Principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite și-au exprimat dezamăgirea și nemulțumirea față de noile taxe vamale anunțate de administrația președintelui Donald Trump, dar au lăsat deschisă posibilitatea unor negocieri. China și Uniunea Europeană au avertizat că ar putea lua măsuri de retorsiune, în timp ce Japonia și Singapore au pledat pentru dialog, relatează Bloomberg.

Președintele DOnald Trump, reinstitue tarifele Foto: Profimedia

Administrația de la Washington pregătește un nou val de tarife pentru importurile din China, Uniunea Europeană și alte economii importante. Măsura vizează țările despre care oficialii americani susțin că favorizează supraproducția și afectează competitivitatea companiilor din SUA.

Singapore și Japonia au contestat acuzațiile Washingtonului, în timp ce Beijingul și Bruxelles-ul au avertizat că ar putea răspunde dacă Statele Unite depășesc limitele stabilite prin acordurile comerciale existente.

Japonia și Singapore cer reconsiderarea tarifelor

Singapore a respins concluziile administrației americane potrivit cărora politicile sale economice ar contribui la supracapacitatea industrială. Autoritățile de la Singapore intenționează să solicite Washingtonului revizuirea tarifelor anunțate, care ar putea ajunge la 20%.

Taxa ar putea fi redusă la 10% dacă Singapore încheie un acord de liber schimb cu Statele Unite sau finalizează alte negocieri care să răspundă preocupărilor administrației Trump.

Japonia a protestat, la rândul său, față de planurile Washingtonului de a introduce tarife de 15% pentru produsele sale, calificând decizia drept „regretabilă”.

„Japonia nu aplică politici sau practici care distorsionează piața și nici nu are capacități de producție excedentare”, a declarat Minoru Kihara, secretarul general al Cabinetului japonez.

China a criticat, de asemenea, inițiativa americană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a descris perspectiva unor noi taxe vamale drept un „manevru politic”.

Oficialul a făcut apel la cooperare între cele două țări pentru menținerea armistițiului comercial.

Brazilia a reacționat printr-o declarație fermă, calificând decizia unilaterală a Washingtonului drept „inacceptabilă”, în condițiile în care negocierile comerciale dintre cele două state sunt încă în desfășurare.

China și UE, vizate de noi taxe vamale

Pentru produsele chinezești, tarifele americane ar urma să ajungă la 20%, conform acordului preliminar încheiat anterior între Beijing și administrația Trump.

Totuși, un oficial american de rang înalt a declarat că nivelul ar putea crește până la 40% dacă negocierile dintre cele două țări eșuează.

În cazul Uniunii Europene, Donald Trump a anunțat tarife de 15%, în conformitate cu acordul comercial convenit cu blocul comunitar. Există însă posibilitatea ca acestea să fie majorate până la 20%.

India se confruntă cu tarife de 17%, o măsură prin care Washingtonul încearcă să determine autoritățile de la New Delhi să încheie un acord comercial.

Nivelul este mai redus decât cel anunțat pentru alte economii asiatice, precum Vietnam, Malaysia și Bangladesh. Totuși, tarifele pentru India ar putea crește la 25% dacă negocierile nu duc la un acord.

Statele Unite reprezintă cea mai mare piață de export pentru India. Reprezentanții celor două țări negociază un acord comercial încă din februarie, când au convenit asupra unui cadru general.

Discuțiile au fost însă complicate de investigațiile comerciale lansate de Washington și de noua lege americană privind sancțiunile referitoare la petrolul rusesc.

Noile taxe anunțate de administrația Trump vizează și Coreea de Sud și Elveția, doi parteneri comerciali importanți ai Statelor Unite.

Tarifele ar urma să fie de 15%, dar ar putea crește la 25% pentru Coreea de Sud și la 20% pentru Elveția.

Trump încearcă să relanseze ofensiva comercială

Noile măsuri reprezintă o încercare a administrației Trump de a relua ampla politică protecționistă prin care Washingtonul a impus tarife diferențiate unor parteneri comerciali, invocând prerogativele de urgență ale președintelui.

În februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat aceste măsuri, obligând administrația să caute alte instrumente juridice pentru reintroducerea tarifelor.

Pentru numeroase țări, noile taxe anunțate sunt apropiate de nivelurile convenite anterior cu Washingtonul, înainte de decizia instanței supreme.

Noile tarife ar urma să intre în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie, după transmiterea observațiilor scrise și organizarea unor audieri publice.

Donald Trump continuă astfel să promoveze politica sa comercială protecționistă, în pofida rezultatului nefavorabil obținut de Partidul Republican la alegerile intermediare.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat după scrutin arată că 62% dintre americani susțin eliminarea tarifelor vamale introduse de președintele SUA.