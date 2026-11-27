O cercetătoare în domeniul controlului armamentelor, care a participat la negocierile organizate de ONU la Geneva privind reglementarea armelor autonome, a povestit cum s-au desfășurat discuțiile și de ce s-au încheiat fără un acord pentru adoptarea unor reguli obligatorii. Statele participante au decis să continue negocierile până în 2028, deși astfel de tehnologii sunt deja folosite în conflicte armate, avertizează specialista.

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Alžběta Dvořáková, cercetătoare în domeniul controlului armamentelor, a participat săptămâna trecută la discuțiile privind armele autonome letale, cunoscute și sub numele de „roboți ucigași”. La întoarcerea de la Geneva, aceasta a mărturisit că nu a mai părăsit niciodată o sală de negocieri a ONU atât de furioasă și de dezamăgită.

Ce a relatat cercetătoarea despre negocierile de la Geneva

Într-o serie de postări pe contul său de Instagram, Alžběta Dvořáková a explicat ce s-a întâmplat la conferință, de ce negocierile au ajuns într-un impas și ce urmează să se întâmple în următorii doi ani.

„Numele meu este Alžběta și sunt cercetătoare în domeniul controlului armamentelor. Săptămâna trecută, am asistat la negocierile privind roboții ucigași la ONU, în Geneva. Nu am părăsit niciodată o sală de negocieri ONU simțindu-mă atât de furioasă și devastată”, a scris aceasta.

Potrivit cercetătoarei, statele participante s-au reunit pentru cea de-a Șaptea Conferință de Revizuire a Convenției privind anumite arme convenționale (CCW), un cadru internațional în care se discută de aproximativ 13 ani despre reglementarea armelor autonome (n .r. arme autonome letale înseamnă drone, tancuri, submarine sau sisteme de apărare antiaeriană şi antirachetă, care funcționează pe bază de algoritmi şi AI).

„Majoritatea țărilor își doresc un tratat. Dar Rusia și SUA l-au blocat. Am participat la multe întâlniri și negocieri ale ONU privind armele, dar nu am mai văzut niciodată așa ceva la această conferință”, a relatat Dvořáková.

Ea a descris și blocajele procedurale care au marcat întâlnirile. Rusia ar fi blocat agenda conferinței la numai 20 de minute de la începerea lucrărilor, luni, iar diplomații au petrecut ore întregi discutând despre proceduri.

Vineri, în ultima zi a reuniunii, delegațiile nu au reușit nici măcar să ajungă rapid la un acord privind formularea documentului care consemna lipsa unui acord.

Armele autonome sunt deja folosite în războaie Foto: Shuterstock

Cercetătoarea a povestit, cu ironie, că ședințele au fost suspendate și reluate atât de des, încât o sesiune a fost întreruptă din nou chiar în timp ce ea se afla la baie.

O altă problemă semnalată de aceasta a fost lipsa transparenței. O parte importantă a discuțiilor s-a desfășurat cu ușile închise, astfel că jurnaliștii și reprezentanții societății civile nu au putut urmări negocierile.

„Așteptam în afara sălii, în timp ce guvernele discutau viitorul acestor arme. Iar atunci când discuțiile au loc în acest fel, este mult mai greu pentru public să știe ce fac țările”, a explicat ea.

Ce au decis statele și de ce nu există garanția unui tratat până în 2028

Cele 128 de state participante s-au reunit la Geneva, în cadrul celei de-a Șaptea Conferințe de Revizuire a Convenției ONU privind anumite arme convenționale (CCW), și au convenit să continue discuțiile în 2027 și 2028, cu obiectivul de a elabora un instrument internațional privind sistemele de arme autonome letale. Nu au stabilit, însă, dacă viitorul document va avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.

Potrivit publicației POLITICO, Rusia a blocat pe parcursul săptămânii desfășurarea unor negocieri formale, iar opoziția nu a venit doar din partea Moscovei. Diplomați europeni au indicat și Statele Unite, Marea Britanie, Coreea de Sud, Japonia, Turcia și Israel printre țările care s-au opus reglementărilor obligatorii.

În ultimele ore ale conferinței, statele care susțineau adoptarea unor reguli mai ferme, printre care Irlanda, Brazilia, Belgia și Austria, și-au temperat solicitările pentru a evita încheierea reuniunii fără niciun rezultat.

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Peste 95 de state și-au exprimat susținerea pentru un tratat, potrivit coaliției Stop Killer Robots. Totuși, sistemul de decizie prin consens al convenției a permis unui număr redus de țări să împiedice adoptarea unui mandat clar pentru negocierea imediată a unui acord obligatoriu.

POLITICO a relatat că documentul final nu conține nicio mențiune explicită privind caracterul obligatoriu al viitorului instrument. Rain Liivoja, director al Asia-Pacific Institute for Law and Security, a avertizat că există chiar posibilitatea ca, la sfârșitul lui 2028, să nu existe niciun tratat.

„Aceste tehnologii sunt deja folosite în războaie. Oamenii mor”

Dincolo de blocajul diplomatic, cercetătoarea a atras atenția asupra faptului că armele autonome nu mai reprezintă doar un scenariu teoretic.

„Aceste tehnologii sunt deja folosite în războaie. Oamenii mor. Iar în interiorul ONU, ne certăm pe proceduri”, a scris ea.

Dvořáková a explicat că, în timp ce delegațiile discutau despre formulări și mecanisme diplomatice, armele continuau să fie dezvoltate și utilizate pe câmpurile de luptă.

„Tot timpul mă gândeam la oamenii afectați de aceste arme, în timp ce noi stăteam acolo, incapabili să cădem de acord nici măcar asupra lucrurilor de bază. Ruptura de realitate și disfuncționalitatea acestei conferințe au fost greu de digerat”, a povestit cercetătoarea.

Armele autonome letale sunt sisteme care, odată activate, pot identifica și ataca ținte fără să mai solicite aprobarea unui operator uman pentru fiecare acțiune. Astfel, persoana care activează arma nu mai poate ști cu certitudine cine sau ce va fi atacat și nici momentul și locul în care se va produce lovitura.

Potrivit relatărilor din timpul conferinței, asemenea tehnologii, inclusiv drone care utilizează inteligența artificială în procesul de identificare a țintelor, au fost testate sau desfășurate în conflicte precum cele din Ucraina și Gaza. Coaliția „Stop Killer Robots” avertizează că întârzierea reglementării internaționale lasă populația civilă expusă riscurilor.

Cercetătoarea a criticat și rezultatul negocierilor, în condițiile în care următorii doi ani vor fi dedicați continuării discuțiilor, fără garanția adoptării unui tratat.

„Știu că diplomația este lentă, am văzut multe întâlniri de acest gen”, a explicat ea, adăugând că se întreabă cum va fi explicat acest eșec generațiilor viitoare.

„Cum am petrecut ani de zile certându-ne pe cuvinte, în timp ce dezvoltam arme care ar putea face uciderea oamenilor mai ușoară și mai rapidă ca niciodată”, a spus aceasta.

Cine este Alžběta Dvořáková, cercetătoarea care a participat la negocierile ONU

Alžběta Dvořáková este cercetătoare la Peace Research Center Prague și doctorandă în Studii Internaționale la Universitatea Carolină din Praga. Domeniile sale de cercetare includ controlul armamentelor, dezarmarea și tehnologiile emergente.

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Într-un interviu acordat publicației britanice LBC în aprilie 2026, aceasta a povestit că interesul pentru controlul armamentelor a apărut în timpul studiilor universitare. Ulterior, a făcut stagii în cadrul Organizației Națiunilor Unite, unde a lucrat pe teme legate de dezarmare, securitatea spațiului cosmic și neproliferarea nucleară.

Cercetătoarea este interesată și de modul în care rețelele sociale pot face accesibile publicului larg subiecte care sunt, de regulă, discutate în cercuri restrânse de experți și diplomați.

„Cred sincer că informația înseamnă putere”, a declarat ea, explicând că societatea civilă are un rol important în responsabilizarea instituțiilor și că oamenii ar trebui să înțeleagă riscurile care influențează securitatea globală.

Activitatea sa a atras atenția și în cadrul NATO. Dvořáková s-a numărat printre cei 12 finaliști ai competiției Women & Girls in Science 2025, organizată de NATO Science and Technology Organization.

Participanții au fost selectați pentru a prezenta propuneri de cercetare care ar putea contribui la identificarea unor soluții pentru provocările de securitate ale Alianței.

Proiectul său s-a numit „AI-driven Arms Control Compliance & Risk Detection System” și viza utilizarea inteligenței artificiale pentru monitorizarea respectării acordurilor privind controlul armamentelor și identificarea riscurilor.

Într-o fotografie publicată de postul britanic de radio LBC, cercetătoarea apare alături de dr. Bryan Wells, fost cercetător-șef al NATO. Întâlnirea a avut loc în cadrul unui eveniment organizat de Alianță, la care Alžběta Dvořáková a participat ca finalistă a competiției «Women & Girls in Science 2025».”