 De ce unii bărbați fug de mâncarea vegetariană. Legătura surprinzătoare dintre carne, masculinitate și prejudecăți | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce unii bărbați fug de mâncarea vegetariană. Legătura surprinzătoare dintre carne, masculinitate și prejudecăți

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Burgerul, friptura sau chiftelele nu sunt doar alimente. În mintea noastră, ele pot ajunge să fie asociate cu forța și masculinitatea, în timp ce variantele vegetale sunt percepute diferit chiar și atunci când arată exact la fel. Un nou studiu arată că simpla etichetă „plant-based” poate modifica felul în care oamenii evaluează un preparat, de la cât de gustos pare până la cât de confortabil s-ar simți să fie văzuți mâncându-l.

burger de pui cu ou
Ce se întâmplă când mâncarea devine parte din identitate Foto: Shutterstock

Cercetarea, publicată în „Social Psychological and Personality Science”  a pornit de la o asociere observată și în studii anterioare: carnea este legată cultural de masculinitate, iar vegetarienii și veganii, în special bărbații vegani, pot fi percepuți ca fiind mai puțin masculini.

Pentru a vedea dacă această asociere schimbă inclusiv modul în care este percepută mâncarea, cercetătorii au realizat două experimente. În primul au participat 216 studenți din Marea Britanie care consumau carne. Aceștia au privit imagini cu nouă preparate, printre care burgeri, chiftele și tacos. Fotografiile erau identice, dar preparatele erau prezentate, prin rotație, drept carne obișnuită, alternativă vegetală sau carne cultivată în laborator.

Deși imaginile nu se schimbau, mâncarea etichetată „plant-based” a fost percepută ca fiind mai puțin masculină și a primit evaluări mai slabe privind gustul anticipat, mirosul și atractivitatea.

Un al doilea experiment, realizat pe 1.182 de adulți americani care consumau carne, a obținut rezultate similare. Pe o scară de la 1 la 7, evaluarea generală a scăzut de la 5,64 pentru preparatele prezentate drept carne obișnuită la 4,74 pentru cele etichetate „plant-based”. Masculinitatea percepută a coborât, la rândul său, de la 4,40 la 3,96.

Participanții au fost și mai predispuși să spună că nu și-ar dori să fie văzuți în public mâncând preparatul atunci când acesta era prezentat drept vegetal. Efectul a fost observat atât la bărbați, cât și la femei, iar asocierea a fost mai puternică în rândul participanților cu niveluri mai ridicate de sexism ostil.

Cum a ajuns carnea un simbol al „bărbatului adevărat”

„Asocierea dintre carne și masculinitate are și o rădăcină istorică. În multe societăți tradiționale, vânătoarea a fost asociată cu rolul masculin: bărbatul pleca în afara comunității, urmărea și ucidea animalul, îl aducea acasă, iar carnea devenea simbolul hranei obținute prin forță, curaj și confruntarea cu pericolul. În timp, această imagine a vânătorului a contribuit la construirea unui anumit ideal masculin: bărbatul puternic, capabil să ucidă, să protejeze și să asigure hrana familiei. Chiar dacă societățile s-au schimbat radical, simbolurile rămân. Carnea a păstrat ceva din această încărcătură: este asociată cu forța, virilitatea, rezistența și puterea. De aceea, atunci când un bărbat spune că o masă fără carne «nu este o masă adevărată», uneori nu vorbește doar despre gust sau despre preferințe alimentare. Poate apăra, fără să fie conștient de acest lucru, o anumită imagine despre ceea ce înseamnă să fii bărbat,” declară pentru „Adevărul” psihologul Andra Matei.

La rândul său, Elena Coșbuc, terapeut nutrițional și specialist în wellness, mărturisește că trebuie făcută însă diferența între această construcție culturală și nevoile organismului.

„Cred că aici se întâlnesc două idei: o realitate nutrițională și o poveste culturală construită în jurul ei. Carnea este, în esență, o sursă foarte concentrată de proteine și aminoacizi esențiali, alături de nutrienți precum fierul, zincul și vitamina B12. Iar pentru un bărbat, care are în medie o masă corporală și o masă musculară mai mari, necesarul total de proteină este adesea mai mare”, subliniază ea.

Această nevoie nu presupune însă obligatoriu consumul de carne. „Dar de aici până la «un bărbat adevărat trebuie să mănânce carne» este un drum cultural, nu biologic. În zilele noastre, un bărbat își poate acoperi necesarul de proteine și aminoacizi și dintr-o alimentație predominant sau exclusiv vegetală, dacă aceasta este suficient de bine construită și asigură cantități adecvate de proteine de calitate și micronutrienți”, continuă aceasta.

Când eticheta schimbă gustul

Rezultatele experimentelor ridică o altă întrebare: cum poate același preparat să pară mai puțin gustos doar pentru că primește o altă etichetă?

„Eticheta contează pentru că noi nu mâncăm niciodată doar cu papilele gustative. Mâncăm și cu ceea ce știm, cu ceea ce credem și, mai ales, cu semnificația pe care o atribuim lucrului din fața noastră. Două preparate pot să arate aproape identic și să aibă un gust foarte asemănător, dar dacă unuia îi spunem «carne» și celuilalt «plant-based», experiența poate deveni diferită. Eticheta modifică așteptarea, iar așteptarea modifică percepția. Nu mai gustăm doar alimentul, ci și povestea pe care o avem despre el”, lămurește Andra Matei.

Ceri un salariu mai mare? Motivul surprinzător pentru care poți fi judecat mai dur decât colegii tăi

Psihologul arată că miza poate deveni mai vizibilă atunci când alegerea alimentară are loc în public. „«Ce mănânc?» poate deveni foarte repede «Ce spune despre mine ceea ce mănânc?» și, mai ales, «Cum mă vede celălalt dacă mă vede mâncând asta?». De aceea, pentru unii bărbați, poate exista chiar o diferență între a mânca un preparat vegetal acasă, în intimitate, și a fi văzut comandându-l la restaurant. În primul caz este vorba despre gust. În al doilea poate intra în scenă identitatea socială, privirea celuilalt și nevoia de a menține o anumită imagine despre sine.”

Ce se întâmplă când mâncarea devine parte din identitate

Alegerile alimentare se formează încă din copilărie și pot ajunge să fie legate de familie, apartenență, recompensă sau chiar de modul în care o persoană se definește.

„Un copil nu învață doar gustul unui aliment, ci învață și emoția care îl însoțește. Dacă un anumit fel de mâncare apare într-un moment de apropiere, de sărbătoare sau de iubire, el poate rămâne legat de plăcere și siguranță. Dacă este asociat cu forțarea, pedeapsa, dezgustul sau rușinea, același aliment poate deveni, mai târziu, greu de tolerat chiar și atunci când nu mai există motivul inițial”, mai spune Andra Matei.

Identitatea poate influența și cât de dispuși suntem să acceptăm informații care contrazic propriile convingeri alimentare. Elena Coșbuc povestește cazul unei persoane vegetariene care se confrunta cu oboseală persistentă.

„Când am analizat mai atent alimentația și datele sale nutrigenetice, a devenit evident că aportul de proteină merita mult mai multă atenție. Partea interesantă a fost că informația aceasta nu a fost ușor de acceptat. Nu pentru că era greu de înțeles din punct de vedere nutrițional, ci pentru că intra în conflict cu ceea ce persoana credea deja despre alimentația sănătoasă”, mărturisește specialista.

Când vegetarianismul unuia devine regula celuilalt

Problema poate căpăta o altă dimensiune într-un cuplu, unde alimentația înseamnă și cumpărături comune, gătit, ieșiri la restaurant sau mesele copiilor.

„Problema apare mai ales atunci când alegerea personală se transformă într-o cerință adresată celuilalt: «Dacă eu am înțeles că nu mai vreau să mănânc carne, ar trebui să înțelegi și tu». Din acel moment, discuția nu mai este doar despre alimentație, ci despre dreptul fiecăruia de a avea propriile alegeri”, explică Andra Matei.

„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt

Presiunea poate produce chiar reacția opusă. În psihologie, fenomenul este cunoscut drept reactanță psihologică: tendința de a încerca să ne recuperăm libertatea atunci când simțim că aceasta este amenințată.

„Paradoxul este că, în acel moment, carnea poate să nu mai fie doar carne. Ea poate deveni un mod de a spune: «Eu decid ce fac cu mine». Cu cât partenerul insistă mai mult - «nu mai mânca asta», «nu mai gătesc asta», «ar trebui să faci ca mine» - cu atât gestul de a mânca acel aliment poate căpăta o altă funcție. Nu mai este doar despre plăcere sau foame, ci despre recâștigarea controlului asupra propriei persoane”, subliniază ea.

Elena Coșbuc atrage, la rândul său, atenția asupra momentului în care schimbarea individuală se transformă într-o regulă de cuplu. „Atunci când schimbarea unuia devine regula celuilalt, apare și dificultatea: «eu am înțeles cum trebuie să mănânc, deci trebuie să mănânci și tu la fel» - chiar dacă intenția este bună, mesajul poate fi recepționat ca «alegerile tale nu sunt bune și eu trebuie să le schimb». Cred că într-un cuplu este mult mai sănătos să păstrăm curiozitatea și negocierea decât convingerea personală cu orice preț. Putem găti diferit, putem descoperi lucruri noi împreună și, în același timp, să lăsăm fiecăruia dreptul de a decide ce pune în propria farfurie”, conchide ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Primele obuziere K9 cumpărate de România au ajuns în țară. Unde vor fi fabricate următoarele unități
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
gandul.ro
image
„Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici”. Magyar, ATACAT în timpul unui meeting
mediafax.ro
image
Nicușor Stanciu: Mihai Stoica a confirmat discuțiile telefonice despre revenirea în SuperLiga. Detalii exclusiv
fanatik.ro
image
Beijingul îi face pe plac lui Trump și este de acord cu termenul „superinteligență”. Președintele SUA susține că țara sa este „cu mult înaintea Chinei”
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
digisport.ro
image
Când se pun murăturile ca să reziste toată iarna. Luna ideală pentru castraveți, gogonele și varză
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
cancan.ro
image
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
newsweek.ro
image
Spaniolii au rămas profund impresionați de SUV-ul Dacia: „Cel mai bun model din istoria brandului”
prosport.ro
image
Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente
playtech.ro
image
Meme Stoica, după Suedia 1-2: „Gică Hagi își asumă folosirea lui Ianis” — decizie controversată
fanatik.ro
image
Ofensiva secretă cu roboți a Ucrainei care ”a ucis 3.000 de militari ruși” și a dus la recupererea a 124 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat VIDEO
ziare.com
image
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
digisport.ro
image
Misterul din Japonia. Satul în care localnicii spun că se află mormântul lui Iisus
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine sunt cei doi tineri care au murit în accidentul din Petroșani. Din păcate, Rareș și Flavius aveau toată viața înainte: Doamne, de ce mi l-ai luat
romaniatv.net
image
Lună Plină în Berbec pe 26 septembrie 2026! Ce aduce fenomenul astrologic pentru zodiile de foc
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Horoscop, 27 septembrie. O zodie dă nas în nas cu trecutul, iar alta culege roadele muncii din ultimul timp
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cum slăbim toamna fără să ne înfometăm. Ce alimente de sezon ne ajută să scăpăm de kilogramele în plus
dieta shutterstock
Sport și Nutriție
De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane
sammy sander flirting 7633350 jpg
Relații
De ce nu ne ajung niciodată banii, chiar și atunci când câștigăm mai mult
Ceas de lux FOTO Shutterstock
Relații
Copilul își face temele cu ChatGPT și pare că se descurcă mai bine. Ce se întâmplă când AI nu mai este acolo
ChatGPT FOTO Shutterstock jpg
Relații
Nu te atrage la prima întâlnire? De ce merită uneori să-i mai dai o șansă
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații
Gândurile care nu ne lasă să dormim. Cum arată un somn odihnitor
trezire din somn, foto shutterstock jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Video Secretele uimitoarei șosele înghițită de Dunăre. Cum a fost clădit și cum a dispărut sub ape legendarul drum Széchenyi
Drumul Szechenyi Sursa Azopan (6) jpg
Magazin 22:45
Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat Ministerul Sănătății: „Cele mai importante lecții le-am învățat pe holurile spitalelor”. Alexandru Rogobete: „Interesul poartă fesul?
oana gheorghiu FB oana Gheorghiu jpg
Politică 22:24
Analiză Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Panouri fotovoltaice balcon shutterstock 2427625099 jpg
Economie 22:18
Traficantul Ilie Gherlan, zis „Colț Alb”, reținut într-un dosar de trafic de droguri în Maramureș. Polițiștii au găsit și arme
big WhatsApp Image 2026 09 25 at 13 41 29 jpeg
Baia Mare 22:10
Video Fetița de 6 ani care a uimit lumea cu un cub Rubik: a doborât recordul mondial în 4,27 secunde
istoria cubului rubik FOTO Imperfectspirituality.com
China 21:49
Planul Roșu de intervenție, activat după ce zeci de persoane s-au intoxicat la o nuntă, în Avrig. Mirele și un copil printre cei care au acuzat stări de rău
A murit şi a treia fetiţă preluată de SMURD după intoxicaţia cu tomoxan FOTO ziarulfaclia
Sibiu 21:43
Lavrov și ministrul german de Externe, întâlnire secretă la ONU. O premieră de la invadarea Ucrainei
Lavrov FOTO Profimedia
Știri Externe 21:40
Brașovul intră în ritmul dansului. Două zile de competiții pe 3 și 4 octombrie al Carpathian Dance Cup
e79db3c9 0e1e 4602 962d 9d6370c53690 jpg
Braşov
Simion, Grindeanu și Ivan, vizați de plângeri penale pentru trădare după afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA despre căderea Guvernului. Liderul PSD: „Pure fabulații”
George Simion, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu / FOTO Mediafax Foto
Politică
Interviu Dezastrul de la Turtucaia din 1916, explicat de un colonel: „Nimic nu este mai fals decât că militarii români au fost lași“
Turtucaia png
Magazin
Interviu De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog
nicusor dan trump jpg
Securitate şi apărare