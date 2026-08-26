 Cum îi convingem pe copii să mănânce mai multe legume. Specialist: „Până ajung la mazăre, nu o mai vor” | adevarul.ro
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Cum îi convingem pe copii să mănânce mai multe legume. Specialist: „Până ajung la mazăre, nu o mai vor”

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Refuzul legumelor de către cei mici este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă părinții la masă, dar specialiștii spun că presiunea și insistențele pot avea efectul opus. Expunerea repetată la alimente, servirea legumelor atunci când copilului îi este foame, prezentarea lor într-o formă atractivă și mesele luate împreună sunt câteva dintre strategiile care pot ajuta la formarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase pe termen lung.

Cum îi convingem pe copii să mănânce mai multe legume
Cum îi convingem pe copii să mănânce mai multe legume Foto: PIxabay

Copiii tind să prefere gustul dulce încă de la vârste foarte mici, iar legumele sunt adesea mai greu de acceptat. Problema nu ține însă doar de ce mănâncă cei mici la o anumită masă. Obiceiurile formate în copilărie pot avea efecte asupra sănătății, dar și asupra concentrării, comportamentului și rezultatelor școlare, potrivit BBC.

Vestea bună pentru părinți este că refuzul legumelor nu trebuie tratat ca o luptă la fiecare masă. Cercetările din ultimii ani arată că există câteva lucruri simple pe care părinții le pot face pentru ca cei mici să devină, treptat, mai deschiși la alimente pe care la început nu vor nici măcar să le încerce.

Nu renunța dacă îl refuză prima dată

Dacă un copil refuză o anumită legumă, nu înseamnă că nu o va mânca niciodată. Oferită din nou, fără să punem presiune pe el, aceasta poate deveni treptat mai familiară și mai ușor de acceptat. Primii ani sunt importanți în formarea gusturilor, iar perioada preșcolară pare să conteze în mod special.

Marion Hetherington, profesoară în cadrul Universității din Leeds, spune că până în jurul vârstei de cinci ani copiii ar trebui să aibă ocazia să încerce cât mai multe legume.

„Dacă nu începi să crești expunerea copiilor la legume până la vârsta de cinci ani, este aproape prea târziu. Știu că-i un mesaj greu de auzit, dar dacă au ratat toată această expunere, nu este imposibil ulterior, doar că devine mult mai dificil”, a declarat Hetherington pentru BBC.

Uneori, părinții trebuie să ofere același aliment de mai multe ori până când copilul ajunge să îl accepte. Potrivit studiilor, poate fi nevoie de cinci până la 15 încercări. Copiii sub un an tind să accepte mai ușor gusturile noi, în timp ce la trei-patru ani refuzul alimentelor necunoscute este mai frecvent.

Oferă-i legumele când îi este foame

Și momentul în care sunt puse legumele pe masă poate face diferența. Dacă un copil are de ales între crudități și mâncarea lui preferată, cel mai probabil va începe cu ceea ce îi place deja.

„Copiii vor mânca adesea mai întâi lucrul care le place cel mai mult. Iar până ajung la mazăre, nu o mai vor”, explică Hetherington.

De aceea, legumele pot fi oferite la începutul mesei, când copilului îi este foame și înainte să primească restul preparatelor. Studiile citate de BBC arată că prin această modalitate cresc șansele ca cei mici să le mănânce.

Nici micul dejun nu trebuie exclus. Într-un studiu realizat în 2023 în opt centre pentru copii din Marea Britanie, cei mici au mâncat legumele în peste 60% dintre situațiile în care le-au fost oferite dimineața.

Pune mai multe legume în farfurie

Nu trebuie schimbat tot meniul pentru ca un copil să mănânce mai multe legume. Uneori este suficient să crească pur și simplu cantitatea pe care o primește la masă. Legumele pot ocupa o parte mai mare din farfurie sau pot fi adăugate în mâncărurile pe care copilul le mănâncă deja, cum ar fi morcovii sau dovleceii rași într-un sos.

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Atunci când porția de fructe și legume a fost mărită cu 50%, copiii au ajuns să mănânce mai mult din acestea. De asemenea, preșcolarii par să consume mai multe legume atunci când li se oferă mai multe variante din care să aleagă.

Contează și cum arată mâncarea

Felul în care arată mâncarea îi poate face pe copii mai curioși să o încerce. Studiile arată că cei mici sunt atrași mai ales de alimentele pe care le recunosc și care le plac vizual.

Modul în care sunt puse în farfurie poate ajuta mai ales atunci când copilul primește ceva nou. De exemplu, fructele și legumele tăiate în forme de fluturi, flori sau ursuleți au fost mai ușor acceptate de copii.

Ajută și felul în care le sunt oferite legumele. Într-un studiu, preșcolarii au mâncat cu 36% mai multe atunci când alimentele din farfurie erau așezate separat.

Copiii învață și din ce văd acasă

Ce văd copiii la părinți poate conta mai mult decât explicațiile despre cât de sănătoasă este o anumită mâncare. Dacă adulții aleg frecvent gustări nesănătoase, fast-food sau sar peste micul dejun, copiii tind să preia aceleași obiceiuri.

La fel se întâmplă și în sens invers. Copiii ai căror părinți mănâncă frecvent fructe și legume ajung, la rândul lor, să le consume mai des.

Contează și mesele în familie. Studiile citate de BBC au asociat mesele luate împreună de cel puțin trei ori pe săptămână cu o alimentație mai sănătoasă și cu un risc mai mic de probleme legate de greutate.

Lasă copilul să se joace cu mâncarea

Presiunea nu îi face neapărat pe copii să mănânce mai bine. Din contră, insistențele pot face masa mai puțin plăcută, iar promisiunea unui desert în schimbul legumelor poate avea un efect nedorit: dulciurile devin recompensa, deci par și mai atrăgătoare, atrag atenția specialiștii.

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Poate ajuta însă ca cei mici să se familiarizeze cu alimentele fără obligația de a le mânca. Într-un experiment, copiii au putut să atingă, să miroasă și să se uite îndeaproape la sfeclă, năut și pak choi, fără să li se ceară să guste. Mai târziu, au fost mai dispuși să încerce alimente pe care nu le cunoșteau. Și participarea la gătit poate avea un efect asemănător.

Jozef Youssef, chef experimental care a colaborat la cercetare, spune că atmosfera în care copilul descoperă mâncarea poate face diferența.

„Există ceva minunat în transformarea experienței într-un joc și în explorarea senzorială care funcționează în cazul copiilor. Într-un mediu foarte relaxat, fără presiune, copiii sunt mult mai dispuși să se joace puțin cu mâncarea, să guste și să experimenteze lucruri diferite”, a declarat acesta pentru BBC.

Studiile arată, așadar, că refuzul unei legume nu este un motiv pentru a renunța la ea. Poate fi oferită din nou, în alte combinații sau într-o altă formă, fără ca masa să se transforme într-o negociere. Iar exemplul părinților rămâne important: copiii sunt mai dispuși să încerce alimente pe care le văd în mod obișnuit și în farfuriile adulților.

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