România a crescut în ultimele două decenii mizând pe investiții atrase de costurile reduse cu forța de muncă, însă acest model economic își atinge limitele. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că țara trebuie să treacă treptat la o economie bazată pe productivitate, cercetare și produse cu valoare adăugată mai mare. Economistul Adrian Negrescu explică, într-un interviu pentru Adevărul, ce ar trebui să schimbe statul și mediul privat pentru ca firmele românești să dezvolte propriile produse și tehnologii și să poată concura pe piețele internaționale.

România trebuie să renunțe treptat la modelul economic bazat pe forță de muncă ieftină Foto: arhivă

Timp de aproximativ două decenii, România a atras investiții străine și a devenit parte a lanțurilor de producție europene, inclusiv în industria auto și în sectorul IT. Unul dintre principalele avantaje competitive a fost costul redus al forței de muncă. Între timp, salariile au crescut, o parte importantă a populației active a plecat în străinătate, iar alte regiuni ale lumii pot oferi condiții de producție și mai ieftine. Modelul care a susținut dezvoltarea economică a României începe astfel să-și arate limitele.

„Diagnosticul e corect și nu e nou: modelul care ne-a adus aici nu ne mai poate duce mai departe. Timp de două decenii am crescut atrăgând investiții străine cu forță de muncă ieftină. A funcționat, dar avantajul acesta se termină. Salariile au crescut, mulți oameni au plecat, iar o fabrică de asamblare se mută ușor în Asia de Sud-Est sau în Africa de Nord”, explică Adrian Negrescu.

Problema nu este că România produce pentru piețele externe sau că participă la lanțurile industriale europene, ci locul pe care îl ocupă în aceste lanțuri. Într-o economie bazată în principal pe asamblare și subcontractare, o parte importantă din valoarea produselor este generată în alte țări, acolo unde se realizează proiectarea, cercetarea, dezvoltarea tehnologică și se deține proprietatea intelectuală.

Provocarea este, așadar, ca România să treacă la activități economice mai complexe, care presupun competențe specializate și pot genera venituri mai mari. Această schimbare trebuie să implice atât firmele românești, cât și investitorii străini.

România trebuie să producă lucruri pe care alții nu le fac la fel de bine

Trecerea la o economie cu valoare adăugată mai mare presupune schimbarea activităților desfășurate în sectoarele în care România are deja o prezență importantă. Nu este suficient ca țara să producă în continuare pentru companii străine, ci trebuie să dezvolte propriile competențe și produse.

„Trebuie să ne schimbăm întrebarea. Nu mai e «cât de ieftin putem produce», ci «ce putem produce pe care alții nu îl fac la fel de bine». Asta înseamnă să urcăm în lanțul valoric”, spune economistul.

Adrian Negrescu indică industria auto drept unul dintre domeniile în care România ar putea face acest pas. În loc să se limiteze la asamblarea vehiculelor, țara ar trebui să dezvolte activități de proiectare, testare, software și producție de componente pentru vehicule electrice.

În sectorul IT, schimbarea ar presupune trecerea de la subcontractarea serviciilor de programare la dezvoltarea unor produse proprii. În agricultură, România ar putea păstra o parte mai mare din valoarea producției prin procesarea materiilor prime în țară și comercializarea produselor finite, în locul exportului predominant de materie primă.

Pentru ca aceste transformări să fie posibile, sunt necesare investiții consistente în cercetare și dezvoltare. România continuă însă să aloce acestui domeniu resurse mult sub nivelul altor state europene. Potrivit lui Negrescu, cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare se situează în jurul a 0,5% din produsul intern brut, printre cele mai mici niveluri din Uniunea Europeană.

Investițiile trebuie să ajute firmele românești să crească

O altă provocare este dezvoltarea companiilor locale. Numeroase întreprinderi mici din România întâmpină dificultăți în a deveni companii mijlocii sau mari, inclusiv din cauza accesului limitat la capital, finanțare și personal calificat.

În opinia lui Negrescu, politicile publice nu ar trebui să se concentreze doar pe atragerea de noi investitori străini, ci și pe sprijinirea firmelor românești care au potențialul de a se extinde și de a intra pe piețe internaționale.

„Al doilea este să ajutăm firmele românești să crească, nu doar să supraviețuiască. Avem multe firme mici care nu ajung niciodată mijlocii, pentru că le lipsesc capitalul, accesul la finanțare și oamenii calificați”, afirmă economistul.

Statul are, la rândul său, un rol important prin modul în care direcționează investițiile publice. Acestea ar trebui să susțină domeniile care pot îmbunătăți productivitatea economiei, de la energie și transporturi la digitalizare și cercetare aplicată.

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„Primul este ca banii publici pentru investiții să meargă acolo unde cresc productivitatea: energie, transport, digitalizare și cercetare aplicată. Nu mai putem cheltui în continuare pe proiecte care arată bine la inaugurare, dar nu schimbă nimic în economie”, subliniază Negrescu.

Educația, una dintre condițiile pentru o economie mai productivă

Investițiile în fabrici, infrastructură și tehnologie nu sunt suficiente pentru a transforma economia. Dezvoltarea unor activități cu valoare adăugată mare presupune și angajați bine pregătiți, capabili să lucreze în domenii specializate și să contribuie la realizarea unor produse și servicii noi.

Din acest punct de vedere, sistemul educațional și colaborarea dintre universități și mediul privat reprezintă, în opinia economistului, două dintre problemele care limitează dezvoltarea României.

„Al treilea, poate cel mai important, este educația. Nu poți avea o economie de valoare adăugată cu o școală care pierde aproape o treime din elevi pe drum și cu o legătură slabă între universități și industrie”, afirmă Adrian Negrescu.

Pe lângă pregătirea noilor generații, România trebuie să găsească soluții pentru a păstra specialiștii pe care îi formează și pentru a-i atrage înapoi pe cei plecați în străinătate, care au acumulat experiență în economii mai dezvoltate.

„Trebuie să-i păstrăm pe cei care au rămas și să le dăm motive reale să se întoarcă celor din diaspora, care au acum experiență și competențe căpătate în economii mai avansate”, adaugă economistul.

Schimbarea modelului economic depinde de continuitatea politicilor guvernamentale

Transformarea economiei nu poate fi realizată într-un singur mandat de guvernare. Investițiile în infrastructură, cercetare și educație au nevoie de ani pentru a produce rezultate, iar schimbarea frecventă a priorităților de la un executiv la altul poate afecta proiectele pe termen lung și încrederea investitorilor.

„Tranziția aceasta durează cel puțin un deceniu, deci trece prin mai multe cicluri electorale. Cea mai mare problemă a României nu a fost lipsa strategiilor, ci faptul că fiecare guvern a luat-o de la capăt”, explică Negrescu.

Economistul consideră că strategia economică pentru perioada 2027-2035 ar trebui să beneficieze de susținere politică dincolo de mandatul unui singur guvern și să includă priorități clare și obiective măsurabile.

Pe termen scurt, Executivul trebuie să gestioneze și presiunea reducerii deficitului bugetar. Una dintre mize este ca ajustarea cheltuielilor publice să nu se facă prin tăierea investițiilor, care pot fi amânate mai ușor decât alte categorii de cheltuieli, dar care susțin dezvoltarea pe termen lung.

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„Trebuie să reducă deficitul, iar tentația este să taie investițiile, pentru că sunt cel mai ușor de tăiat. Ar fi o greșeală. Consolidarea fiscală trebuie făcută pe cheltuielile neproductive, nu pe cele care ne pregătesc economia pentru următorii zece ani”, avertizează economistul.

Miza este cu atât mai mare cu cât următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene începe în 2028, iar finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final. Alegerile privind proiectele și domeniile care vor primi finanțare în următorii ani pot influența capacitatea României de a-și susține transformarea economică.

Statul nu poate face singur tranziția

Chiar dacă guvernul stabilește direcțiile de dezvoltare și creează condițiile pentru investiții, trecerea la un model economic bazat pe productivitate depinde și de deciziile companiilor, ale băncilor și ale universităților.

Statul trebuie să asigure un cadru predictibil, cu reguli stabile, infrastructură funcțională și o fiscalitate care să le permită firmelor să își planifice investițiile pe termen lung. Fără aceste condiții, chiar și sectoarele cu potențial de dezvoltare pot întâmpina dificultăți în atragerea capitalului.

„Statul poate crea cadrul: reguli stabile, infrastructură, o administrație care funcționează și o fiscalitate predictibilă. Restul vine din investițiile firmelor”, spune Adrian Negrescu.

Economistul avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete și a unei direcții economice asumate pe termen lung, România riscă să rămână dependentă de un model care își pierde treptat avantajele. Trecerea la o economie mai productivă presupune decizii susținute în timp, atât din partea statului, cât și a mediului privat.