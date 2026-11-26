Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, afirmă că România traversează o perioadă economică mai dificilă decât cea de acum un an şi jumătate şi îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a lăsat în urmă un deficit bugetar major, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvernul pe care l-a condus.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: GEORGE CALIN

Într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, liderul social-democrat a afirmat că indicatorii economici s-au deteriorat, deşi în ultimul an şi jumătate au fost aplicate politici menite să reducă deficitul.

„Economia României este în scădere (…) Avem cel mai mare TVA, avem cea mai mare inflaţie din Europa, avem 12 luni de scădere consecutive, dacă nu chiar mai bine, a consumului, avem zeci de mii de şomeri în plus şi pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situaţie mult mai proastă decât acum un an şi jumătate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acuzaţie privind o „gaură” de 50 de miliarde de lei

Întrebat la cât estimează deficitul lăsat de fostul executiv, liderul PSD a răspuns:

„Vorbim de o sumă de 50 de miliarde”.

Preşedintele PSD consideră că sacrificiile economice suportate de populaţie şi de mediul de afaceri nu au produs rezultatele promise.

„Am ajuns acum, la un an şi jumătate după, să vedem că suntem într-o situaţie mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an şi jumătate. Şi toată această suferinţă la care au fost supuşi, atât românii, cât şi economia ţării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a spus liderul social-democrat.

„Toate măsurile, doar din perspectivă de câştig politic”

Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că deciziile economice adoptate în timpul mandatului său au fost motivate în principal de calcule electorale.

„A luat toate măsurile doar din perspectivă de câştig politic”, a acuzat Grindeanu în aceeași emisiune