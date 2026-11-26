România are nevoie de o abordare integrată a apărării, de refacerea rezervei operaționale și de exerciții reale, nu doar de discursuri despre securitate, avertizează generalii în rezervă Virgil Bălăceanu și Ștefan Dănilă. Dincolo de echipamente și proceduri, discuția atinge un punct sensibil: scăderea populației active, neîncrederea și motivele pentru care cariera militară devine tot mai puțin atractivă pentru tineri.

România nu e suficient pregătită pentru a se apăra, avertizează experții Foto: MApN

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut la Adunarea Parlamentară de la Berlin ca statele aliate să își consolideze reziliența și să pregătească nu doar armatele, ci și populația civilă, instituțiile și companiile pentru eventualitatea unui conflict. Oficialul a avertizat că economia de război a Rusiei continuă să crească la capacitate maximă, indiferent de evoluția războiului din Ucraina, și a arătat că Alianța colaborează cu România, Bulgaria și Turcia în privința incidentelor grave din Marea Neagră.

În contrast, ministrul Apărării din România, Radu Oprea, a precizat că autoritățile nu pregătesc un anunț de mobilizare a populației, argumentând că un astfel de mesaj ar fi amplificat în mediul informațional și ar putea genera o stare de emoție greu de gestionat.

„În acest moment nu pregătim un astfel de anunț, nu cred că este cazul de a merge într-o astfel de direcție, pentru că întotdeauna, din păcate pentru noi, partea aceasta de război hibrid spre care se vorbește, un astfel de anunț va fi super amplificat, ultra amplificat și nu va face bine pentru că devine o stare de emoție pe care apoi câteodată o poți gestiona mai greu”, e răspunsul actualului ministru al Apărării.

Apărarea totală, ocolită de teama percepției publice

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, arată că marea problemă a României este evitarea unei dezbateri reale despre apărarea totală și reducerea pregătirii la strictul perimetru al forțelor militare active. Practic, miniștrii Apărării de până acum au evitat până și o dezbatere pe această temă. Însă totul pornește, consideră generalul Bălăceanu, de la doctrina apărării teritoriale.

„Noi nu vrem să abordăm, cel puțin ca dezbatere, problematica apărării totale și a doctrinei apărării teritoriale. Dincolo de nevoile de reformă și restructurarea armatei în sine. Mulți vorbesc numai de armata României, însă aș spune că războaiele actuale și ale viitorului vor fi războaie ale societății în sine. Adică a pregătirii societății respective pentru apărare. Nu vorbesc de război în interiorul societății. Oricum, în România, din păcate, le avem, pentru că societatea e foarte fragmentată. Și atunci, noi greșim. Și în mintea liderilor militari în activitate și în rezervă apar aspecte care sunt legate doar de forțele active, din când în când de partea de rezervă a Armatei României. Nici nu vorbim de celelalte tipuri de rezervă pentru instituțiile din Sistemul Național de Apărare. Iar, într-o abordare, să-i spun, integrată, holistică, a apărării la nivelul întregii societăți, incluzând toate instituțiile, incluzând mediul privat, mediul de stat și așa mai departe, nimeni nu se gândește”, susține generalul Bălăceanu.

În viziunea sa, lipsa acestei abordări integrate devine și mai vizibilă atunci când este comparată cu state care au tratat din timp pregătirea civică și reziliența. În același timp, la București, deciziile au fost blocate sau amânate inclusiv din cauza fostelor conduceri ministeriale care au ținut legea la sertar de teama reacției opiniei publice.

„Din punct de vedere al pregătirii populației, să ne gândim la ce fac finlandezii și suedezii, dar trebuie să-i menționăm și pe polonezi și pe baltici”, adaugă generalul Bălăceanu.

Această comparație regională scoate în relief blocajele interne care au întârziat cadrul legal necesar pregătirii societății. În ceea ce privește amânările din interiorul sistemului decizional, generalul Bălăceanu subliniază:

„Mai trăim și psihoza războiului când orice măsură este întârziată. Legea pregătirii populației pentru apărare, o bună perioadă de timp, a fost închisă în sertar pentru că ministrul din perioada respectivă a spus «nu promovăm o asemenea lege pentru că toți vor spune că ne pregătim pentru a intra în război din Ucraina»”, mai spune generalul Bălăceanu.

Lipsă de reacție la nivel înalt

Amânarea legii și a punerii în aplicare a prevederilor sale a mers mână în mână cu o absență vizibilă de reacție instituțională și politică. Generalul Bălăceanu atrage atenția că nerespectarea termenelor legale pentru actele subsecvente nu a stârnit nicio reacție serioasă nici în fosta coaliție de guvernare, nici în partide, nici în comisiile parlamentare sau la nivelul instituțiilor de securitate, lăsând fără răspuns întrebări esențiale despre buget, deficit și eventuala tentație a serviciului militar obligatoriu.

Această lipsă de preocupare a partidelor și a instituțiilor statului nu rămâne fără urmări asupra modului în care sunt gestionate resursele și așteptările generațiilor tinere. Totodată, generalul Bălăceanu arată că amânarea aplicării legii bazate pe voluntariat alimentează riscul ca soluția serviciului militar obligatoriu să fie invocată pe fondul constrângerilor bugetare, ceea ce ar genera o opoziție de înțeles din partea tinerilor.

„Întrebarea firească ar fi: s-a vrut, pe de o parte, realizarea unor economii pentru reducerea deficitului bugetar și, doi, se vrea reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Pentru că ajungem și la asemenea concluzii. Care ne-ar costa și mai mult și nu știu cât de bine ar fi primite de către cei care ar trebui să îndeplinească serviciul militar obligatoriu”, consideră generalul Bălăceanu.

Un an de recuperat în rezervă și mobilizarea economică

Dincolo de pregătirea societății și de responsabilitatea politică, România are de recuperat un an întreg pierdut în refacerea rezervei operaționale. Această recuperare presupune adoptarea rapidă a actelor subsecvente și pornirea recrutării pe bază de voluntariat, alături de convocările de instruire.

„Trebuie să avem rapid ordonanța de urgență cu privire la modificarea Legii 270 și începând de anul viitor să trecem la reluarea programului de recrutare-selecție rezerviști voluntari și de aplicare a primei serii de pregătire pentru soldați gradați voluntari în termen. Și să ne pregătim pentru anul viitor primele convocări a celor din rezerva operațională cu o perioadă de până la 15 zile, concomitent cu continuarea MOBEX-urilor care sunt necesare privind verificarea evidenței militare. Fostul ministru al Apărării nu a făcut nimic din toate astea. Nu știu dacă cel de acum se va ocupa”, arată generalul Bălăceanu.

Generalul Virgil Bălăceanu avertizează că nu suntem pregătiți pentru situații de criză Foto: MApN

Refacerea rezervei nu poate fi separată însă de starea economiei și de capacitatea reală de susținere a unui efort de apărare. Totodată, generalul Bălăceanu avertizează că efortul de apărare nu poate ocoli mobilizarea economică și punerea pe picioare a capacității de susținere, întrucât o rezervă îmbătrânită și o economie nepregătită limitează drastic capacitatea de reacție.

„Nu avem ce mobiliza din punct de vedere al economiei la război și nu avem o rezervă pe care să o mobilizăm, pentru că nu putem pleca la un război într-o misiune de apărare și descurajare cu cei care participă la MOBEX. Este grav, avem on rezervă formată din persoane în vârstă care nu ar face față pe front, e clar. Oamenii au o vârstă, nu sunt deloc pregătiți, nu trebuie să ne facem iluzii. Dar trebuie să luăm măsuri urgent și să întinerim rezerva”, spune generalul Bălăceanu.

Mai multă apărare proprie și realism în fața noilor realități strategice

Nici din perspectiva generalului (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General al Armatei Române, lucrurile nu ar sta deloc bine. Generalul Dănilă aduce o evaluare directă asupra felului în care a evoluat mediul de securitate și asupra responsabilității europene pe flancul estic. Generalul Ștefan Dănilă atrage atenția că mediul de securitate s-a deteriorat și că noile repere strategice impun ca Europa și zona de est să își asume mai mult din propria apărare.

„În continuare, sunt peste patru ani de război și situația de securitate în zonă nu s-a schimbat. Din contră, este tot mai proastă. Acum, pe fondul măsurilor luate de Statele Unite și pe fondul noilor documente de planificare strategică, adică strategiei de securitate și de apărare a SUA pe 2025–2026, constatăm că Europa - și noi suntem în Europa, și suntem în zona de est, adică în zona cea mai expusă - ar trebui să-și gândească și să-și realizeze propria apărare cu mai puțin sprijin american. Vom beneficia în continuare de sprijinul strategic al Washingtonului, adică beneficiem de descurajarea nucleară și mijloacele de comunicație prin sateliți, mijloacele de informații cu care Statele Unite vor continua să sprijine Alianța și Statele Europene”, crede generalul Ștefan Dănilă.

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Ce are de recuperat Româia: efective mai puține, exerciții jenante și apărarea obiectivelor

Dincolo de formulele din spațiul public, fostul șef al Statului Major General pune accent pe realitatea efectivelor și pe calitatea instruirii și mobilizării. Generalul Ștefan Dănilă mai spune că România a pierdut teren atât prin scăderea efectivelor încadrate, cât și prin lipsa exercițiilor reale de mobilizare.

Generalul Ștefan Dănilă a condus Armata Română Foto: MApN

„Este un paradox că noi ne-am plâns că se retrag forțe americane, dar noi nu am făcut nimic să compensăm acest lucru și nu am crescut numărul de efective. Din contră, la noi mai degrabă s-a redus numărul de militari. Numărul de oameni efectiv încadrați în Ministerul Apărării Naționale activi sunt mai puțini decât la începutul conflictului. Din diferite cauze, din cauză că au ieșit la pensie, din cauză că nu s-au făcut încadrări. Efectiv sunt mai puțini oameni în armată. Ne-am plâns că nu au venit aici militari din alte state membre în NATO, dar noi nu am făcut exerciții de mobilizare efective decât exerciții... cum să le spun, pe hârtie, de operetă. Nici nu știu cum să le spun. Este jenant. Suntem niște tigri de carton”, arată generalul Ștefan Dănilă.

Această rămânere în urmă se vede și în modul în care au fost gestionate tranzițiile tehnologice din trecut, precum și în felul în care trebuie calibrată astăzi apărarea împotriva amenințărilor aeriene și a dronelor. În privința etapelor de modernizare și a modului în care sunt protejate obiectivele în fața incursiunilor de drone, generalul Ștefan Dănilă subliniază întârzierile din trecut și nevoia de a concentra apărarea pe obiective.

Aceeași logică a realismului operațional și a protejării punctelor critice se aplică, în opinia sa, și la reacția față de dronele care pătrund în spațiul aerian. Generalul Ștefan Dănilă completează această analiză arătând diferența dintre o țintă ambițioasă formulată declarativ și o apărare eficientă a obiectivelor.

Pregătirea populației: exerciții evitate de teama „panicii”

Trecând de la cadrul strategic și regional la ceea ce se întâmplă în interiorul țării, generalul Ștefan Dănilă pune sub semnul întrebării modul în care a fost verificată până acum pregătirea pentru apărare. În ceea ce privește pregătirea populației, generalul Ștefan Dănilă critică modul superficial în care au fost organizate verificările rezerviștilor și lipsa de rigoare a acestor acțiuni.

„Nu pot să spun că am verificat gradul de pregătire a populației pentru apărare într-un exercițiu de mobilizare în care le-am trimis scrisori rezerviștilor, celor care sunt în evidența Ministerului Apărării Naționale ca putând fi chemați la mobilizare. Le-am trimis scrisori și au venit sau unii nici măcar nu au venit. I-am îmbrăcat, i-am filmat și au plecat acasă. Nu știu, mi se pare că lucrurile astea au fost tratate destul de neserios”, afirmă generalul Ștefan Dănilă.

Din perspectiva sa, evitarea exercițiilor consistente a fost justificată frecvent prin teama de reacții externe sau de emoție în rândul populației, deși un exercițiu bine pregătit presupune informare și claritate. Generalul Ștefan Dănilă mai spune că pregătirea reală a unui exercițiu presupune organizare și comunicare din timp, nu evitarea lui sub pretextul emoției publice.

„Mi se pare anormal faptul că de la nivelul conducerii politice de până de curând s-a gândit că nu este bine să facem exerciții serioase de mobilizare pentru că vom genera reacții ale vecinilor, reacții ale rușilor, reacții ale marțienilor. Deci, efectiv, nu am făcut pentru că așa s-a spus, să nu generăm sau să nu creăm panică în populație. Nu creezi panică în populație pregătind un exercițiu dacă știi, dacă ești capabil să explici despre ce e este vorba. Pentru că trebuie să li se precizeze oamenilor că sunt exerciții, că nu plecăm la război. Și să li se spună fiecare ce are de făcut. Dar se pare că nu suntem capabili să facem nici asta”, adaugă generalul Ștefan Dănilă.

Această prudență dusă la extrem creează o contradicție vizibilă între discursul despre pericolele din regiune și refuzul de a testa procedurile de reacție. Tot generalul Ștefan Dănilă arată că incoerența dintre avertismentele privind insecuritatea și lipsa exercițiilor de verificare îi lasă pe cetățeni fără repere practice.

„Aici este ciudat. Spunem pe de o parte că vine războiul lângă noi și că trebuie să ne înarmăm și trebuie să cheltuim banii, dar când să facem cele mai simple lucruri, să verificăm dacă chiar suntem în stare să răspundem unei situații de acest fel, nu facem. Că ne e jenă, că ne e teamă, că nu vrem să panicăm. Dar nu intrăm mai ușor în panică dacă nu știm ce avem de făcut?”, este de părere generalul Ștefan Dănilă.

Dincolo de proceduri și exerciții, reziliența unei societăți depinde și de reacția umană în fața crizei și de legătura cetățeanului cu comunitatea și instituțiile. Pe lângă exerciții și proceduri, generalul Ștefan Dănilă atrage atenția că statul trebuie să ia în calcul instinctul natural de conservare și să investească în educația patriotică și în motivarea oamenilor de a rămâne.

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„Nu este un lucru pe care să-l ignorăm, dar este un lucru la care trebuie să ne așteptăm. Oamenii nu pot fi învinovățiți pentru faptul că sentimentul de teamă și spiritul de conservare este mai puternic și vor să-și salveze viața. Este un lucru firesc pe care cei care sunt în instituții care răspund de Securitatea Națională, de apărare, trebuie să-l în considerare. În primul rând politicienii trebuie să aibă o educație patriotică, trebuie să-i stimuleze pe oameni, să-i facă să-și dorească să-și apere țara. Cei care au condus și conduc țara să facă ceva pentru a-i motiva pe oamenii respectivi să nu plece din țară, fiindcă am auzit că mulți români ar fugi dacă s-ar pune problema unui război”, susține generalul Ștefan Dănilă.

Când spiritul de conservare se suprapune peste neîncrederea în autorități și în capacitatea de protecție a statului, riscul plecării în masă crește și mai mult, avertizează el. Generalul Ștefan Dănilă adaugă că depășirea instinctului de retragere ține de cultivarea valorilor civice și de încrederea în instituțiile care apără cetățenii.

„Instinctul le spune oamenilor să plece, instinctul le spune să se salveze. Trebuie să depășesc nivelul instinctului și să fac la nivel spiritual, prin educație, să duc omul în zona de apărare a comunității, de apărare a locului în care a crescut, a locului în care s-a format, să-i cultiv valorile pe care statul le are pentru a-și proteja cetățenii. Oamenii fug și pentru că simt că nu-și pot apăra familiile și nu se pot baza pe autorități, probabil. Instinctul de conservare, dacă îl cumulăm cu neîncrederea în autorități și neîncrederea în posibilitățile statului român de a-i apăra, duce la un exod care va accentua nivelul de insecuritate”, mai spune generalul Ștefan Dănilă.

Demografia, deficitul de forță de muncă și neatractivitatea carierei militare

Toate aceste provocări se intersectează cu o realitate demografică tot mai apăsătoare, marcată de scăderea populației și de plecarea românilor peste hotare. O dimensiune esențială a analizei făcute de generalul Ștefan Dănilă privește demografia și felul în care diminuarea populației active afectează atât capacitatea de muncă, cât și resursa umană a României.

„România, din punctul meu de vedere, este o țară sigură. Dar, din punctul multora de vedere, nu este și pleacă. Pentru că, în felul ăsta, am rămas cu foarte puțini oameni și nu doar oameni capabili de luptă, dar am rămas cu foarte puțini oameni capabili să muncească. Din păcate. Și ăsta este un pericol foarte mare. România, deși încă e sigură, poate să devină pe zi ce trece mai nesigură pentru că nu mai sunt oameni care să muncească”, afirmă generalul Ștefan Dănilă.

Pe măsură ce deficitul de forță de muncă se adâncește, apar schimbări vizibile în viața de zi cu zi și în structura angajaților din diverse domenii. Depopularea țării și condițiile economice, coroborate cu dezinteresul arătat de toate guvernele de după 1989 pentru rezolvarea problemelor ce țin de demografie nu au făcut decât să agraveze situația. Acest fenomen are implicații directe și asupra modului în care sunt planificate eventualele mobilizări ale unor servicii esențiale, unde statutul juridic al angajaților contează. Generalul Ștefan Dănilă remarcă și faptul că din cauza scăderii populației, a prăbușirii demografice și a faptului că milioane de români sunt plecați în străinătate, tot mai puțini cetățeni vor fi apți să se implice în apărarea țării.

„Presiunea demografică și incertitudinile din sistem se resimt puternic și în atragerea și păstrarea cadrelor militare, în special a celor aflați la început de drum”, mai spune generalul. În același tablou demografic și instituțional, generalul Ștefan Dănilă explică de ce cariera militară își pierde din atractivitate în rândul tinerilor, indicând valurile de demisii timpurii, nemulțumirile legate de condiții și efectul discuțiilor despre modificările legislative privind pensiile.