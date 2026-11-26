România este menționată, alături de Estonia și Lituania, într-un nou raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), care avertizează că serviciile secrete ruse și rețelele lor de colaboratori continuă operațiunile de sabotaj, intimidare și influență în Europa. Potrivit experților, Moscova desfășoară de mai mulți ani un „război neconvențional” împotriva statelor europene care sprijină Ucraina, iar riscul unor incidente grave rămâne ridicat.

Serviciile Secrete Federale ruse FSB Foto: www.rferl.org

Raportul publicat de IISS.org arată că Rusia continuă să desfășoare o campanie susținută de sabotaj și influență în Europa, cu scopul de a crește costurile sprijinului acordat Ucrainei și de a exploata diviziunile existente în societățile occidentale.

Potrivit documentului, serviciile de informații ruse au vizat în ultimii ani infrastructuri critice europene, inclusiv rețele de transport, energie și industrii de apărare, considerate esențiale pentru susținerea efortului de război al Ucrainei.

România, inclusă în lista statelor unde au existat atacuri sau tentative de atac

Analiștii IISS atrag atenția că, în pofida creșterii numărului de incidente, statele europene nu au stabilit încă linii roșii clare privind reacția la astfel de operațiuni.

Raportul menționează explicit România în contextul atacurilor și tentativelor de atac atribuite campaniei ruse.

„În pofida atacurilor și tentativelor de atac recente din Estonia, Lituania și România, niciun stat nu a stabilit linii roșii clare, iar principala preocupare rămâne evitarea escaladării”, se arată în document.

Autorii avertizează că această abordare ar putea face ca primul incident soldat cu victime să stabilească, sub presiune, condițiile răspunsului european.

Sabotajele cresc, deși sprijinul pentru Ucraina nu a fost redus

Concluzia principală a raportului este că strategia Moscovei nu și-a atins până acum obiectivul politic major.

„Sabotajul nu a produs încă un efect strategic”, notează autorii studiului, care subliniază că ajutorul militar pentru Ucraina continuă, iar statele europene accelerează programele de reînarmare.

Datele analizate de IISS arată că bugetele de apărare europene au crescut cu 12,6% în termeni reali în 2025, în timp ce NATO și-a extins măsurile de supraveghere în regiunea baltică și pe flancul estic.

Germania și Polonia, principalele ținte

Potrivit raportului, cele mai expuse state rămân Germania și Polonia, din cauza rolului lor esențial în transportul și distribuirea ajutorului militar către Ucraina.

„Este foarte probabil ca Germania și Polonia să rămână statele cele mai vizate”, apreciază experții.

Mai mult de jumătate dintre incidentele înregistrate între octombrie 2025 și septembrie 2026 au vizat infrastructuri critice, în special transportul și industria de apărare.

Serviciile ruse folosesc tot mai des intermediari

Autorii documentului susțin că Kremlinul stabilește obiectivele generale ale campaniei, însă operațiunile sunt executate prin rețele de intermediari și colaboratori.

„Kremlinul stabilește probabil prioritățile campaniei, lăsând serviciile de informații ruse să coordoneze operațiunile individuale”, se arată în analiză.

Raportul notează că o parte dintre persoanele recrutate pentru aceste acțiuni au devenit mai sofisticate din punct de vedere operațional și folosesc inclusiv dispozitive explozive improvizate și metode mai complexe de sabotaj.

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Europa nu reușește încă să descurajeze Moscova

Deși numeroase state europene au expulzat diplomați și ofițeri de informații ruși, au arestat persoane suspectate de colaborare și au înăsprit legislația, experții consideră că efectul de descurajare este limitat.

„Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut sabotajul mai puțin atractiv ca instrument al politicii Kremlinului”, avertizează studiul.

În opinia autorilor, Europa ar trebui să adopte o strategie comună și să transmită public ce tip de atac ar genera un răspuns coordonat al aliaților.

Raportul avertizează că riscul unui incident major rămâne real, iar o eventuală operațiune soldată cu victime sau cu întreruperea prelungită a liniilor de aprovizionare pentru Ucraina ar putea provoca tensiuni între statele europene și presiuni pentru represalii împotriva Rusiei.

Cele patru scenarii ale Rusiei împotriva Europei până în 2029, prezentate în raportul IISS

1. Un război de uzură pe întreg continentul

Rusia continuă o campanie de sabotaj, intimidare și atacuri cibernetice desfășurată în mai multe state europene. Operațiunile includ incendieri, atacuri asupra infrastructurii, interferențe cu sistemele de navigație și utilizarea dronelor.

Deși majoritatea incidentelor provoacă pagube limitate, efectul cumulat este creșterea costurilor de securitate și obligarea guvernelor europene să gestioneze permanent noi amenințări.

Sprijinul european pentru Ucraina continuă, iar campania Moscovei ar putea avea efectul contrar celui urmărit, determinând statele europene să își consolideze cooperarea.

2. Infiltrarea infrastructurii europene după o încetare a focului în Ucraina

În acest scenariu, un acord de încetare a focului este în vigoare în Ucraina de cel puțin 12 luni, la sfârșitul anului 2029.

Rusia reduce numărul atacurilor vizibile, dar continuă să recruteze agenți, să dezvolte relații comerciale și să obțină acces la infrastructura fizică și la rețelele informatice europene, pregătind posibile operațiuni viitoare.

Diminuarea atacurilor ar putea determina unele guverne europene să încerce normalizarea relațiilor cu Moscova și reducerea cheltuielilor de securitate. În realitate, reducerea vizibilității operațiunilor rusești nu înseamnă neapărat diminuarea capacității Moscovei de a acționa.

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3. Concentrarea atacurilor asupra rețelelor logistice de pe flancul estic al NATO

Rusia își concentrează operațiunile asupra rețelelor de transport, logistică și producție care leagă Germania și Polonia de flancul estic al NATO.

Sunt vizate rutele de aprovizionare care traversează Europa Centrală și statele baltice, precum și infrastructura portuară de la Marea Nordului.

Atacurile fizice și cibernetice ar putea provoca întârzieri importante în livrările militare, în condițiile în care capacitatea rutelor alternative este limitată.

Perturbările repetate ar crește costurile și riscurile pentru companiile private, care ar putea deveni reticente în a mai accepta contracte în industria de apărare.

4. Presiuni asupra infrastructurii maritime din nordul Europei

Rusia intensifică presiunile asupra infrastructurii maritime din nordul Norvegiei și din zonele de acces către Atlanticul de Nord.

Operațiunile de recunoaștere, atacurile cibernetice și incidentele cu origine incertă ar putea pune sub semnul întrebării siguranța comunicațiilor, a infrastructurii energetice și a rutelor utilizate de forțele NATO.

Obiectivul Moscovei ar fi să oblige statele aliate să își împartă resursele navale, aeriene și de supraveghere între protejarea infrastructurii civile și îndeplinirea misiunilor militare.

Presiunile rusești ar putea însă determina NATO să își consolideze prezența militară în regiune.

IISS (International Institute for Strategic Studies) este un think tank britanic specializat în securitate și apărare, considerat una dintre cele mai influente organizații de analiză strategică din lume.