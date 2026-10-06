 Vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire din Oradea s-a lăsat cu sancțiuni. Stareța și duhovnicul l-au numit „președintele ales”. Reacția Episcopiei Ortodoxe | adevarul.ro
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Vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire din Oradea s-a lăsat cu sancțiuni. Stareța și duhovnicul l-au numit „președintele ales”. Reacția Episcopiei Ortodoxe

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Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost primit cu onoruri speciale, au fost sancționate luni, 5 octombrie, de Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

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Foto: Bihoreanul

Incidentul a avut loc acum o lună, pe 13 septembrie.

Cercetarea disciplinară față de stareța Mina Bădilă și preotul duhovnic Atanasie Paleu, care l-a numit „Președinte Ales” pe Georgescu, a confirmat „abateri evidente de la rânduiala bisericească” și nesocotirea unor îndrumări transmise anterior pentru prevenirea manifestărilor politice în biserici și mănăstiri, scrie Bihoreanul.

„La stabilirea măsurilor s-a ținut seama de recunoașterea abaterilor de către cei implicați, de atitudinea de pocăință manifestată în cursul cercetării, dar și de înțelegerea superficială de către cei în cauză a consecințelor majore ale gesturilor lor imprudente, pe fondul sensibil al polarizării actuale din societate”, explică Episcopia Ortodoxă a Oradiei, printr-un comunicat transmis luni.

Episcopia a impus celor sancționați restricții privind slujirea și deplasările, precum și obligația de a respecta strict regulile vieții monahale și de a evita orice manifestare care ar putea fi interpretată drept susținere politică.

Durata și limitele concrete ale sancțiunilor nu au fost precizate.

Măsurile vin după vizita lui Călin Georgescu la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde acesta ar fi fost primit în mod special, inclusiv în altar, iar Episcopia a identificat „accente evidente de asociere și promovare politică”.

„Mulțumesc oaspeților noștri dragi, care au venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu Președintele Ales, căruia îi mulțumim”, a spus atunci preotul duhovnic cu referire la Georgescu, moment urmat de urale și de acordarea de autografe de către politician.

Episcopia Bihorului amintește că parohiile și mănăstirile fuseseră avertizate anterior să nu folosească spațiile bisericești pentru promovarea sau legitimarea politică.

Fostul candidat, refuzat și de Episcopia Hușilor

În august, oficialii Bisericii din Huși au precizat că nu sunt permise întâlniri politice în lăcașe de cult.

„Episcopia Hușilor nu a primit nicio solicitare, nu a aprobat și nu va aproba niciodată organizarea niciunui eveniment sau întâlnire cu caracter politic, asociat unor persoane sau formațiuni politice, în cadrul lăcașurilor de cult din Parohia Lipovăț, ca de altfel în nicio biserică sau mănăstire din eparhie.

Biserica și întreg ansamblul parohial este un spațiu consacrat exclusiv activităților liturgice, cultural-misionare și, prin extensie, social-filantropice. Orice alt tip de întâlnire sau eveniment, care nu se înscrie în acest specific, nu poate fi organizat în interiorul ansamblului parohial”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat.

Episcopia Hușilor spune că credința și politica nu trebuie amestecate în biserică, iar filmările sau fotografiile în lăcașurile de cult sunt permise doar cu acordul Centrului Eparhial.

Episcopia precizează că nu a acordat și nu va acorda un astfel de acord în cazul respectiv.

La Iași a fost întâmpinat de un fals preot

Preotul care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț, în timpul vizitei sale în județul Iași, nu este angajat al lăcașului de cult.

Prezența sa la Dobrovăț nu înseamnă însă că vizita fostului candidat a fost una complet neanunțată.

Atât primarul localității, Cătălin Martinuș, membru PSD, cât și starețul Mănăstirii Dobrovăț, preotul Chesarie Codreanu, ar fi fost informați din timp, de persoane din anturajul lui Georgescu, despre faptul că acesta urma să ajungă la mănăstire.

Vizita lui Călin Georgescu în Iași ar fi fost însă sub așteptările organizatorilor, potrivit publizației Ziarul de Iași.

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