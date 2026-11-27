Punerea grâului la încolțit de Sfântul Andrei este unul dintre cele mai răspândite obiceiuri românești care preced sărbătorile de iarnă. Potrivit credinței populare, felul în care crește grâul până la Anul Nou arată cât de norocos va fi anul următor pentru fiecare membru al familiei.

Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie. Foto: Arhivă

Când punem grâu la încolțit de Sf. Andrei

Sfântul Apostol Andrei, considerat ocrotitorul României, este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. În 2026, sărbătoarea pică într-o zi de luni. În funcție de zonă, grâul se pune la încolțit în seara zilei de 29 noiembrie, în ajunul sărbătorii, la miezul nopții sau în cursul zilei de 30 noiembrie.

„Dacă este, însă, să respectăm întrutotul tradiţia, grâul se pune la încolţit chiar în prima oră a zilei Sfântului Andrei”, explica folcloristul Paul Buță, într-un articol publicat de „Adevărul” în noiembrie 2019.

Obiceiul are atât semnificații religioase, cât și legături cu vechile practici agricole. În creștinism, grâul simbolizează biruința vieții asupra morții, în timp ce în credința populară este asociat cu fertilitatea pământului și bunăstarea familiei.

Agronomul Pavel Mocanu explica, într-o declarație acordată anterior publicației „Adevărul”, că punerea boabelor la încolțit avea și un scop practic în calendarul agricol iudaic. Agricultorii verificau capacitatea de germinare a semințelor pentru a stabili cantitatea de grâu necesară însămânțării.

Fiecare membru al familiei are grâul lui

Potrivit tradiției, fiecare membru al familiei își pregătește propriul recipient cu grâu, inclusiv copiii. În unele gospodării se obișnuiește însă ca întreaga familie să pună boabele într-un singur vas.

Pentru a pune grâu la încolțit sunt necesare câteva boabe sănătoase de grâu, un recipient cu deschidere largă, pământ sau vată și apă.

Boabele se așază pe un strat de pământ umed și se acoperă cu puțin pământ. Dacă se folosește vată, semințele se distribuie uniform pe suprafața acesteia, după ce a fost umezită.

Recipientele se așază într-o încăpere călduroasă, de preferat pe pervazul ferestrei, unde plantele beneficiază de lumină naturală. Grâul trebuie udat periodic, fără ca apa să se acumuleze în vas.

Conform tradiției populare, persoana al cărei grâu crește cel mai des, verde și viguros va avea parte de sănătate, noroc și prosperitate în anul care urmează. În trecut, gospodarii urmăreau și dezvoltarea plantelor pentru a încerca să afle cât de bogate vor fi recoltele din anul următor.

Ce se face cu grâul încolțit de la Sf. Andrei

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei se păstrează și se îngrijește, potrivit obiceiului popular, până la Anul Nou. În noaptea de Revelion, membrii familiei compară felul în care au crescut plantele.

Grâul înalt și des este considerat un semn al belșugului, în timp ce plantele slab dezvoltate sunt asociate, în credința populară, cu un an mai puțin roditor.

În unele familii, grâul încolțit este folosit și pentru decorarea mesei de Crăciun, fiind asociat cu renașterea și începutul unui nou ciclu al vieții.

După sărbători, grâul poate fi păstrat în ghiveci sau compostat. Nu există o regulă religioasă care să stabilească ce trebuie făcut cu plantele după Anul Nou. Dezvoltarea acestora depinde, în realitate, de calitatea semințelor și de condițiile de lumină, temperatură și umiditate, nu de norocul persoanei care le-a plantat.