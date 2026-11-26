Premierul Luca Niculescu e perceput ca un politician neconflictual, însă la o lună de la instalarea în funcție șeful guvernului a bifat primul moment tensionat. Luca Niculescu s-a răfuit cu unul dintre miniștrii din cabinetul său, susțin surse politice pentru Adevărul. Martor a fost vicepremierul Marian Neacșu.

PSD îl consideră pe Alexandru Nazare drept omul lui Ilie Bolojan Foto: gov.ro

Premierul Luca Niculescu a avut o dispută verbală cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, pe tema situației bugetare. Guvernul trebuie să vină cu proiectul de buget în Parlament la mijlocul lunii decembrie, iar premierul Luca Niculescu și miniștrii PSD își doresc mai multe măsuri de relansare economică, printre care și o majorare a pensiilor cu un procent de cel puțin 7,3%. Însă ministrul de Finanțe a invocat în toate discuțiile lipsa banilor, susțin surse citate.

Astfel, premierul Luca Niculescu i-a reproșat că, de fapt, nu încearcă să găsească soluții pentru bugetul de stat pe 2027. În discuția tensionată ar fi intervenit și vicepremierul Marian Neacșu, care i-a luat partea premierului Niculescu. De altfel, cei doi au o relație foarte apropiată. Luca Niculescu se consultă înainte de orice decizie cu Marian Neacșu.

Liderii PSD îl consideră pe Alexandru Nazare drept omul lui Ilie Bolojan în guvern, susțin surse politice din conducerea social-democrată. Nazare s-a contrat de mai multe ori cu miniștrii PSD si la rectificarea bugetară de luna aceasta. De fiecare data când un ministru solicita bani în plus, Nazare răspundea scurt: “N-am!”.

Bugetul pe 2027, între cererile de majorări și limitele de cheltuieli

Într-un mesaj publicat pe 25 noiembrie, Alexandru Nazare a susținut că bugetul pentru 2027 nu trebuie să includă noi cheltuieli permanente fără surse permanente de finanțare. Ministrul Finanțelor a indicat, între priorități, investițiile publice și îmbunătățirea colectării veniturilor.

Avertismentul vine după ce Comisia Europeană a identificat un risc de depășire a traiectoriei anuale de cheltuieli nete în 2027, cu o abatere estimată la peste 0,3% din PIB. Procedura de deficit excesiv rămâne în suspensie, nu este închisă, iar următoarea evaluare este prevăzută pentru primăvara anului 2027.

În privința pensiilor, Adevărul relata pe 23 noiembrie că discuțiile pentru 2027 vizează o indexare de 7,3%, după înghețările din 2025 și 2026. Potrivit aceleiași relatări, premierul Luca Niculescu garantase creșterea, nu și procentul acesteia. Majorarea se afla, așadar, în discuție, fără ca nivelul de 7,3% să fie prezentat drept o decizie definitivă.