Un tânăr care spune că a fost supraponderal încă din copilărie a povestit pe rețelele de socializare despre experiențele dureroase prin care a trecut din cauza greutății. După ce a fost batjocorit de o colegă și avut parte de o altă experiență neplăcută în adolescență, acesta a ajuns să creadă că ar putea rămâne singur toată viața.

Tânăr supraponderal Foto: arhivă , adevărul

Postarea a stârnit sute de reacții, iar mai mulți internauți au împărtășit propriile experiențe, de la povești despre slăbit și schimbări radicale de stil de viață până la mărturii despre relații fericite în ciuda kilogramelor în plus.

„Eu sunt mai gras de felul meu, dintotdeauna am fost așa. Când eram prin clasa a 3-a mi-a plăcut de o colegă de clasă, dar când a aflat mi-a dat bullying vreo doi ani că îmi plăcea de ea. Și eram prieteni înainte de asta. Nu cred că am avut de atunci vreo prietenie cu vreo fată”, a scris tânărul pe Reddit.

Acesta a povestit că s-a mutat, ulterior, în alt oraș, însă experiența s-a repetat.

„Eu sunt foarte resemnat să mor și singur sau fără să fi avut vreo relație, dar vreau să înțeleg chestiile mai clar; că și eu am pățit să urăsc oamenii mai grăsuți și îmi pare rău că am ajuns și eu așa”, a mărturisit acesta.

Foto: captură reddit

„Nu e o tragedie dacă ești om fain”

O femeie a povestit că, în adolescență, a avut o relație cu un băiat care cântărea aproximativ 115 kilograme, în timp ce ea avea doar 40.

„Mie îmi plăcea și fizic de el, adică mă atrăgea, mi-era drag. Era simpatic ca fire, amuzant. După mine a mai avut gagici, toate frumușele. Avea un vibe fain și pe el nu îl interesa că e gras neapărat. Nu e așa o tragedie dacă ești om fain”, a explicat aceasta.

Un alt utilizator a povestit că partenerul său are între 100 și 110 kilograme la o înălțime de 1,90 metri și că aspectul fizic nu a reprezentat niciodată un impediment în relația lor.

„Îl iubesc și mă și atrage! După mai bine de-un deceniu. Mă uit la el și mi-e drag. Erau alții mai frumoși, dar mie îmi place ăsta!”, a scris femeia.

Un bărbat care a trecut prin mai multe etape, fiind când slab, când supraponderal, a observat că greutatea nu a fost un factor decisiv în viața sa sentimentală. În opinia lui, preferințele diferă de la o persoană la alta.

„Am fost gras și eram depresiv”

O parte dintre comentatori au abordat, însă, și efectele pe care kilogramele în plus le pot avea asupra sănătății și stării psihice. Mai mulți au povestit că au trecut prin perioade dificile, dar că schimbarea stilului de viață le-a îmbunătățit considerabil calitatea vieții.

„Și eu am fost gras și eram depresiv ca dracu. De la 17 ani alerg și fac sală, nu am cuvinte să descriu ce mult mi-a schimbat asta viața în bine fizic, dar în special mental”, a scris un utilizator.

Un alt bărbat a povestit că a slăbit 15 kilograme pornind de la 180 de kilograme, iar ulterior a apelat la o intervenție chirurgicală. A ajuns la 100 de kilograme și spune că schimbarea i-a influențat inclusiv viața de familie.

„Mă simt mult mai bine, pot să intru în orice magazin să îmi cumpăr haine, am mai multă energie și chef să fac orice, nu mai sunt același leneș care nu are niciodată chef să facă orice”, a explicat acesta.

„Am 170 de kilograme și sunt căsătorit”.

Printre cele mai apreciate răspunsuri s-a numărat cel al unui bărbat care a dezvăluit că are aproximativ 170 de kilograme, la o înălțime de doi metri. Acesta i-a transmis tânărului că îi înțelege suferința și sentimentul de singurătate, dar că greutatea nu îl condamnă la o viață fără iubire.

„Eu mi-am cam rezolvat ușor, ușor problemele, îți spun asta ca să știi că problemele se pot rezolva ușor, ușor. (...) Am ajuns să am nevastă, sunt aranjat. Îi dăm înainte”, a scris acesta, într-un mesaj presărat cu umor.

Într-un alt comentariu, un utilizator a rezumat problema dintr-o perspectivă diferită.

„Singurul lucru greșit la a fi gras este că îți cresc șansele de diverse boli și complicații, pe termen lung. În rest, legat de relații, ai avut tu ghinion până acum. Atât”, a concluzionat acesta.