugerează că Ucraina nu ar trebui să se pregătească pentru o pace rapidă și organizarea unor alegeri, ci mai degrabă pentru o nouă etapă prelungită a războiului.

Planul de pace al lui Kushner simplifică excesiv problema teritorială

În opinia lui Oleksii Koșel, încheierea războiului nu poate fi privită doar ca o soluție la conflictul militar dintre Rusia și Ucraina. Procesul are implicații directe asupra intereselor marilor actori internaționali, în special asupra securității europene.

Mai mulți lideri europeni au declarat deschis că atât timp cât Ucraina continuă să lupte, securitatea propriilor state este protejată. În același timp, războiul a scos la iveală ceea ce expertul consideră a fi cea mai profundă criză a NATO de la înființarea organizației, după Al Doilea Război Mondial.

„Statele Unite, principala putere din cadrul NATO, nu și-au exprimat o poziție clară în privința angajamentelor care le revin în baza articolului 5 al Alianței. Astfel, NATO a rămas doar o structură formală, fără conținutul pe care ar trebui să îl aibă”, a afirmat Koșel.

El a amintit și o declarație recentă a Poloniei, potrivit căreia Varșovia ar respecta principiile articolului 5 și ar acorda sprijin Lituaniei în cazul unei invazii, însă ajutorul ar putea lua forma oferirii de adăpost refugiaților.

Pentru politolog, această declarație ilustrează îndoielile tot mai mari ale unor state europene cu privire la principiul apărării colective.

În consecință, Europa are propriile interese de securitate în cadrul negocierilor, iar acestea complică procesul diplomatic. Statele europene doresc să obțină garanții clare din partea Washingtonului, inclusiv în ceea ce privește aplicarea articolului 5.

Planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina riscă să fie imposibil de pus în aplicare, avertizează analiștii ISW

Din acest motiv, încheierea războiului nu poate fi redusă la o formulă simplă, care presupune încetarea focului, concesii teritoriale sau un schimb reciproc de teritorii.

Koșel amintește că, potrivit informațiilor publicate anterior de instituții media internaționale importante, unele dintre propunerile discutate anul trecut privind concesiile teritoriale includeau și retragerea trupelor ruse din anumite zone ale regiunilor Harkov și Sumî.

De asemenea, trebuie luată în calcul prezența forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, precum și problema controlului asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă.

În presa occidentală a fost discutată inclusiv posibilitatea unui mecanism de administrare comună a centralei de către Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Prin urmare, concesiile teritoriale nu pot fi prezentate drept o simplă retragere a armatei ucrainene din anumite zone, într-un mod considerat umilitor de Kiev. În realitate, este vorba despre identificarea unui compromis extrem de complicat, susține expertul.

„Când Kushner vorbește despre problema concesiilor teritoriale, abordarea sa nu este tocmai corectă. Este evident că nu a reușit să înțeleagă pe deplin acest sistem complex, care presupune retragerea reciprocă a trupelor, stabilirea liniei de demarcație și monitorizarea acesteia”, a explicat Koșel.

El a ridicat mai multe întrebări la care, în prezent, nu există răspunsuri clare: cine ar supraveghea respectarea acordului? Militarii americani? Misiunile ONU? Statele europene? Potrivit expertului, niciuna dintre aceste variante nu pare să aibă, deocamdată, susținerea necesară.

O altă problemă este retragerea forțelor armate din zonele de frontieră ale Rusiei și Belarusului. Nu este clar dacă trupele ruse și belaruse ar urma să rămână desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina.

„În realitate, vorbim despre sute, dacă nu chiar mii de probleme diferite. Negocierile nu pot fi reduse la o formulă politică simplă”, a subliniat Koșel.

Expertul atrage atenția și asupra unei alte dimensiuni a negocierilor, pe care politicienii occidentali o abordează cu reținere: cererile Moscovei privind concesiile politice și umanitare din partea Kievului.

Acestea ar viza statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene asociate Patriarhiei Moscovei, menținerea partidelor proruse și politicile lingvistice. În opinia expertului, Kremlinul încearcă astfel să își păstreze influența asupra vieții politice interne a Ucrainei.

Prin urmare, formula de pace promovată de Statele Unite este mult mai complexă decât lasă să se înțeleagă declarațiile lui Kushner. Acestea ar reprezenta mai degrabă poziții punctuale, menite să transmită mesaje aliaților și să exercite presiuni politice și informaționale, decât pași concreți către un compromis.

Presiunile asupra partenerilor europeni ar putea viza inclusiv obținerea unor concesii în domeniul comercial, consideră Koșel.

Administrația Trump încearcă să atragă Kremlinul cu promisiuni și elogii. De ce se grăbește Washingtonul

Declarațiile laudative ale lui Jared Kushner la adresa lui Vladimir Putin ridică întrebări despre natura abordării diplomatice americane: este vorba despre o strategie de curtoazie sau despre o acceptare a perspectivei Kremlinului asupra războiului?

Expertul în relații internaționale Oleksandr Kraiev consideră că administrația Trump creează o imitație a diplomației, înlocuind negocierile instituționale cu relațiile personale dintre lideri.

„Nu a funcționat tentativa de a-i convinge pe europeni să cumpere din nou gaz rusesc. Nu a funcționat nici acordul privind motorina și, în esență, nici încercarea de a cumpăra disponibilitatea Moscovei pentru negocieri serioase. Acum s-a ales această cale, care confirmă, din păcate, impresiile anterioare privind amatorismul, lipsa de profesionalism și caracterul aproape de sabotaj al diplomației promovate în prezent de administrația Trump”, a declarat Kraiev pentru Focus.

Expertul consideră că atunci când Kushner atribuie blocajul negocierilor problemei teritoriale și sugerează că responsabilitatea aparține Ucrainei și Europei, transmite un mesaj favorabil Moscovei.

În opinia sa, această abordare face parte dintr-o nouă etapă a diplomației lui Trump, pe care administrația americană încearcă să o accelereze înainte ca noua componență a Congresului să își preia atribuțiile, în ianuarie 2027.

Kraiev susține că noul Congres ar putea bloca inițiativele președintelui american de apropiere de ceea ce acesta a numit în repetate rânduri „bunul său prieten Vladimir”.

„Trump și oamenii săi încearcă să transmită Rusiei, într-un mod mai mult sau mai puțin direct, că mai există aproximativ o lună pentru a semna măcar un acord. Problema este că oficialii americani continuă să creadă că Rusia își dorește cu adevărat un astfel de acord. Pentru noi este însă evident că rușii doar trag de timp și îi atrag pe americani într-o discuție inutilă, în negocieri despre negocieri”, a afirmat expertul.

Washingtonul continuă să ceară concesii de la Kiev, fără să clarifice ce urmează după un eventual acord

Jared Kushner este convins că Vladimir Putin își dorește cu adevărat încheierea unui acord de pace. El a precizat însă că Rusia nu ar fi interesată de un armistițiu imediat, fără un acord mai amplu.

Coreea de Nord ar fi suspendat ajutorul militar pentru Rusia. Kim Jong-un a oprit personal livrările de rachete: ce l-a nemulțumit

Directorul Centrului de Studii Internaționale și conferențiar la Facultatea de Relații Internaționale a Universității Naționale din Odesa, Volodimir Dubovik, consideră că această interpretare este superficială și insuficient argumentată.

În opinia sa, declarațiile lui Kushner reflectă o înțelegere limitată a conflictului și o preluare a perspectivei ruse asupra războiului.

Putin îi spune emisarului american că își dorește pacea, iar acesta pare să considere afirmația suficientă, susține expertul.

Dubovik consideră că Kushner transmite aceeași poziție generală ca Donald Trump și că își coordonează cu președintele american principalele mesaje, fără să intre neapărat în detaliile fiecărei chestiuni.

Totuși, Trump i-ar fi oferit ginerelui său o anumită libertate de acțiune în privința unor aspecte tactice ale negocierilor.

„Kushner s-a implicat mai mult în acest proces și a ajuns să înțeleagă mai bine contextul și pozițiile părților. Demonstrează energie și implicare. Witkoff, în schimb, pare să fi obosit de această diplomație navetă, de întâlniri și deplasări”, a explicat Dubovik.

În ceea ce privește mesajul pe care Ucraina ar trebui să îl desprindă din declarațiile emisarului american, expertul consideră că situația nu va deveni mai ușoară.

Poziția Washingtonului nu s-a schimbat semnificativ: Ucraina trebuie să facă concesii și să accepte cererile inițiale ale Moscovei, iar abia ulterior ar urma să se vadă ce se poate obține în continuare.

„În acest moment, partea americană nu este preocupată în mod deosebit de ceea ce se va întâmpla după aceea sau dacă procesul de pace va continua. Pentru administrația Trump ar fi suficient să obțină orice acord sau măcar o declarație de intenție privind încheierea acestuia. Echipa președintelui ar putea prezenta rezultatul drept o mare victorie. Ce se va întâmpla ulterior pare să o intereseze mult mai puțin”, a declarat Dubovik.

Expertul a adăugat că interviul lui Kushner nu conține elemente cu adevărat noi, iar Ucraina ar trebui să evite reacțiile pripite și să își păstreze prudența.

Potrivit acestuia, după 3 ianuarie va exista o imagine mai clară asupra noului climat politic din Statele Unite, în urma schimbărilor din Congres determinate de rezultatele alegerilor recente.

Volodimir Zelenski a declarat că Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarii speciali ai lui Donald Trump, ar insista ca un acord de pace să fie semnat cât mai repede, avansând ca termen-limită sfârșitul lunii ianuarie 2027. Președintele ucrainean a subliniat însă că, deocamdată, nu există semne concrete că Rusia ar fi pregătită să accepte încetarea focului.

La 22 noiembrie, Kushner a anunțat că urmează noi întâlniri între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei, Europei și Rusiei. Principalul subiect al discuțiilor ar urma să fie viitoarea arhitectură de securitate. Negocierile sunt programate să continue în următoarele săptămâni, atât prin întâlniri private, cât și prin discuții multilaterale.