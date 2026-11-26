Florin Salam și alți interpreți de muzică de petrecere ar fi fost amenințați și constrânși de membrii grupării Cămătarilor să cânte în cluburile controlate de aceștia, uneori fără să fie plătiți sau pentru onorarii mult diminuate.

Florin Salam și alți interpreți de muzică de petrecere ar fi fost amenințați Foto: Arhivă

Potrivit informațiilor din referatul procurorilor, Florin Salam ar fi fost ținut sub control de Nuțu Cămătaru prin intermediul relației îndelungate de colaborare, al sprijinului financiar și al protecției pe care acesta i le-ar fi oferit anterior, dar și prin invocarea reputației sale infracționale.

Anchetatorii susțin că, din septembrie 2025 și până la 30 august 2026, interpretul ar fi fost supus în repetate rânduri unor presiuni psihice și amenințări, transmise atât direct, cât și prin intermediul altor persoane.

Într-unul dintre mesajele reproduse în referat, apare amenințarea explicită cu răpirea artistului:

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.”

Un alt mesaj surprinde modul în care i-ar fi fost impusă participarea la evenimente:

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!”.

Procurorii susțin că, în urma presiunilor, Florin Salam ar fi fost determinat să cânte la aproximativ opt evenimente organizate în București și în județul Constanța, în intervalul 12 aprilie – 30 august 2026. Artistul ar fi acceptat să presteze fără să primească bani sau în schimbul unor sume mult sub onorariile practicate în mod obișnuit.

Referatul detaliază și alte prestații pentru care interpretul nu ar fi fost remunerat, printre locațiile menționate numărându-se Money Studio din București, Clubul Kairo by The Lake din Bucov, județul Prahova, și Restaurantul Ramatuelle, tot din Prahova.

În plus, în discuțiile interceptate apar solicitări de bani din dedicațiile primite de artist. Printre sumele menționate se numără câte 1.000 de euro pentru Dani al lu’ Sile și Cezar Petcu, dar și cereri de 3.000 de euro sau solicitări repetate de 10.000 de euro.

Dispute pentru banii de avocat și o geantă Hermès

Un alt episod descris în referat privește nemulțumirea lui Sile Cămătaru, transmisă într-o discuție de Nuțu, legată de faptul că Florin Salam nu i-ar fi dat bani pentru plata avocatului.

„Să-mi dea banii de avocat, că mă p*** pe pe rasa lui. Să, tot îmi trimite de-alea, să-l iert, să alea, să alea, să-mi dea banii să plătesc avocatul!”

În același dosar apare și o solicitare privind achiziționarea unei genți Hermès pentru soția lui Florin Salam, al cărei preț ar fi fost estimat la 5.000–10.000 de euro.

Subiectul este abordat într-o conversație în care soția lui Nuțu Cămătaru îi reproșează acestuia că nu ar fi insistat suficient pentru obținerea obiectului:

„...nu te-a jecmănit nimeni, nu te-a tâlhărit nimeni că puteam să-i zic «Adu geanta și-ți dau banii într-o lună!»”.

Cum ar fi fost intimidați ceilalți maneliști

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi încercat să controleze activitatea interpreților de muzică lăutărească, împiedicându-i să accepte contracte în cluburi sau la festivaluri organizate de concurență.

Presiunile nu s-ar fi limitat la artiști, ci ar fi vizat și persoanele care le intermediau contractele. Un astfel de episod îl privește pe Luis Gabriel și pe managerul său, Czeller Ștefan. În perioada 11 martie – 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl determine pe interpret să renunțe la participarea la un festival care concura cu evenimentele organizate de grupare.

În stenograme este redată o amenințare adresată în legătură cu participarea artistului la eveniment:

„Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?”.

Referatul cuprinde și alte mesaje transmise prin intermediul lui Vladimir-Florin Șpac, prin care managerul ar fi fost avertizat că Nuțu Cămătaru nu dorește ca Luis Gabriel să semneze un contract cu festivalul Nibiru.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”

Într-o altă discuție, Șpac îi reproșează managerului că nu ar fi fost sincer în privința unei plăți:

„Bă, pe mine mă minți, mă, că a dat Ștefan, mă? Zici că eu trăiesc în altă lume, zici că vorbești cu un român din ăsta care face petrecere prima oară în viața lui...”.

Anchetatorii susțin că intimidările urmăreau să îi determine pe interpreți să refuze colaborările din afara circuitului de evenimente controlat de membrii grupării.

Un apropiat al fraților Cămătaru ar fi fost infiltrat în formația lui Salam

Un rol important în supravegherea interpretului l-ar fi avut Radu-Giovani Tuțu, despre care procurorii susțin că s-ar fi infiltrat în formația lui Florin Salam sub pretextul că îi asigură securitatea.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi transmis către Nuțu și Sile Cămătaru informații despre programul artistului, locurile în care se afla, evenimentele la care urma să participe și sumele pe care le încasa. Totodată, ar fi transmis solicitările celor doi și ar fi contribuit la exercitarea presiunilor asupra interpretului.

Într-o conversație interceptată, Tuțu i-ar fi sugerat lui Nuțu Cămătaru să îl intimideze pe artist:

„E o zdreanță, tată, ce să zic, tre să-l iei puțin în primire să țipi și tu puțin pe el, să-i spui «Băi, dă-te-n ............., (n.l. neinteligibil) de prostu dracu, dacă vezi că eu te respect, sunt băiat bun cu tine, tu ce faci?»”.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi avut inclusiv rolul de a pune în aplicare constrângerile transmise de liderul grupării. Într-o altă discuție, referitoare la un eveniment din 12 aprilie 2026, apare următoarea afirmație:

„Că mi-a zis de Salam ăsta «vezi la 10 să-l bagi pe scenă că-l ia dracu, a zis la urmă ți-l țin pe acolo o oră să nu mai intre după aia»”.

Sile Cămătaru ar fi cerut și banii câștigați de artist din alte concerte

Referatul descrie și implicarea lui Sile Cămătaru în presiunile exercitate asupra lui Florin Salam. Potrivit procurorilor, Balint Vasile, cunoscut drept Sile Cămătaru, l-ar fi constrâns moral pe interpret să participe la anumite evenimente și, în unele situații, să îi remită inclusiv banii obținuți din alte concerte.

Presiunile s-ar fi manifestat și prin apeluri telefonice repetate, inclusiv către persoane din anturajul artistului. Într-o conversație, este redată nemulțumirea unei persoane apropiate de grupare față de insistențele lui Sile Cămătaru:

„Ce dracu caută la omul ăsta, că l-a disperat și omul ăsta cu telefoanele, încontinuu, o să-i zic eu lui tata Nuțu. N-am văzut așa în viața mea!”

O altă replică surprinsă în interceptări ilustrează presiunile exercitate asupra interpretului:

„Eu te scap de Nuțu, dar de mine cine te scapă?”.

Maneliștii ar fi acceptat onorarii de 5.000 de euro pentru că „e vorba de Nuțu”

Anchetatorii descriu și situații în care artiștii ar fi primit sume mult mai mici decât cele solicitate în mod obișnuit pentru concerte.

Un exemplu este un eveniment din 29 iulie 2026, organizat într-un club controlat de grupare, pentru care Florin Salam ar fi urmat să primească 5.000 de euro. Într-o conversație din 10 august, Vladimir-Florin Șpac ar fi explicat că interpreții acceptau astfel de onorarii reduse deoarece „e vorba de Nuțu”.

Procurorii susțin că diferența dintre sumele încasate și onorariile obișnuite ar fi fost rezultatul constrângerilor exercitate asupra artiștilor.

Tzancă Uraganu, amenințat dacă merge la festivalul Nibiru

Referatul conține și amenințări directe la adresa lui Tzancă Uraganu, atribuite lui Nuțu Cămătaru. Acesta ar fi încercat să îl împiedice pe interpret să participe la festivalul Nibiru, amenințându-l cu acte de violență.

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Într-una dintre discuțiile interceptate, Nuțu Cămătaru ar fi afirmat:

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri, băga-mi-aș p***-n familia ta și-n copiii tăi... îți sparg urechile-n două de te las surd”.

Într-un alt mesaj, amenințarea este formulată direct:

„Bă fii atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg”.

Pe lângă amenințări, participarea artistului la festival ar fi fost folosită ca pretext pentru condiționarea unor prestații gratuite în cluburile din Costinești controlate de grupare.

„Băi vrei să te duci acolo mă pe 12?... și aicea când mai vi mă? Aicea vezi să vi gratis”.

Într-o altă discuție apare și reproșul legat de prestațiile anterioare ale interpretului:

„Să vii gratis aicea când deja m-ai, ai delapidat tot, ai avut 14 persoane când ai cântat de două ori.”

Referatul menționează și că Nuțu Cămătaru îi vânduse anterior lui Tzancă Uraganu un imobil situat în Sectorul 5 al Capitalei.

Nuțu Cămătaru ar fi amenințat că îl bate pe Bogdan de la Ploiești

Un alt episod descris în referat îl vizează pe Aldea Bogdan, cunoscut drept Bogdan de la Ploiești. Artistul ar fi încercat să intermedieze contracte de exclusivitate și pentru alți interpreți, demers care ar fi intrat în conflict cu interesele grupării.

Nemulțumit de această situație, Nuțu Cămătaru ar fi vorbit despre intenția de a-l agresa.

„Fii atent! Am niște discuții cu unu de la mare, care, cântă ei acolo, de el a zis că are exclusivitate acolo, că-l plătește ăla! Eu nu vreau să, eu nu vreau să-l bat! Că, cât de curând, el e și un pic tare-n gură, suferă de el, și-l bat cât de curând.”

În aceeași discuție apare și o referire la intenția lui Bogdan de la Ploiești de a aduce mai mulți interpreți la evenimente:

„Domne, de la anu, am vorbit cu Bogdan, îmi aduce el toți lăutarii aicea!”

Reacția atribuită lui Nuțu Cămătaru a fost:

„El să-și vadă de treaba lui, ai înțeles?”

Costel Biju ar fi fost amenințat, iar Franco și Alex Botea ar fi fost presați să renunțe la un festival

Și interpretul Costel Biju apare în referatul procurorilor. Într-un episod din 26 iunie 2026, Vladimir-Florin Șpac ar fi amenințat o persoană care intermedia prestațiile artistului, încercând să o determine să nu mai faciliteze participarea acestuia la un eveniment organizat la Târgu Mureș.

Amenințarea reprodusă în document este:

„Chiar vrei să mă păgubești de niște răngi pe… pe spinare?”

Un alt episod, din 9 august 2026, îi privește pe Costică Ștefan, cunoscut drept Franco, și Ene Alexandru-Ilie, cunoscut drept Alex Botea. Procurorii susțin că Șpac ar fi încercat să îi determine să renunțe la un contract pentru un festival programat pe 15 august și să cânte, în schimb, într-un club din Costinești controlat de grupare.

În referat apar și alte amenințări:

„Mă duc să mă văd cu ... ăsta, cred că îl sparg cu bătaia!”

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră.”

În cazul lui Costel Biju, anchetatorii mai susțin că interpretul și formația sa ar fi fost determinați să cânte fără să fie plătiți la un eveniment organizat pe 6 iunie 2026, într-un club din Craiova, de un personaj cunoscut drept Manu Bombardieru.

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În stenograme apar referiri la plata artistului: „500” de euro, „I-a dat să-și ia un parfum că l-a pus la o discotecă când suntem pe la Craiova pe-acolo”, „Nu-i dă leafă!”.

Tzancă Uraganu și Florin Salam s-au plâns public de insistențele organizatorilor

Procurorii au analizat și înregistrări publicate de cei doi interpreți pe TikTok, în care aceștia vorbeau despre dificultățile întâmpinate în gestionarea contractelor și despre insistențele persoanelor care încercau să le obțină participarea la evenimente.

La 13 octombrie 2026, Tzancă Uraganu anunța că nu mai dorește să accepte alte evenimente în acel an și le cerea organizatorilor să nu mai încerce să obțină colaborări prin intermediul rudelor sau al cunoștințelor.

Artistul afirma:

„… nu suntem traficanți de carne vie, ca să ne înțelegem, da?! Fiți corecți…”.

La rândul său, Florin Salam publicase, pe 19 august 2026, un mesaj în care anunța că nu mai poate accepta alte contracte pentru restul anului, din cauza programului deja încărcat.

„Să mă înțelegeți că anul ăsta nu mai avem cum să luăm nimic! Să vă trăiască copiii!”.

Artistul explica faptul că numărul mare de concerte îl împiedica uneori să ajungă la timp la evenimente și le cerea celor care îl solicitau să îi respecte decizia de a nu mai accepta alte prestații.

Anchetatorii au inclus aceste înregistrări în analiza privind activitatea persoanelor care intermediază concertele artiștilor și obțin foloase patrimoniale din această activitate.

Nouă persoane reținute în dosarul Cămătarilor

Frații Nuțu și Sile Cămătaru se numără printre cele nouă persoane reținute de procurorii DIICOT după cele 45 de percheziții desfășurate pe 25 noiembrie în București și în alte șase județe.

Pe lista celor reținuți se află și doi fii ai lui Sile Cămătaru, doi gineri ai lui Nuțu Cămătaru, precum și Vladimir-Florin Șpac și Radu Giovani Țuțu.

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută echivalenți cu aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse sub sechestru trei autoturisme de lux.

Pentru cele nouă persoane reținute, procurorii au solicitat arestarea preventivă, propunerea fiind înaintată Tribunalului București pe 26 noiembrie.