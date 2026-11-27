CCR a declarat neconstituțională o cale de titularizare a profesorilor, dar efectele deciziei nu sunt încă pe deplin clare. Experții în educație spun că hotărârea readuce în discuție nevoia unei reforme a angajării în învățământ, bazate pe criterii transparente și evaluarea reală a competențelor, în timp ce sindicatele avertizează că incertitudinea a creat tensiune în rândul cadrelor didactice. Miza imediată este clarificarea situației celor deja titularizați și a profesorilor angajați pe viabilitatea postului, după publicarea motivării Curții.

profesorii angajați pe perioadă determinată puteau obține un post pe perioadă nedeterminată Foto: arhivă

Judecătorii au considerat că prevederea crea o cale alternativă de acces la statutul de titular, încălcând principiul egalității în drepturi. Hotărârea readuce în discuție atât situația profesorilor care au obținut note de trecere, cât și transparența procesului de titularizare.

„Adevărul” a discutat cu expertul în educație Marian Staș și cu Gabi Bartic, specialist în domeniul educațional, despre implicațiile deciziei și posibilele soluții. De asemenea, secretarul general al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ionel Barbu, a explicat ce efecte poate avea această decizie și a subliniat, totodată, diferența între titularizarea pe calea articolului 253 și titularizarea pe viabilitatea postului, acestea fiind două soluții diferite.

De ce a declarat CCR neconstituțională procedura

Decizia vizează articolul 253 alineatul (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în forma introdusă prin OUG nr. 16/2014, aflată în vigoare la 4 aprilie 2019.

Prevederea permitea profesorilor angajați pe perioadă determinată să obțină repartizarea pe perioadă nedeterminată în școala în care lucrau dacă obținuseră cel puțin nota 7 la un concurs de titularizare din ultimii șase ani și dacă postul îndeplinea condiția de viabilitate.

CCR a constatat că mecanismul crea un tratament diferențiat: unii profesori puteau obține un contract pe perioadă nedeterminată folosind o notă dintr-un concurs anterior, în timp ce ceilalți candidați erau obligați să participe la concursul general. Judecătorii au mai criticat caracterul imprecis al condiției privind „viabilitatea postului/catedrei”.

Nu este prima dată când Curtea se pronunță asupra acestei probleme. Prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, CCR declarase neconstituțională o formă anterioară a mecanismului, iar prin Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018 constatase că modificările aduse prin OUG nr. 16/2014 păstrau, în esență, aceeași soluție legislativă.

Marian Staș consideră că hotărârea pune capăt unei tentative de ocolire a regulilor generale de titularizare.

„Eu spun în felul următor: asta este o măsură corectă, necesară, care pune ordine într-o tentativă, din punctul meu de vedere, de șmecherare politică a procesului”, afirmă expertul.

Acesta susține că modificarea legislativă din 2014 nu a rezolvat problema de fond identificată anterior de CCR, ci a păstrat mecanismul într-o altă formulare.

Profesorii care au obținut nota 7, dar nu au găsit posturi disponibile

Gabi Bartic consideră că, deși decizia Curții este justificată din perspectiva egalității de tratament, prevederea încerca să rezolve o problemă reală din sistemul de învățământ.

„Da, problema era reală. Un profesor putea să ia peste 7, să predea ani la rând în aceeași școală și să rămână cu contracte pe câte un an, pentru că în anul în care a dat concursul școala nu avea un post disponibil pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Guvernul a invocat atunci stabilitatea profesorilor calificați și continuitatea la clasă pentru elevi. Sunt două motive serioase”, explică Gabi Bartic.

Specialista atrage însă atenția că folosirea unei note obținute cu mai mulți ani în urmă ridică și o problemă de evaluare: rezultatele din sesiuni diferite nu sunt neapărat comparabile dacă dificultatea subiectelor și standardele de notare nu sunt calibrate între ani.

„Pentru a folosi însă aceeași notă de la un an la altul, trebuie să știm că pragul de 7 cere același nivel de pregătire în fiecare sesiune. Dacă nu calibrăm dificultatea probelor între ani, un 7 de acum cinci ani și un 7 de azi pot însemna lucruri diferite”, spune aceasta.

Experiența profesorilor ar trebui evaluată în cadrul unui concurs deschis

În locul repartizării automate pe baza unei note anterioare, Gabi Bartic propune ca experiența acumulată la catedră să fie luată în considerare într-o selecție în care toți candidații au aceleași șanse.

„Aș vrea ca amândoi să aibă ocazia să arate cum predau și să fie evaluați după aceleași criterii. Din traseul administrativ al fiecăruia aflăm prea puțin despre ce fel de profesor este”, afirmă Gabi Bartic.

În opinia sa, evaluarea ar trebui să urmărească rezultatele concrete obținute la clasă, capacitatea de a identifica dificultățile elevilor și metodele prin care profesorul îi ajută să progreseze.

Reforma titularizării ar trebui să înceapă cu transparența posturilor

Dincolo de această decizie, Gabi Bartic consideră că sistemul de titularizare are nevoie de o reformă mai amplă, care să includă formarea inițială, evaluarea competențelor, angajarea și evoluția profesională a profesorilor.

Una dintre propuneri este separarea certificării competențelor necesare pentru a preda de selecția pentru ocuparea unui anumit post. Aceasta din urmă ar trebui să se bazeze pe criterii publice, lecții observate și exemple din activitatea efectivă la clasă. Specialista propune și un sistem de mentorat pentru debutanți, inspirat de modelul din Anglia, precum și trepte profesionale legate de competențe și responsabilități, după modelul Estoniei.

O problemă la fel de importantă este modul în care sunt stabilite posturile scoase la concurs. Bartic consideră că toate catedrele vacante și rezervate ar trebui evidențiate într-un registru public, împreună cu justificarea rezervării și istoricul modificărilor.

„Nicio catedră vacantă n-ar trebui să poată fi ținută sub tejghea pentru cineva anume sau înghețată la cererea cuiva. Când candidații nu pot afla de ce o catedră lipsește din listă ori apare abia după concurs, conducerea școlii și inspectoratul au prea multă putere asupra accesului la acele posturi”, susține aceasta.

Specialista ridică și problema rezervării catedrelor profesorilor care devin primari sau parlamentari. În cazul mandatelor succesive, un post poate rămâne indisponibil pentru alți candidați timp de mai mulți ani.

Soluția pe care o propune este inspirată din Germania: profesorului ales într-o funcție publică să i se garanteze revenirea pe un post echivalent, fără ca școala să fie obligată să păstreze neocupată aceeași catedră pe întreaga durată a mandatului.

Ce poate face Ministerul Educației după decizia CCR

Marian Staș consideră că Ministerul Educației trebuie să identifice o procedură legală prin care să fie rezolvată situația profesorilor care au predat ani întregi fără să obțină un post pe perioadă nedeterminată. Expertul atrage atenția că soluția nu poate presupune reintroducerea unui mecanism similar celui declarat neconstituțional.

Profesor, dezvăluiri tulburătoare despre elevii care iau 7 la școală: „Plângeau și mă implorau să nu le trec nota. Spuneau că părinții lor îi bat”

Acesta propune și analizarea circumstanțelor în care a fost adoptată ordonanța din 2014, inclusiv a responsabilității decidenților politici care au introdus prevederea.

„M-a dus gândirea să vedem cine era prim-ministru, ce era ministrul Educației, care au semnat ordonanța aia”, spune Marian Staș.

În același timp, Gabi Bartic consideră că profesorii care au folosit procedura prevăzută de lege nu trebuie tratați ca și cum ar fi încălcat regulile. Aceștia au urmat o cale administrativă pusă la dispoziție chiar de stat, iar experiența lor profesională nu ar trebui ignorată.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

„S-a creat o stare de tensiune”

Decizia Curții Constituționale a României (CCR) a creat neliniște în rândul cadrelor didactice, mai ales că, imediat după anunțarea hotărârii, au apărut interpretări potrivit cărora ar putea fi afectate inclusiv cadrele didactice deja titularizate sau cele angajate pe viabilitatea postului.

Secretarul general al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ionel Barbu, atrage însă atenția că trebuie făcută o distincție între mecanismele de angajare și că, în acest moment, nu există suficiente informații pentru a trage concluzii privind toate categoriile de profesori.

„Din comunicatul dat de CCR se desprinde că ar fi vorba strict de cei titularizați cu articolul 253. Nu se spune mai mult”, explică Ionel Barbu.

Reprezentantul sindical spune că a încercat să obțină informații suplimentare, inclusiv prin discuții cu juriștii federației, însă răspunsurile definitive vor putea fi formulate abia după publicarea motivării Curții Constituționale.

Ionel Barbu amintește că articolul 253 a mai fost supus controlului de constituționalitate, iar mecanismul de titularizare pe care îl reglementa a trecut prin mai multe modificări legislative. Acum, Curtea a revenit asupra formei articolului aflate în vigoare la 4 aprilie 2019 și a admis din nou excepția de neconstituționalitate.

Secretarul general al FSE „Spru Haret” subliniază că actualul cadru legislativ nu mai funcționează, de opt ani chiar, pe baza articolului 253, ci a introdus un alt mecanism, cel al angajării pe viabilitatea postului.

„În 2018 s-a modificat articolul 253. Nu mai făcea trimitere la titularizare, ci la modificarea contractului din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Până la urmă, Curtea a declarat neconstituțional articolul 253 în toate formele în care a fost completat și modificat”, explică secretarul general al FSE „Spiru Haret”.

„Titularizarea în doi pași” este un mecanism diferit

Una dintre cele mai importante precizări făcute de Ionel Barbu privește diferența dintre titularizarea în baza fostului articol 253 și angajarea pe viabilitatea postului. În cazul articolului 253, vizat de decizia CCR, profesorii puteau obține trecerea contractului de muncă de la perioadă determinată la perioadă nedeterminată dacă îndeplineau condițiile prevăzute de lege. Printre acestea se numărau obținerea unei note de minimum 7 la un concurs de titularizare din ultimii șase ani și dobândirea definitivării în învățământ, în condițiile aplicabile.

În schimb, mecanismul ulterior, reglementat prin articolul 93¹ din Legea educației naționale, a introdus posibilitatea angajării pe viabilitatea postului. Aceasta este cunoscută și drept „titularizare în doi pași”.

Ionel Barbu explică faptul că profesorii care au beneficiat de prevederile articolului 253 nu trebuia să aibă definitivatul în învățământ în momentul în care obțineau postul, ci se puteau titulariza chiar dacă erau încă debutanți. Pentru această categorie de profesori a fost prevăzut ulterior un termen de șase ani de vechime efectivă la catedră în careaveau obligația să promoveze examenul de definitivat. La calcularea acestui termen nu se luau în considerare anumite perioade în care contractul de muncă era suspendat, de exemplu concediul pentru creșterea copilului.

„Cei care s-au titularizat pe articolul 253 nu au avut condiția de a dobândi definitivatul la momentul respectiv. Și nu mai era condiția ca postul să aibă viabilitate de patru ani. În situația în care postul, care avea o viabilitate mai mică de patru ani, se transforma într-un post cu viabilitate de patru ani, contractul de muncă al cadrului didactic se transforma din perioadă determinată în perioadă nedeterminată”, explică secretarul general al FSE „Spiru Haret”.

Această diferență este importantă deoarece decizia CCR vizează o anumită soluție legislativă, nu toate formele de angajare existente în învățământ.

Îngrijorarea profesorilor deja angajați în sistem

„Profesorii deja titularizați își pierd posturile?” - este una dintre întrebările care au generat cele mai multe apeluri către reprezentanții sindicatelor. Ionel Barbu spune că, imediat după anunțarea deciziei, a fost contactat de profesori care obținuseră statutul de titular în baza articolului 253 și care doreau să afle dacă își vor pierde posturile.

Un bărbat și-a luat o săptămână liberă ca să joace GTA 6. Soția și fiica au semnat un contract prin care se obligă să nu îl deranjeze

Răspunsul este, deocamdată, unul prudent. „Cei care au rămas titulari, care au fost titularizați pe 253, rămân titularizați, sau cel puțin asta putem bănui la ora asta, până vine motivarea. (...) În primul rând, nici legea nu retroactivează, cum bine știm, nici deciziile Curții nu sunt pentru trecut. Deciziile Curții produc efecte pentru viitor”, a explicat prof. Barbu.

O altă categorie de cadre didactice care a început să solicite explicații sindicatelor este cea a profesorilor angajați pe viabilitatea postului.

„Au început să mă sune cei care sunt în momentul de față pe viabilitatea posturilor. S-a extins discuția de la 253 la viabilitate, că nu o să mai fie această formă de încadrare”, a precizat Ionel Barbu. Comunicatul CCR nu permite o asemenea concluzie, este de părere secretarul-general al federației sindicale. „Din comunicatul dat de CCR se desprinde că ar fi vorba strict de cei titularizați cu articolul 253. Nu se spune mai mult”, a completat liderul de sindicat.

De ce se tem profesorii de pe viabilitatea postului

Dincolo de interpretarea juridică a deciziei, există și o problemă practică. Reprezentantul sindical atrage atenția asupra situațiilor în care posturile sunt menținute artificial cu viabilitate sub patru ani, deși profesorii lucrează de mult timp pe aceleași catedre.

„Problema este cu cei care au mai mult de patru ani pe același post, iar conducerile unităților de învățământ le-au dat an de an contracte pe unul, doi ani, ceea ce din punctul nostru de vedere nu este în regulă”, a mai pus Barbu.

Tocmai pentru astfel de situații, spune Ionel Barbu, federația a introdus în metodologia de mobilitate o prevedere prin care inspectoratele școlare au obligația să solicite conducerilor unităților de învățământ justificări atunci când posturile sunt menținute cu o viabilitate redusă.

Când vor deveni lucrurile mai limpezi

În acest moment, federația sindicală așteaptă motivarea Curții Constituționale pentru a putea stabili cu exactitate ce efecte produce decizia și dacă există consecințe asupra altor prevederi din metodologia de mobilitate.

Până atunci, sindicatele încearcă să obțină informații suplimentare pe toate căile disponibile.

Ionel Barbu atrage atenția că incertitudinea creată de decizia CCR nu este una minoră, având în vedere numărul cadrelor didactice care ar putea fi interesate de efectele acesteia.

„Dacă îi punem și pe unii, și pe alții (n. red. - profesorii titularizați în baza articolului 253 și cei titularizați pe viabilitatea postului), înseamnă zeci de mii. Nu e de glumă. S-a creat o stare de tensiune”, a sublinat Barbu.

Profesorii sunt îngrijorați inclusiv de ceea ce s-ar putea întâmpla la locul de muncă, în condițiile în care nu știu dacă își vor putea păstra actuala formă de încadrare sau dacă vor fi nevoiți să reia procedurile de concurs.