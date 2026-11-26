Osman Pașa „Leul Plevnei”, unul dintre cei mai viteji și importanți comandanți otomani s-a predat în mâinile armatei române pe 28 noiembrie 1877. Momentul predării sabiei de comandant unui ofițer român a devenit un simbol puternic pentru români, învăluit în mitologie și povești de război.

Feldmareșalul turc Osman Pașa predând sabia Foto: imagine creata cu AI

Războiul ruso-turc din 1877-1878, cunoscut în istoriografia românească drept „Războiul de Independență”, a reprezentat una dintre cele mai importante și, totodată, glorioase pagini din istoria noastră națională.

Atât prin importanța acestuia pentru nașterea statului român independent, dar și prin faima dobândită de armatele românești pe frontul din Balcani, o faimă care s-a răspândit, cu ajutorul reporterilor de război, în toată Europa. Dincolo de evenimentele istorice în sine, de statistici, tratate și documente, Războiul de Independență a fost încărcat cu o mitologie aparte.

Poveștile eroilor au fost spuse cu lux de amănunte, au fost inventate personaje, episoade încărcate de dramatism. Literatura română s-a îmbogățit cu numeroase opere dedicate acestui război, mai mult sau mai puțin romanțate. Unul dintre cele mai impresionante și, totodată, simbolice momente ale Războiului de Independență a fost capitularea Plevnei și predarea sabiei de comandant a lui Osman Pașa, feldmareșalul otoman, în mâinile colonelului Mihail Cristodulo Cerchez, cel care comanda Divizia a II-a de Infanterie română, prima unitate militară care a intrat în faimoasa redută turcească. Momentul a căpătat rapid o simbolistică aparte și a devenit rapid unul dintre cele mai romanțate episoade din timpul Războiului de Independență. Ulterior, povestea sabiei predată de Osman Pașa, o adevărată bijuterie militară cu încrustații din aur, a devenit o adevărată controversă.

Plevna, fortăreața de lemn și pământ în care s-a împotmolit armata țarului

Fără a insista asupra motivului declanșării Războiului ruso-turc din 1877-1878, dar și a desfășurării acestuia, bine cunoscute de altfel încă din manualele de istorie, putem preciza, în schimb, faptul că acest conflict a fost decis de o singură fortificație. Sau, mai precis, soarta războiului a depins de cucerirea sau rezistența unui mare fort otoman. Era vorba despre Plevna, un sistem defensiv organizat de Imperiul Otoman în localitatea Pleven de astăzi, în nordul Bulgariei.

La acea vreme, Bulgaria era încă provincie otomană, iar răscoala populației civile și, mai ales, intervenția criminală a bașibuzucilor, trupele neregulate otomane care au comis atrocități, a reprezentat pretextul perfect pentru ruși de a declara război turcilor. Ei bine, armata rusă care trecuse Dunărea, traversând România, mult prea încrezătoare și refuzând ajutorul românesc, s-a împotmolit rapid în fața Plevnei. La Plevna nu era o singură fortificație, ci un complex defensiv bine realizat.

Acesta era compus dintr-o centură de redute și tranșee în jurul orașului, dintre care cele mai importante erau Grivița I și Grivița II. Cel mai grav pentru atacatori era faptul că Grivița II era ascunsă privirilor. Adică cei care asaltau credeau că au de-a face cu o singură redută. În realitate, odată ce ajungeau la Grivița I, dădeau și de Grivița II și intrau într-un foc încrucișat care putea da naștere foarte rapid unui măcel în toată regula.

Structurile defensive și redutele de la Plevna au fost realizate din pământ bătătorit, lemn, nuiele împletite (gabioane și fascine) și piatră locală, fiind fortificații de campanie improvizate, dar extrem de rezistente la focul artileriei. Ele erau opera genistului Tevfik Pașa, un specialist extrem de capabil, care a gândit întreg sistemul folosind materiale ușor de găsit pe plan local, care absorbeau șocul proiectilelor. Baza redutelor, precum Grivița 1 și 2, Bucov, Opanez sau Krișin, era formată din șanțuri adânci, uneori de 3–4 metri, și parapete înalte din pământul excavat, bătătorit și acoperit cu brazde de iarbă pentru a preveni surparea și a le camufla în relief. Pentru a proteja trupele de bombardamentele prelungite, otomanii au săpat cazemate și adăposturi subterane acoperite cu straturi groase de bârne din lemn, peste care se așezau din nou straturi de pământ. Tot din lemn erau făcute platformele pentru tunuri și treptele de tragere pentru infanterie.

Reduta Grivița II Foto: Arhivele Naționale ale României

Pereții interiori ai tranșeelor și ai parapetelor erau consolidați cu gabioane (coșuri cilindrice mari din nuiele, umplute cu pământ și pietriș) și fascine (legături strânse de crengi și nuiele). Acestea împiedicau alunecarea pământului și opreau schijele. În zonele stâncoase sau calcaroase din jurul Plevnei (cum era zona Griviței), pământul a fost completat cu bolovani de calcar, iar crestele parapetelor erau întărite cu saci umpluți cu pământ sau nisip, printre care se lăsau ambrazuri (deschizături) pentru pușcași și artilerie.

În fața șanțurilor se montau copaci tăiați și așezați cu crengile ascuțite spre inamic, pari ascuțiți înfipți în pământ și, pe alocuri, primele forme de rețele din sârmă, menite să încetinească asaltul infanteriei. Plevna era apărată de aproximativ 40.000 de soldați otomani, cu peste 100 de tunuri. Cei care apărau Plevna nu erau armată de strânsură. Erau soldați otomani bine antrenați și bine echipați.

Aveau puști Martini-Henry, model 1871, de calibru 11,43 mm. Acestea erau arme cu o cadență mare de tragere și bătaie de aproximativ 400 metri. În plus, artileriștii otomani foloseau proiectile anti-infanterie cu șrapnel care făceau efectiv ravagii în rândul atacatorilor. Practic, în redutele de la Plevna, care reprezentau cheia către sudul Peninsulei Balcanice, armata țarului de aproximativ 52.000 de oameni și 300 de tunuri s-a blocat complet, suferind pierderi grele.

Osman Pașa, „Leul Plevnei”

Armatele otomane de la Plevna erau comandate de feldmareșalul otoman Osman Nuri Pașa. Acesta se născuse în 1832, în orașul turcesc Tokat și provenea dintr-o familie modestă, a unui funcționar otoman. A fost însă un tânăr inteligent, silitor și pasionat de cariera militară. A urmat cursurile Liceului Militar Kuleli, apoi a absolvit Colegiul Militar Otoman în 1852, cu gradul de locotenent. Osman a servit pentru prima dată ca ofițer de cavalerie și s-a distins în Războiul Crimeii, din 1853-1856. A dat dovadă de un curaj extraordinar și, totodată, de o pricepere deosebită în coordonarea trupelor, ceea ce i-a adus promovarea la gradul de locotenent major.

Osman Pașa Foto: wikipedia

După încheierea războiului, Osman a fost repartizat în Statul Major, iar un an mai târziu a fost avansat la gradul de căpitan, primind totodată titlul de bei. Ulterior, Osman Pașa a fost trimis în mai multe misiuni dificile, pentru a potoli răscoale în Siria, Creta și Yemen. S-a descurcat admirabil și a ajuns la gradul de general-maior, primind titlul de pașă. Era deci un comandant otoman galonat și, totodată, foarte experimentat. În anul 1877, când trupele rusești trec Dunărea și atacă Nicopole, Osman Pașa se afla la Vidin în fruntea trupelor sale, cantonat după răscoalele din Bulgaria.

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Înaltul comandament otoman i-a ordonat lui Osman Pașa să trimită 20.000 de soldați pentru întărirea apărării orașului Nicopole. În timp ce Osman se îndrepta spre Nicopole, orașul a căzut însă în mâinile rușilor, la 16 iulie 1877. Comandanții ruși, aflând de faptul că Osman se apropia, au încercat să-l intercepteze. Osman s-a retras însă rapid la Plevna, acolo unde a organizat o apărare admirabilă. Ferocitatea apărării otomane coordonată de Osman Pașa i-a adus acestuia din urmă supranumele de „Leul Plevnei”.

Junimistul de la Bârlad forțează predarea lui Osman Pașa

După o serie de atacuri dure, cu mari pierderi omenești, în care soldații români sunt remarcați pentru curajul extraordinar, reduta Grivița I cade. „Acești bieți țărani, cu mantălile și căciulile lor cu pene de curcan pe cap, dovediră că știu să moară dacă nu să învingă și că le curge în vine tot sângele vechilor daci”, preciza Kohn-Abrest (scriitor și jurnalist de origine boemă și naționalitate franceză, corespondent la Paris și Viena) în articolele sale despre războiul ruso-turc din 1877-1878. După 4 luni de asediu, prin intervențiile decisive ale armatei române, Plevna se clătina. Rămas fără provizii, încercuit din toate părțile, pe 28 noiembrie, Osman Pașa a încercat în disperare să rupă încercuirea cu trupele sale. Și-a împărțit armata în două. Unul dintre grupuri îl conducea personal.

Generalul Mihail Cristodulo Cerchez Foto: wikipedia

Fiecare trebuia să străpungă o zonă, să se întâlnească la mijloc și să forțeze ieșirea din încercuirea făcută de români și ruși. În tot acest timp, românii reușiseră să avanseze foarte mult. Planul lui Osman Pașa a eșuat, fiindcă al doilea corp de oaste nu a mai reușit să vină în ajutor. A fost anihilat de armatele române care pătrunseră prin reduta Grivița II. Au urmat momente dramatice pentru comandantul otoman. „Osman Pașa a rezistat în mijlocul celei mai teribile ploi de gloanțe. Un cal i-a fost împușcat în burtă și el însuși s-a ales cu o rană la picior(...) În îmbulzeala aceasta au căzut grenadele bateriilor românești și au agravat confuzia. Unități întregi ale armatei turcești se predară; panica era tot mai mare cu atât mai mult cu cât din pricina rănirii lui Osman Pașa se răspândise vestea de groază cum că mareșalul căzuse”, preciza Paul Lindenberg în „Regele Carol I al României”.

Cei care au reușit să străpungă liniile inamice și să ajungă la coliba în care zăcea rănit Osman Pașa au fost oamenii colonelului Mihail Cristodulo Cerchez, Divizia a II-a Infanterie. Colonelul Cerchez era născut în anul 1839, în familia medicului Nicolae Cristodulo. Mama sa era Elena Cerchez, fiica hatmanului Costache Cerchez. Cu alte cuvinte, avea sânge boieresc. Mihail Cristodulo Cerchez nu a urmat studii militare, s-a înrolat voluntar. A avansat din grad în grad până a ajuns colonel în preajma Războiului de Independență. Era un intelectual, urmând studiile Academiei Mihăilene de la Iași și a fost membru al faimoasei societăți Junimea, alături de poetul Mihai Eminescu.

Ei bine, dându-și seama de imposibilitatea continuării apărării, Osman Pașa se predă colonelului Cerchez și armatei române. „Împreună cu armata mea, mă predau în mâinile tinerei și curajoasei armate române”, i-ar fi transmis Osman Pașa lui Cerchez.

Ulterior, momentul a căpătat o semnificație aparte și a fost încărcat de o puternică simbolistică națională. Cert este că Cerchez a anunțat mai departe, iar regele Carol I, care era comandantul întregii armate româno-ruse, a venit imediat să accepte predarea lui Osman Pașa. „Un ofițer venind în goana calului îi aduce atunci principelui vestea că Osman Pașa vrea să se predea cu întreaga lui armată; comandantul turc comunicându-i acest lucru colonelului român Cerchez, care, în fruntea Regimentului 3 de linie, capturase nenumărați turci și pătrunsese până la acea colibă așezată pe malul drept al Vidinului, în care fusese adus Osman Pașa rănit”, arată Lindenberg în aceeași lucrare.

Predarea sabiei de către Osman Pașa Foto: arhiva

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Carol I s-a întâlnit cu Osman Pașa, care s-a predat în mod oficial. „Stătea într-o căruță, escortat de colonelul Polizu și de călărași. M-am apropiat călare de el, i-am dat mâna și i-am spus că i-am admirat viteaza apărare și că numele-i va străluci în paginile de istorie dedicate acestui război. În ciuda rănii de la picior, se ridică în car și îmi mulțumi. Acest om mi-a cucerit inima, are o expresie a feței nobilă și blândă și e foarte simpatic. Între timp ajunse și marele duce Nicolae (n.r. comandantul rus), ne îmbrățișarăm în fața lui Osman, cu care marele duce dădu de asemenea mâna”, scria Carol I Elisabetei de Wied de pe front.

Unde se află de fapt sabia lui Osman Pașa

Deși în unele lucrări ale contemporanilor evenimentelor sau care au trăit în preajma lor, precum jurnalistul neamț Paul Lindenberg, nu apare niciun episod cu predarea sabiei lui Osman Pașa, în mitologia dedicată Războiului de Independență, dar și în alte lucrări de specialitate românești, apare o poveste simbol a predării Plevnei. Mai precis, Osman Pașa și-ar fi predat spada în mâinile lui Mihai Cristodulo Cerchez. Povestea sună cam în felul următor. Osman Pașa a întins sabia sa de pașă colonelului român în semn de capitulare. Cerchez, la rândul său, ar fi refuzat însă sabia, spunând că cel care trebuie să primească sabia este Carol I, comandantul suprem.

Se spune apoi că și-a făcut apariția la scurt timp și generalul Ganețki, care a luat sabia și a dus-o Marelui Duce Nicolae. Totodată, se vorbea că Osman Pașa a preferat să-și ofere spada românilor ca simbol al aprecierii vitejiei lor și că i-a recunoscut ca adevărații învingători. În realitate însă, Osman Pașa nu avea simpatii aparte nici pentru români, nici pentru ruși. Pur și simplu au fost rațiuni practice. Românii au spart primii rezistența otomană, lor li s-a predat Osman Pașa. Între timp, sabia lui Osman Pașa, o piesă foarte valoroasă despre care se spunea că avea încrustații cu aur și pietre prețioase, rămâne un mister și o controversă. Există opinii care arată că, de fapt, predarea oficială a sabiei a avut loc către comandantul rus Ganețki.

Arma a ajuns la țarul Alexandru al II-lea, care i-a înapoiat-o lui Osman Pașa ca semn de respect. Cealaltă variantă, pe care deja am precizat-o, este aceea că sabia a fost oferită colonelului Cerchez, care a refuzat-o la rândul său. Se spune că sabia ar fi ajuns printr-un muzeu din Severin. Mai precis, la Muzeul Regiunii Porților de Fier, de unde ar fi fost furată prin 1992. Cert este că armata română s-a acoperit de glorie. Ea a fost prima care a reușit să străpungă liniile inamice la Plevna, asigurând victoria. Lucru recunoscut și de ruși. „Rezultatele strălucite care s-au dobândit la Plevna sunt datorate în mare parte cooperațiunei bravei armate române, precum și imboldului pe care trupele aliate îl primeau de la comandantul lor imediat, la care au admirat activitatea, curajul și devotamentul la datoria sa de oștean”, preciza Marele Duce Nicolae.